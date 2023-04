Schwerer Beschuss: Russland macht Bachmut „dem Erdboden gleich“

News-Ticker

Kiew berichtet von zahlreichen Hinrichtungsvideos. Mehrere russische Angriffe werden abgewehrt. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 18. April, 5.15 Uhr: Russische Truppen und Wagner-Söldner kämpfen zusammen um Bachmut – und gehen nun koordinierter gegen die ukrainischen Verteidiger vor. Unter anderem Fallschirmjäger hätten zwei Stadtviertel von Bachmut eingenommen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau. Unabhängig prüfen ließen sich diese Angaben nicht.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bestätigte das gemeinsame Vorgehen. Demnach schützen die regulären Truppen die Flanken seiner Privatarmee. Prigoschin hatte zuletzt immer wieder kritisiert, dass das russische Verteidigungsministerium zu wenig unternehme, um Bachmut einzunehmen. Vor allem hatte der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin einen Mangel an Munition beklagt.

Auf ukrainischer Seite wurde zuletzt bestätigt, dass russische Kämpfer ins Zentrum Bachmuts vorgedrungen seien. Nach russischen Angaben sind rund 80 Prozent der Stadt erobert, die vor dem Krieg rund 70.000 Einwohner zählte. Die Ukraine will Bachmut trotz allem nicht aufgeben.

Ukraine-Krieg-News: Russland macht Bachmut „dem Erdboden gleich“

Update vom 17. April, 22.30 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben den Einsatz von schwerer Artillerie und Luftangriffen in Bachmut im Gebiet Donezk verstärkt. Dies berichtet Hanna Maliar, stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, auf Telegram. „Der Einsatz von schwerer Artillerie und Luftangriffen an der Bachmut-Front hat sich intensiviert. Der Feind macht die Gebäude und die Infrastruktur von Bachmut einfach dem Erdboden gleich“, schrieb Maliar.

Ukraine-Krieg: Osten des Landes bleibt „Epizentrum der Kampfhandlungen“

Update vom 17. April, 20.50 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben im Osten des Landes nach eigener Darstellung am Montag erneut Dutzende Angriffe russischer Truppen abgewehrt. Als „Epizentrum der Kampfhandlungen“ gab der Generalstab in Kiew in seinem täglichen Lagebericht die Städte Bachmut und Marjinka an. Dort seien im Laufe des Tages rund 50 Angriffe aus fünf verschiedenen Richtungen „unter hohen Verlusten des Feindes“ abgeschlagen worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Die ukrainische Luftwaffe berichtete von einer Reihe von Angriffen auf russische Stellungen. Dabei sei unter anderem ein Stützpunkt zur elektronischen Kampfführung getroffen worden. Der genaue Ort wurde nicht genannt. Russland führt seit mehr als einem Jahr einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine.

Ukraine-Krieg: Russland wirbt nun um Zeitsoldaten

Update vom 17. April, 19.00 Uhr: Russland wirbt nun auch auf der annektierten Krim um Zeitsoldaten. N-tv zufolge hat das örtliche Rekrutierungsbüro hat einen Stand mit Waffen aufgebaut und bemüht um ein Image als attraktiver Arbeitgeber. Umgerechnet mit fast 4500 Euro Bonus werden freiwillige Kämpfer vergütet. Auch wenn der Stand laut n-tv am Militär Interessierte anlockt, bleibt der Ukraine-Krieg auch auf der Krim ein heikles Thema.

Ukraine-Krieg: Nawalny „empört“ über Verurteilung von Kara-Mursa

Update vom 17. April, 16.43 Uhr: Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat „zutiefst empört“ auf die Verurteilung des oppositionellen Politikers Wladimir Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft reagiert. Laut Nawalny sei das Urteil „rechtswidrig, schamlos und einfach faschistisch“. Das sagte er in einer am Montag durch sein Team in Onlinediensten veröffentlichten Sprachmitteilung. „Ich glaube, dass Wladimir Kara-Mursa aus politischen Gründen verfolgt wurde“, hieß es weiter. Kara-Mursa wurde am Montag von einem Moskauer Gericht des „Hochverrats“, der „Verbreitung von Falschinformationen“ über die russische Armee und der illegalen Arbeit für eine „unerwünschte“ schuldig gesprochen.

Kara-Mursa hatte in der vergangenen Woche erklärt, trotz der ihm drohenden langen Haftstrafe bereue er keine seiner Äußerungen. Er werfe sich selbst allerdings vor, dass es ihm nicht gelungen sei, genügend Landsleute und Politiker in demokratischen Ländern von der Gefahr überzeugt zu haben, welche die gegenwärtige Kreml-Führung für Russland und die Welt darstelle. Der bekannte Aktivist ist ein langjähriger Gegner von Präsident Wladimir Putin und war ein Vertrauter des im Jahr 2015 erschossenen Oppositionspolitikers Boris Nemzow.

„Dutzende“ Videos von Hinrichtungen Ukrainern in russischer Kriegsgefangenschaft

Update vom 17. April, 16.30 Uhr: Der Ukraine liegen nach Angaben ihres Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez bereits „Dutzende“ Videos von Hinrichtungen ihrer Bürger in russischer Kriegsgefangenschaft vor. In einem am Montag veröffentlichten Interview des Internetportals Ukrainska Pravda sagte Lubinez: „Das sind Enthauptungen, Abschneiden von Genitalien, Abschneiden von Ohren, Nasen, Gliedmaßen und Fingern“. Mehrere Täter seien identifiziert worden. Mindestens einer sei bereits in Kämpfen getötet worden. Lubinez warf der russischen Seite vor, die Genfer Konventionen zum Schutz von Kriegsgefangenen systematisch zu verletzen.

Vergangene Woche wurde ein Video in sozialen Netzwerken verbreitet, in dem ein Mann in russischer Uniform einen mutmaßlichen ukrainischen Kriegsgefangenen enthauptet. Vorher waren bereits mehrere ähnliche Clips mit Hinrichtungen und Misshandlungen auch von russischen Kriegsgefangenen im Internet verbreitet worden. Die UN haben auf beiden Seiten Verstöße gegen internationale Konventionen dokumentiert.

Ukraine-Krieg: Kreml-Kritiker Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft verurteilt

Update vom 17. April, 10.52 Uhr: Der Kreml-Kritiker Kara-Mursa ist in Moskau zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 41-Jährigen unter anderem des „Hochverrats“ und der Verbreitung von „Falschinformationen“ über die russische Armee vorgeworfen.

Noch am vergangenen Dienstag (11. April) erklärte Kara-Mursa, er bereue keine seiner Äußerungen. Er werfe sich selbst allerdings vor, dass es ihm nicht gelungen sei, genügend Landsleute und Politiker in demokratischen Ländern von der Gefahr überzeugt zu haben, welche die gegenwärtige Kreml-Führung für Russland und die Welt darstelle.

Der bekannte Aktivist ist ein langjähriger Gegner von Präsident Wladimir Putin und war ein Vertrauter des im Jahr 2015 erschossenen Oppositionsführers Boris Nemzow.

Ukraine-News: Großbritannien warnt vor steigenden Risiken durch Minen

Update vom 17. April, 10.26 Uhr: Angesichts milderer Temperaturen und mehr Arbeiten in der Landwirtschaft in der Ukraine warnt Großbritannien vor Risiken durch Minen für die Zivilbevölkerung. Es würden täglich Zwischenfälle gemeldet, teilte das Verteidigungsministerium in London nun mit.

Betroffen seien vor allem die Gebiete Cherson im Süden und Charkiw im Osten, die vorübergehend von russischen Truppen besetzt waren. Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 seien mehr als 750 Zivilisten durch Minen getötet oder verletzt worden. In jedem achten Fall sei ein Kind das Opfer. „Es wird vermutlich mindestens ein Jahrzehnt dauern, um die Ukraine von Minen zu räumen“, hieß es.

Ukraine-News: Kiew spricht über Russlands Verluste in Bachmut

Update vom 17. April, 6.48 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat sich über die „Ukraine-Leaks“ sowie die Kriegsverluste geäußert. Genaue Zahlen gibt es nicht – beide Seiten wollen nicht ihr Gesicht verlieren. Resnikows Andeutungen lassen aber Schlimmes erahnen.

„Es ist unser Hauptziel, das Leben unserer Soldaten zu retten, während Russland sie als Kanonenfutter benutzt. Es ist die Fleischwolf-Taktik“, sagte er nun der spanischen Zeitung La Razón. „Allein in Bachmut verliert Russland jeden Tag 500 Mann – entweder als Tote oder Verwundete.“

Zu den „Ukraine-Leaks“ sagte Resnikow: „Dieser Leak ist interessant, weil er eine Mischung aus Wahrheit und Lüge ist.“ Das Hauptziel sei, das Vertrauen zwischen den Verbündeten zu untergraben, mutmaßte er. „Sie verwenden zum Beispiel falsche Opferzahlen und implizieren, dass Washington unseren Fähigkeiten zur Gegenoffensive nicht traut.“ Es stimme nicht, dass sich aktuell Nato-Soldaten in der Ukraine befänden, beharrte der Politiker: „Natürlich gibt es Militärattachés aus Ländern der Allianz, aber sie sind in ihren Botschaften in Kiew. Nicht auf dem Schlachtfeld.“

Ukraine-News: Satellitenbilder lassen auf neuen Friedhof schließen

Update vom 16. April, 18.03 Uhr: In einem von Russland besetzten Dorf in der Nähe der ostukrainischen Städte Soledar und Bahmut ist offenbar innerhalb von einem Monat ein großer Friedhof entstanden. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf Satellitenbilder. Den Aufnahmen zufolge sind die rund 200 Gräber in Wolodymyriwka, das vor dem Krieg 675 Einwohner zählte, zwischen dem 23. Februar und dem 1. April 2023 ausgehoben worden.

Aus Drohnenaufnahmen der ukrainischen Armee vom 10. April geht hervor, dass zu diesem Zeitpunkt etwa 70 der Gräber für eine Bestattung vorbereitet waren, in den übrigen 130 Gräbern sind bereits Personen bestattet worden. Die Gräber sind Aufnahmen zufolge einzeln ausgehoben. „Höchstwahrscheinlich handelt es sich um getötete Kämpfer der Gruppe Wagner, da diese oft keine Angehörigen mehr in der Heimat haben, mit ihren Familien gebrochen haben und somit in der Ukraine verbleiben“, sagte Oberst Markus Reisner, Militärexperte des österreichischen Bundesheeres, dem RND.

Ukraine-News: Kremlchef Putin feiert Ostern mit Patriarch Kirill

Update vom 16. April, 11.09 Uhr: Wladimir Putin hat in Moskaus Christ-Erlöser-Kathedrale das orthodoxe Ostern gefeiert. Gemeinsam mit dem Bürgermeister Sergej Sobjanin besuchte der Kremlchef in der Nacht zum Sonntag (16. April) einen Gottesdienst des russisch-orthodoxen Kirchenoberhaupts, Patriarch Kirill.

Der Kreml hat Putins diesjährige Osterbotschaft veröffentlicht. Demnach sagte der russische Präsident, gegen den mittlerweile ein internationaler Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen erlassen wurde: „Das wunderbare, geliebte Osterfest schenkt den Gläubigen Hoffnung, inspiriert zu guten Gedanken und Taten und dient dazu, in der Gesellschaft hohe moralische Ideale und Werte zu bekräftigen.“

Kirill gilt international allerdings vor allem als glühender Befürworter von Putins Überfall auf die Ukraine – und verteidigte diesen in der Vergangenheit immer wieder unter anderem in Predigten.

Ukraine-News: Ex-Kremlchef Medwedew droht Polen

Erstmeldung vom 16. April: Kiew/Moskau – Dmitri Medwedew poltert wieder. Der Ex-Kremlchef fällt oft durch Hetze gegen den Westen auf. Zum einen schrieb er auf Twitter davon, wie sich „jungukrainische Blutsauger auf den verkrümmten Hals der immer schwächeren EU setzen und parasitieren“ würden. In einem anderen Tweet geht es nun gegen Polen.

Den Eintrag vom Freitag (14. April) hat Medwedew, der als enger Verbündeter von Russlands Präsident Wladimir Putin gilt, auf Englisch und Polnisch verfasst. „Irgendein Dummkopf namens Mateusz Morawiecki hat behauptet, die Ukraine habe das Recht, Russland anzugreifen – und dass er sich keine Sorgen über einen Krieg der Nato gegen Russland machen würde, weil Moskau einen solchen Krieg bald verlieren würde“, hieß es da.

„Ich weiß nicht, wer einen solchen Krieg gewinnen oder verlieren wird, aber angesichts der Rolle Polens als Außenposten der Nato in Europa wird dieses Land mit Sicherheit verschwinden, und zwar zusammen mit seinem dummen Premierminister“, fuhr er fort. (AFP/dpa/frs)

