Brisante Umfrage: Wagenknecht-Partei würde Höcke schlagen

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht denkt über die Neugründung einer eigenen Partei nach. Einer Umfrage zufolge würde sie in Thüringen viel Zuspruch bekommen.

Erfurt - Bis Ende des Jahres will Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht entscheiden, ob sie eine eigene Partei gründet. Doch schon jetzt kann sie erste Umfrage-Erfolge feiern. Eine eigene Partei von Wagenknecht könnte in Thüringen einer Umfrage zufolge viel Zuspruch bekommen und sogar stärkste Kraft werden. Mit 25 Prozent läge eine Wagenknecht-Partei nach einer Insa-Umfrage aktuell im Freistaat vorn, wie die Thüringer Allgemeine am Donnerstag berichtete.

Eine solche Partei würde die von Björn Höcke geführte Thüringer AfD auf den zweiten Platz verweisen, sie käme nur noch auf 22 Prozent. Wagenknecht hatte sich mit der Linken-Parteispitze um die Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan überworfen. Der Vorstand hatte sie Mitte Juni aufgefordert, ihr Bundestagsmandat abzugeben. „Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht“, heißt es in dem Beschluss.

Brisante Umfrage in Thüringen: Wagenknecht-Partei würde AfD um Höcke schlagen

Die Linke, der Wagenknecht derzeit noch angehört, käme in Thüringen der Insa-Erhebung nach nur noch auf 18 Prozent, sollte die prominente Politikerin mit einer eigenen Partei bei der Landtagswahl im kommenden Jahr mitmischen. Doch auch die CDU würde an Zuspruch einbüßen und käme auf nur noch 16 Prozent.

Die SPD bliebe dagegen mit 9 Prozent relativ stabil. Auch bei den Grünen würde sich mit einem Wert von 5 Prozent nicht viel verändern. Die FDP würde mit 3 Prozent den Einzug ins Parlament nicht mehr schaffen.

AfD-Co-Chef Stefan Möller räumte gegenüber der Thüringer Allgemeinen ein, dass eine Wagenknecht-Partei die AfD wohl Stimmen kosten würde. „Das würde uns mit betreffen“, sagte er der Zeitung. „Ich glaube aber nicht an einen wirklichen Einbruch.“ Außerdem gäbe es damit für die AfD „eine Option mehr“. „Wenn ich mir Wagenknechts Positionen anschaue, dann scheint mir eine Partnerschaft mit ihr am wahrscheinlichsten.“ Höcke selbst bot Wagenknecht Anfang des Jahres an, die Partei zu wechseln. Bei einer Demonstration in Dresden sagte er: „Ich bitte Sie, kommen Sie zu uns!“ (fmü/dpa)