Ivanka Trump fordert Stärkung der Frauenrechte

Während Arabien-Besuch

Ivanka Trump begleitet ihren Vater auf seiner Reise in den nahen Osten.

Ivanka Trump macht in der internationalen Politik wieder einmal Aufsehen. Die Tochter des US-Präsidenten Donald Trump forderte auf dessen Besuch im nahen Osten die Stärkung von Frauenrechten.

Riad - US-Präsidententochter Ivanka Trump hat sich in Saudi-Arabien für die Frauenrechte stark gemacht. Die 35-Jährige sagte am Sonntag vor Vertreterinnen des sunnitischen Königreichs in Riad, in den vergangenen Jahren habe es ermutigende Fortschritte in dem Land gegeben. "Es gibt aber noch viel zu tun", betonte Trump, die ihren Vater Donald auf seiner Antrittsreise begleitete.

"Freiheiten und Chancen müssen weiter erkämpft werden", fügte Invanka Trump hinzu. Saudi-Arabien ist das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht Auto fahren dürfen. In der Öffentlichkeit sollen sie sich von Kopf bis Fuß verschleiern. Ivanka Trump zeigte sich den Fotografen im Königspalast dagegen mit offenen Haaren.

In dem Königreich gibt es erste Ansätze zu einer Lockerung der strengen Geschlechtertrennung. So wurden kürzlich überraschend Frauen an die Spitze der Börse und der einflussreichen Bank Samba berufen. An dem Treffen mit Ivanka Trump nahm unter anderem die saudiarabische Prinzessin Reema bint Bandar teil, die stellvertretende Vorsitzende der Frauensportbehörde.

AFP