Putin greift laut Experten offenbar zu Zermürbungstaktik – Ukraine nennt neue Verlust-Zahlen Russlands

Im befreiten Isjum wurden mehr als 440 Gräber mit Leichen gefunden. Selenskyj spricht von „Nazi-Praktiken“ in der russischen Armee. News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg.

Erfolg für Gegenoffensive im Nordosten : Nach ukrainischen Angaben konnten ukrainische Truppen den Fluss Oskil überqueren.

für im : Nach ukrainischen Angaben konnten ukrainische Truppen den Fluss Oskil überqueren. Zermürbungstaktik Russlands : Laut britischem Geheimdienst setzt Moskau durch Angriffe mit Langstreckenraketen auf eine Demoralisierung der Ukrainer und Ukrainerinnen.

: Laut britischem Geheimdienst setzt Moskau durch Angriffe mit Langstreckenraketen auf eine Demoralisierung der Ukrainer und Ukrainerinnen. US-Militärexperten zu Isjum : Massengrab kein Einzelfall

zu : Massengrab kein Einzelfall Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 19. September, 06.06 Uhr: Die Ukraine plant nach den jüngsten militärischen Erfolgen weitere Offensiven im Osten: Selenskyj kündigte neue Angriffe auf das von russischen Truppen besetzte Gebiet in der Ukraine an. „Vielleicht erscheint es irgendjemandem unter Ihnen so, dass nach einer Reihe von Siegen Stille eingetreten ist, doch das ist keine Stille“, sagte Selenskyj am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache. Vielmehr sei es die Vorbereitung auf die nächste Offensive, deren Ziel die Rückeroberung von Mariupol, Melitopol und Cherson sei.

Nach Angaben Selenskyjs wird sich die Ukraine dabei nicht nur auf die Gebiete konzentrieren, die es vor dem russischen Überfall im Februar kontrollierte. Auch die Territorien der von Moskau unterstützten Separatisten im Osten des Landes und Städte auf der seit 2014 von Russland annektierten Krim würden zurückerobert, kündigte der 44-Jährige an.

„Denn die gesamte Ukraine muss frei sein.“

Offenbar weiterer Erfolg für Ukraine bei Gegenoffensive im Nordosten - Truppenteile übersetzen am Fluss Oskil

Update vom 18. September, 21.42 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben bei ihrer Gegenoffensive im Nordosten des Landes offenbar einen weiteren Erfolg verzeichnen können. Nach eigenen Angaben hat das Militär am Fluss Oskil Truppenteile übersetzen können und damit einen Brückenkopf zum weiteren Vorgehen gen Osten gebildet. „Die ukrainischen Streitkräfte haben den Oskil überwunden. Seit gestern kontrolliert die Ukraine auch das linke Ufer“, teilte die Pressestelle der ukrainischen Streitkräfte am Sonntag per Video auf ihrem Telegram-Kanal mit. Zuvor gab es Berichte, dass Kiew sich die Kontrolle über den Ostteil der Stadt Kupjansk gesichert habe. Unabhängig können die Angaben nicht überprüft werden.

Auf dem Video ist ein Panzer zu sehen, der den Fluss durchfährt und am anderen Ufer von ukrainischen Soldaten schon empfangen wird. Bei ihrer Gegenoffensive Anfang September sind die ukrainischen Kräfte im Gebiet Charkiw bis an den Oskil vorgestoßen. Dahinter haben die russischen Truppen nach ihrem Rückzug eine neue Frontlinie aufgebaut und mehrere Versuche der Ukrainer, den Fluss zu überqueren, abgewehrt. Die Bildung eines Brückenkopfs auf der Ostseite des Oskil wäre ein strategisch wichtiger Erfolg für die ukrainischen Truppen. Damit könnten sie ihren Angriff Richtung Gebiet Luhansk fortsetzen.

Ukraine-News: Verteidigungsministerium nennt neue Zahlen zu russischen Verlusten

Update vom 18. September, 19.05 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium hat am Sonntag neue Zahlen zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. 54.480 russische Soldaten sollen demnach seit Beginn des Krieges getötet worden sein. Das teilte die Behörde über Twitter mit. Neben den zahlreichen Verlusten bei den Soldaten, soll Russland mittlerweile auch 2210 Panzer und 1309 Artilleriegeschütze verloren haben.

Die Zahlen lassen sich aktuell jedoch nicht unabhängig überprüfen. Moskau hält sich mit den Angaben zu den tatsächlichen Verlusten bedeckt.

“Who dares, wins. Who sweats, wins. Who plans, wins.”

British Special Air Service (SAS)



Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Sep 18: pic.twitter.com/8FyctfSNLA — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 18, 2022

Verwirrung über Kämpfe in Cherson - Kiew und Moskau mit gegenseitigen Schuldzuweisungen

Update vom 18. September, 16.45 Uhr: Nachdem Videos von Kämpfen in strategisch wichtigen Stadt Cherson im Süden der Ukraine veröffentlicht wurden, machen sich Moskau und Kiew gegenseitig für die Angriffe verantwortlich. „Im Zentrum von Cherson kam es zu einem Zusammenstoß zwischen (...) russischen Streitkräften (...) und einer nicht identifizierten Gruppe von Menschen“, teilte die von Russland eingesetzte Verwaltung in Cherson später am Abend im Messengerdienst Telegram mit. Nach einem kurzen Gefecht seien die Angreifer „vernichtet“ worden.

An Sonntagmorgen erklärte eine Sprecherin der ukrainischen Armee, bei den Schüssen und Explosionen in Cherson habe es sich um „Provokationen der (russischen) Besatzer“ gehandelt. Sie habe bereits davor gewarnt, dass „zwischen dem 17. und 20. September im Süden“ der Ukraine russische Provokationen geplant seien, um „das Image der ukrainischen Streitkräfte zu beschädigen“. Cherson gilt als erklärtes Ziel einer ukrainischen Gegenoffensive im Süden.

+ Ukrainische Soldaten fahren auf einem gepanzerten Fahrzeug nahe der Stadt Izyum. © JUAN BARRETO/AFP

Massengräber in Isjum – Arbeiten werden noch Wochen andauern

Update vom 18. September, 15.42 Uhr: Die Arbeiten an den Massengräbern in Isjum bei Charkiw werden nach Einschätzung des lokalen Bürgermeisters noch zwei Wochen andauern. Valerii Marchenko sagte am Sonntag gegenüber dem Kyiv Independent, dass es noch viele Gräber gebe, deren Tote geborgen werden müssten.

Unterdessen sollten am Sonntag im Süden der Ukraine bis zu zehn Schiffe den Hafen von Odessa verlassen. Laut Kyiv Independent sollen sie in Richtung afrikanische, europäische und asiatische Länder unterwegs sein, mit 169.000 Tonnen landwirtschaftlicher Güter an Bord.

Zermürbungstaktik? Britischer Geheimdienst: Russland verstärkt Angriffe auf zivile ukrainische Ziele mit Langgstreckenraketen

Update vom 18. September, 11.39 Uhr: Russland hat nach Angaben britischer Geheimdienste in den vergangenen sieben Tagen seine Angriffe auf zivile ukrainische Ziele mit Langstreckenraketen deutlich verstärkt. Dazu zähle etwa der Angriff auf einen Staudamm in der zentralukrainischen Industriestadt Krywyj Rih, hieß es im jüngsten Kurzbericht des Verteidigungsministeriums in London.

Diese Ziele böten aber keinen unmittelbaren militärischen Gewinn. Es sei wahrscheinlich, dass Moskau angesichts der Rückschläge an der Frontlinie weiter verstärkt auf solche Angriffe setze, um die Moral des ukrainischen Volkes und seiner Regierung zu unterminieren.

Ukraine-News: Selenskyj kündigt Befreiung aller besetzten Gebiete an

Update vom 18. September, 10.19 Uhr: Selenksyj kündigte in seiner jüngsten Videobotschaft außerdem an, es sollten die Gebiete Cherson, Luhansk, Donezk samt der dortigen Großstadt Mariupol, aber auch Bedyansk in der Region Saporischschja sowie die Krim befreit werden. Überall werde wieder die ukrainische Flagge wehen, betonte der ukrainische Präsident. „Aber wir brauchen dafür noch Zeit.“

+ Ukrainische Soldaten gehen auf einem Feld, um die Leiche eines ukrainischen Soldaten in einem zurückeroberten Gebiet nahe der Grenze zu Russland in der Region Charkiw zu bergen. © Leo Correa/dpa

Vor allem setzt die Ukraine auf schwere Waffen des Westens, um die russischen Besatzer aus dem Land zu drängen. Zugleich geht die Debatte um Lieferungen etwa von deutschen Kampfpanzern weiter. Kanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt dies weiter ab.

US-Militärexperten zu Isjum: Massengrab kein Einzelfall

Update vom 18. September, 9.19 Uhr: Das neu entdeckte Massengrab und die Folterkammern in Isjum sind laut US-Militärexperten kein Einzelfall, sondern gehören zur Methode von Putins Armee. So schätzt es das Institute for the Study of the War (ISW) in seiner Lageanalyse vom 17. September ein.

Überdies habe das „Ukrainian Resistance Center“ am Vortag auf seiner Webseite gewarnt, dass die russische Armee für mehrere Tage verdeckte Operationen gegen ukrainische Zivilisten plane - und zwar im Versuch, von seinen Niederlagen wegen der Gegenoffensive der Ukraine abzulenken, so das ISW. Wegen solcher - in der Militärsprache - „False Flag“-Aktionen habe es die Bevölkerung vor öffentlichen Plätzen gewarnt. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Die ukrainischen Spezialkräfte hatten das Ukrainian Resistane Center nach Kriegsbeginn zur Koordination freiwilliger Kämpfer eingerichtet. Das ISW ist ein Thinktank in Washington, der regelmäßig Analysen zum Kampfgeschehen in der Ukraine publiziert.

Ukraine-News: Selenskyj wirft Moskau „Nazi“-Praktiken vor

Erstmeldung vom 18. September: Kiew - Wolodymyr Selenskyj wirft Moskau „Nazi-Praktiken“ vor. Der ukrainische Präsident verglich in seiner jüngsten Videoansprache das Vorgehen der russischen Besatzer in seinem Land mit den Gräueln im Zweiten Weltkrieg. Es gebe grausamste Folter, Deportationen, verbrannte Städte, bodenlosen Hass und nichts Lebendiges mehr unter der russischen Besatzung, sagte Selenskyj.

Zwar würden die Russen unter Kremlchef Wladimir Putin anders als die Nazis keine Seife aus den getöteten Ukrainern machen - und keine Lampenschirme aus ihrer Haut. „Aber das Prinzip ist das gleiche“, meinte der Staatschef.

Folter im Ukraine-Krieg: Selenskyj spricht von „russischem Faschismus“

Selenskyj bezeichnete die aus dem Gebiet Charkiw geflohenen Besatzer als „Raschisten“ und sagte, so hätten sich auch die „Nazis“ verhalten. „Raschismus“ vereint die Wörter Russland und Faschismus und wird von vielen Ukrainern als Begriff für „russischer Faschismus“ benutzt.

„Wir werden die Identitäten aller ermitteln, die gefoltert und misshandelt haben, die diese Grausamkeiten von Russland hier auf ukrainisches Gebiet gebracht haben“, betonte der 44-Jährige. Bei ihrer Flucht hätten die Besatzer Foltergeräte zurückgelassen. Ukrainische Behörden veröffentlichten unterdessen Fotos, die Folterkammern und -geräte zeigen sollen. „Folter war eine weit verbreitete Praxis in dem besetzten Gebiet“, so Selenskyj.

Ende März waren auch in dem Kiewer Vorort Butscha nach dem Abzug russischer Truppen Hunderte getötete Zivilisten gefunden worden - die Gräueltaten von Butscha gelten seitdem als Symbol für schwerste Kriegsverbrechen im russischen Überfall auf die Ukraine.

Massengrab in Isjum: Lambrecht fordert Aufklärung

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht forderte unterdessen die Aufklärung möglicher Kriegsverbrechen. „Diese furchtbaren Verbrechen müssen unbedingt aufgeklärt werden - am besten von den Vereinten Nationen“, sagte die SPD-Politikerin den Funke-Zeitungen. Die UN sollten schnellstmöglich Zugang bekommen, damit Beweise gesichert werden könnten. (frs mit dpa-Material)

