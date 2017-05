Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen: Wann gibt es am Sonntag ein Ergebnis?

Bleibt Kraft Ministerpräsidentin?

Düsseldorf - Am Sonntag wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Hier erfahren Sie, wann Sie mit einem Ergebnis rechnen können.

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gilt als letzter großer Stimmungstest vor den Bundestagswahlen im Herbst. Denn an diesem Sonntag, 14. Mai, sind rund 13 Millionen Bürger wahlberechtigt - das ist mehr als ein Fünftel der deutschen Wähler. Zusätzlich wird die Wahl in Nordrhein-Westfalen als letzte Landtagswahl vor den Bundestagswahlen Signalwirkung haben: Kann die SPD mit der Spitzenkandidatin Hannelore Kraft ihren Vorsprung vor der CDU verteidigen? Welche Koalitionsmöglichkeiten ergeben sich?

Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen: Der Termin

Wer als Gewinner aus der Wahl hervorgeht, entscheidet sich am Sonntag. Dann sind die Wahllokale in Nordrhein-Westfalen von 8 bis 18 Uhr für alle wahlberechtigten Bürger geöffnet. An einem Sonntag im Mai zu wählen hat in Nordrhein-Westfalen schon seit Jahrzehnten Tradition. Der Termin der letzten Landtagswahlen war jedoch irregulär: Damals mussten die Wahlen vorgezogen werden, da die amtierende rot-grüne Minderheitsregierung keine Mehrheit für den Haushalt bekommen hatte.

Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen: Wann gibt es die ersten Hochrechnungen?

Sobald die Wahllokale in Nordrhein-Westfalen geschlossen haben, werden um 18 Uhr die ersten Hochrechnungen veröffentlicht. Obwohl diese natürlich nicht das endgültige Ergebnis darstellen, spiegeln sie häufig bereits eine relativ genaue Tendenz wieder. Bis das offizielle Ergebnis verkündet wird, dauert es danach wohl noch einige Stunden. Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass mit dem vorläufigem Endergebnis in der Wahlnacht oder am Tag nach der Wahl gerechnet werden kann. Wie die Homepage Bundestagswahl 2017 berichtet, wird das endgültige Ergebnis erst nach mehreren Tagen veröffentlicht. Bei den letzten Landtagswahlen hat es zehn Tage gedauert.

Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen: So verfolgen Sie den Wahlabend im TV und Live-Stream

Schon die ersten Hochrechnungen werden zahlreiche Experten in den verschiedenen deutschen Fernsehsendern analysieren und interpretieren. In der ARD wird die Berichterstattung zum Beispiel um 17:45 Uhr beginnen. Sicherlich greift das Erste das Thema auch in der Tagesschau um 20:00 Uhr und in den Tagesthemen um 22:55 Uhr auf. Im ZDF werden Experten im Wahl-Studio in Düsseldorf live von 17:45 Uhr bis 19:00 Uhr die Hochrechnungen analysieren. Um 19:00 Uhr kommen dann die „heute“-Nachrichten, in denen die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen ebenso thematisiert werden wir im heute-journal um 21:45 Uhr.

Sowohl die ARD, als auch das ZDF bieten einen Live-Stream an. Wer diesen auf seinem Smartphone oder Tablet verfolgen will, dem seien die entsprechenden Apps empfohlen. Die ARD-App bekommen Apple-Kunden im App Store, Android-Nutzer downloaden sie im Google Play Store. Die ZDF-App ist für Apple-Anhänger ebenfalls im App Store erhältlich, für Android-Geräte lädt man sie sich im Google Play Store herunter.

Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen: Das sind die Kandidaten

Die SPD schickt Ministerpräsidentin Hannelore Kraft als Spitzenkandidatin ins Rennen. Sie regiert das Bundesland schon seit 2010 und verfügt somit schon über reichlich Regierungserfahrung. Wirtschaftlich und sozial gilt das Land jedoch als gespalten, beispielsweise im Bildungsbereich belegt Nordrhein-Westfalen regelmäßig hintere Plätze. Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisierte das zuletzt. Nichtsdestotrotz gilt Hannelore Kraft als sehr beliebt: Wie das Handelsblatt berichtet, würden sogar 45 Prozent der CDU-Anhänger Kraft als Ministerpräsidentin präferieren. Seit Herbst 2015 hat ihre Popularität jedoch abgenommen: Damals hätten sie noch 63 Prozent direkt gewählt.

Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen: Das sagen aktuelle Umfragen

Aktuelle Umfragen prognostizieren laut wahlrecht.de ein spannendes Rennen. Das Umfrageinstitut Infratest dimap sah SPD und CDU (23. April) gleichauf: Beide können mit ungefähr 34 Prozent der Stimmen rechnen. Drittstärkste Partei wird wohl die FDP, die momentan bei 10 Prozent liegt. Ganz knapp dahinter sieht Infratest dimap die AfD mit 8 Prozent. Die Grünen würden demnach mit 6 Prozent nur noch fünftstärkste Partei im nordrhein-westfälischen Landtag sein. Derweil müssen die Linken um den Einzug in das Parlament bangen - sie liegen bei etwa 5 Prozent. Die Piraten, die bei den letzten Landtagswahlen noch 7,8 Prozent holten, stehen jetzt nur noch bei 2 Prozent. Sie schaffen die Fünf-Prozent-Hürde also vermutlich nicht. Weitere aktuelle Entwicklungen in den Umfragen finden Sie hier.

Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen: Welche Partei passt zu mir?

Sie sind sich noch nicht sicher, welche Partei zu Ihnen passt? Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 könnte Ihnen helfen, es herauszufinden: Das Online-Tool ermittelt, welches Parteiprogramm am ehesten mit der eigenen politischen Meinung übereinstimmt. Dazu werden 38 Fragen abgefragt, die sowohl regionale, als auch bundespolitische Themen behandeln.

Der Wahl-O-Mat wird von der Bundeszentrale für politischen Bildung angeboten. Diese betont, dass das Ergebnis vieler Nutzer deren Weltanschauung entsprach: „Aus unseren Nutzerbefragungen zum Wahl-O-Mat wissen wir, dass bei über 90 Prozent der Nutzer das Wahl-O-Mat-Ergebnis mit ihrer politischen Position genau oder ungefähr übereinstimmt. Nur weniger als 10 Prozent der Nutzer sind von ihrem Wahl-O-Mat-Ergebnis überrascht. Woran das im Einzelfall liegt, können wir nicht generell beantworten.“

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen