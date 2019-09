Von der Leyen stellt Kommission vor - Geplanter Frauenanteil knapp verpasst

Geschlechtergleichheit verbessert

+ © AFP / FREDERICK FLORIN Ursula von der Leyen präsentiert ihr neues Team. © AFP / FREDERICK FLORIN

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt ihre neue EU-Kommission vor. Ihr Ziel die Kommission erstmals mit 50 Prozent Frauen zu besetzen hat sie dabei knapp verfehlt.

Brüssel - Der künftigen EU-Kommission sollen 14 Männer und 13 Frauen angehören. Dies geht aus einer Liste mit Kandidaten vor, die von der EU-Kommission am Montag veröffentlicht wurde. Demnach wird die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihr Ziel knapp verfehlen, die Kommission erstmals mit 50 Prozent Frauen zu besetzen. Der Frauen-Anteil liegt bei 48 Prozent.

Frauenanteil deutlich höher als in letzter Kommission

Mit Blick auf die Geschlechtergleichheit wäre von der Leyens Kommission damit aber deutlich besser als ihre Vorgängerin. Dort betrug der Frauenanteil nur 32 Prozent (neun Frauen und 19 Männer).

Die neue EU-Kommission soll am 1. November ihr Amt antreten. In ihr stellt jeder Mitgliedstaat einen Kommissar. Großbritannien, das nach bisherigem Stand zum 31. Oktober aus der EU austritt, hat keinen Kandidaten mehr benannt.

Am Dienstag stellt von der Leyen die Verteilung der Aufgabenbereiche vor

Am Dienstagmittag will von der Leyen auch die Verteilung der Aufgabenbereiche in einer Pressekonferenz vorstellen. Danach stellen sich die Kommissarskandidaten ab Ende September Anhörungen im Europaparlament.

In der Vergangenheit wurden dabei einzelne Kandidaten zurückgewiesen und mussten ersetzt werden, auch wenn das Parlament am Ende nicht über einzelne Kandidaten, sondern nur über die Kommission als Ganzes befindet.

