Wahl 2017 in den Niederlanden im Live-Ticker: Heute das nächste Polit-Beben?

Europa blickt auf Holland

+ © AFP Welche Partei wird bei der Wahl 2017 in den Niederlanden stärkste Kraft? Die PVV von Rechtspopulist Geert Wilders (links) oder die rechtsliberale VVD von Ministerpräsident Mark Rutte. © AFP

München - Kommt bei der Wahl 2017 in den Niederlanden heute das nächste Polit-Beben? Wird Rechtspopulist Geert Wilders der Wahlsieger? Alle Infos im Live-Ticker.

+++ Am heutigen Mittwoch wählen 13 Millionen Niederländer ein neues Parlament, die sogenannte Zweite Kammer. Daneben gibt es auch noch die Erste Kammer der Generalstaaten, die praktisch ein Senat ist. Die Zweite Kammer wählt den Ministerpäsidenten. Somit wählen die Niederländer - wie auch die Deutschen - ihren Regierungschef nicht direkt.

+++ Seit 7.30 Uhr sind heute die Wahllokale in den Niederlanden geöffnet. Wer wie bei uns mit einem Ergebnis um 18 Uhr rechnet, darf noch etwas länger warten. Die Wahllokale in unserem Nachbarland sind heute nämlich bis um 21.00 Uhr geöffnet. Direkt nach der Schließung veröffentlicht der niederländische TV-Sender NOS die erste Prognose des Umfrageinstituts Ipsos auf der Basis von Wählerbefragungen. Im Laufe des Abends werden dann die Hochrechnungen auf der Grundlage der ausgezählten Stimmen erwartet.

Darum blickt Europa heute gespannt auf die Wahl 2017 in den Niederlanden

+++ Europa blickt heute gespannter als sonst auf die Wahl 2017 in den Niederlanden. Das liegt vor allem am Rechtspopulisten Geert Wilders. Seine „Partei für die Freiheit“ (PVV, niederländisch „Partij voor de Vrijheid“) könnte der Wahlsieger werden. Zuletzt kamen aber große Zweifel an einem Triumph von Wilders auf. Lange führte er die Umfragen an. In den bislang letzten Erhebungen fiel seine PVV mit 14 Prozent hinter die rechtsliberale VVD von Ministerpräsident Mark Rutte zurück, die auf 17 Prozent kam. Aber: Die enorme Zahl von 75 Prozent aller Wähler in den Niederlanden bezeichnen sich als unentschlossen. Und die Zuverlässigkeit von Umfragen wird seit dem Brexit und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten zunehmend bezweifelt.

+++ Rutte ist seit sieben Jahren im Amt und will mit seinen Rechtsliberalen weiter regieren. Aufgrund der extrem zersplitterten Parteienlandschaft in den Niederlanden braucht er dazu wohl zwei oder gar drei Koalitionspartner. Aktuell sitzen elf Parteien in der Zweiten Kammer in Den Haag. Durch Abspaltung sind es mittlerweile 17 Fraktionen geworden. So viele Parteien gab es noch nie in einem holländischen Parlament. Vermutlich werden die 150 Sitze der Zweiten Kammer nach der heutigen Wahl auf 14 Parteien verteilt.

+++ In den Umfragen zur Wahl 2017 in Holland liegen die meisten Parteien bei Werten um die 15 Prozent. Sicher scheint: Um weiter regieren zu können, braucht Ministerpräsident Rutte mehr Partner als nur die Sozialdemokraten, mit denen er aktuell eine Koalition bildet.

Wahl 2017 in den Niederlanden: Kann Geert Wilders heute Ministerpräsident werden?

+++ Auch wenn die PVV bei der Wahl 2017 in den Niederlanden heute stärkste Partei wird: Rechtspopulist Geert Wilders hat eigentlich keine Chance auf das Amt des Ministerpräsidenten. Seine PVV könnte nur dann eine Alleinregierung bilden, wenn sie 76 der 150 Mandate in der Zweiten Kammer erringt. Davon ist sie laut den Umfragen aber weit entfernt. In den letzten Erhebungen kam sie immer auf 19 bis 23 Sitze. Damit wäre Wilders auf einen Koalitionspartner angewiesen. Aber: Praktisch alle großen Parteien haben ein Zusammengehen mit seiner PVV abgelehnt. Es gibt eine Ausnahme: die Seniorenpartei 50plus. Die kommt in den Umfragen aber höchstens auf 6 Sitze. Das reicht hinten und vorne nicht für eine Regierungsmehrheit mit der PVV.

+++ Warum gehen die Niederländer eigentlich immer an einem Mittwoch zur Wahl? Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens: Am Mittwoch haben alle Grundschüler traditionell am Nachmittag schulfrei. Der normale Betrieb in den Schulen, in denen ja die meisten Wahllokale sind, wird daher an einem Mittwoch am wenigsten gestört. Zweitens: So viel Stimmberechtigte wie möglich sollen auch zur Wahl gehen können. Daher sind Freitag, Samstag und Sonntag keine geeigneten Wahltage. Denn ab Freitag (Sonnenuntergang) und am Samstag dürfen orthodoxe Juden nicht wählen und am Sonntag wiederum nicht die strenggläubigen Protestanten.

Wahl 2017 in den Niederlanden: TV-Berichte und Ergebnisse

Heute wählen die Niederlande ein neues Parlament.

