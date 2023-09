Von der Leyen hält Rede zur Lage der EU: Bewerbung für zweite Amtszeit?

Zukunft der EU

Nato-Chefin oder doch lieber Spitze der EU? Ursula von der Leyen hat sich bislang nicht in die Karten schauen lassen. Nun steht eine wichtige Rede an.

Wichtige Rede in Brüssel: Von der Leyen (CDU) spricht zur Lage der EU

Von der Leyen (CDU) spricht zur Lage der EU Ungewisse Zukunft : Kommissionschefin kämpft um zweite Amtszeit

: Kommissionschefin kämpft um zweite Amtszeit Durchwachsene Bilanz: Grüne sind mit Bilanz unzufrieden

Update vom 13. September, 8.00 Uhr: Mit dem Kurs ihrer Partei hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht mehr viel zu tun, eine Abgrenzung zu Rechtsaußen wünscht man sich bei den Grünen in der heutigen Rede dennoch. Doch man befürchte, dass sie sich „nicht deutlich positionieren wird“, sagte Rasmus Andresen, Sprecher der deutschen Grünen im Europäischen Parlament, in einem Interview mit dem Spiegel zu der Bilanz der EU-Chefin. „Denn dann hätte sie Teile ihrer eigenen Partei gegen sich“, so Andresen weiter, der ihr zudem eine fehlende Linie vorwarf: „Ohnehin ist klare Haltung nicht von der Leyens Stärke“.

Rede zur Lage der EU: Wird es von der Leyens letzte?

Erstmeldung vom 13. September: Straßburg – Rund neun Monate vor der nächsten Europawahl sieht sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zunehmend mit Fragen nach ihren Zukunftsplänen konfrontiert. Jetzt will die CDU-Politikerin am heutigen Mittwoch im Europäischen Parlament ihre jährliche Rede zur Lage der Union halten. Mit Spannung wird erwartet, ob sie dabei Andeutungen zu einer möglichen Kandidatur macht. Es ist die letzte Rede zur Lage der EU vor der Europawahl im Juni 2024.

Um weitere fünf Jahre an der Spitze der EU-Kommission bleiben zu können, müsste sich von der Leyen nach derzeitigem Stand der Dinge als Spitzenkandidatin der europäischen Parteienfamilie EVP für die Europawahl aufstellen lassen. Zu dieser gehören neben der deutschen CDU und CSU unter anderem die österreichische ÖVP, die italienische Forza Italia oder Spaniens konservative Volkspartei PP.

+ Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (CDU), während des Afrika-Klimagipfels in Nairobi am 5. September 2023. © Simon Maina/AFP

Nato-Generalsekretärin statt EU-Chefin: Nimmt von der Leyen ein Machtverlust in Kauf?

Bislang ist von der Leyen öffentlich allen Fragen zu ihrer Zukunft und nach einer möglichen zweiten Amtszeit ausgewichen. Als ein möglicher Grund gilt, dass die 64-Jährige nicht jetzt schon mit dem Wahlkampf beginnen will, sondern noch einige Monate wichtige EU-Projekte vorantreiben möchte. Spekuliert wird aber auch, dass vor allem die US-Regierung sie gerne als Nachfolgerin von Jens Stoltenberg als Nato-Generalsekretär sehen will und sie sich diese Möglichkeit noch offenhalten will. Der Norweger will sein Amt nach dem nächsten großen Bündnisgipfel im Sommer 2024 in Washington endgültig abgeben.

Als frühere Verteidigungsministerin gilt von der Leyen als mögliche Idealbesetzung für den Spitzenjob. Zugleich wäre ein Jobwechsel allerdings wohl unter dem Strich mit einem Machtverlust verbunden. Als Kommissionspräsidentin ist die Deutsche derzeit Chefin von rund 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie für neue EU-Gesetzesvorschläge zuständig. Zudem sitzt sie bei fast allen großen internationalen Gipfeltreffen wie G7 oder G20 als EU-Repräsentantin mit am Tisch.

Der Job von Stoltenberg ist hingegen „nur“ der eines Generalsekretärs, der vor allem für die Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten und die Repräsentation der Nato in der Öffentlichkeit zuständig ist. Die Zahl der Mitarbeitenden des internationalen Stabes der Nato wurde zuletzt lediglich mit etwa 1000 zivilen und 500 militärischen angegeben.

Vor Rede zur Lage der EU: von der Leyen hält sich ihre Optionen offen

Angekündigt wurde bislang, dass von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union „die obersten Prioritäten und Leitinitiativen für das kommende Jahr erläutern“ will. Offen ist, ob die Rede gleichzeitig zu einer Bewerbung für eine neue Amtszeit wird. Nach Angaben eines ranghohen Kommissionsbeamten soll es um die Unterstützung der kriegsgeplagten Ukraine sowie den Kampf gegen illegale Migration und den Klimawandel gehen. Ein weiterer wichtiger Punkt dürfte die Wettbewerbsfähigkeit der EU sein und die Frage, wie man sich bei kritischen Rohstoffen unabhängiger machen kann.

Die Rede zur Lage der Union wird jedes Jahr im September von der EU-Kommissionspräsidentin oder dem -präsidenten im Europaparlament gehalten. Sie ist an die Rede zur Lage der Nation angelehnt, die als eine der wichtigsten Reden des US-Präsidenten gilt.

Befürwortet wird eine mögliche weitere Amtszeit von der Leyens unter anderem von der CDU-Spitze. „Unsere Unterstützung im Falle einer entsprechenden Bereitschaft hat sie“, sagte Parteichef Friedrich Merz bereits im April nach einer Präsidiumssitzung. Linken-Fraktionschef Martin Schirdewan kritisierte von der Leyen indes und warf ihr vor, während ihrer Amtszeit zu wenig erreicht zu haben. Von der Leyen erklärte damals zu der Frage nach einer erneuten Kandidatur, sie habe ihre Entscheidung noch nicht getroffen. Für sie sei wichtig, dass in diesen kritischen Zeiten die Institutionen der EU geschlossen arbeiteten. (nak/dpa)

Rubriklistenbild: © Simon Maina/AFP