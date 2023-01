Vertrauen verloren: In Russland wachsen Zweifel am Erfolg im Ukraine-Krieg

News-Ticker

Russland erleidet im Ukraine-Krieg schwere Verluste. Die Ukraine wehrt Offensiven bei Bachmut ab. Zweifel am Kreml im Staats-TV. Der News-Ticker.

Kritik am Kreml: Im russischen Staatsfernsehen werden Zweifel geäußert.

Im russischen Staatsfernsehen werden Zweifel geäußert. Kampf um Bachmut: Die Ukraine verteidigt einen russischen Angriff an einem Grenzpunkt.

Die Ukraine verteidigt einen russischen Angriff an einem Grenzpunkt. Schwere Verluste: Russland hat mehr Soldaten verloren als die USA im Ersten Weltkrieg.

Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 20.10 Uhr: Laut dem abendlichen Bericht des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte flog die Luftwaffe innerhalb der letzten 24 Stunden insgesamt zehn Angriffe auf russische Militärlager. Zudem wurde Kampfflugzeug der russischen Angreifer vom Typ Su-25 abgeschossen. „Der Feind gibt seine Absichten, das Gebiet Donezk (…) einzunehmen, nicht auf“, so der Bericht weiter. Die russischen Truppen konzentrieren ihre Hauptanstrengungen demnach auf Offensiven an der Bachmut-Front.

Unterdessen meldet ein Experte im Kreml-treuen Staatsfernsehen von Russland öffentlich Zweifel bezüglich der Kriegsführung an: Die von Putin gesteckten Ziele seien nicht erreicht worden – das Gegenteil sei der Fall. „Es ist klar, dass die Entmilitarisierung noch nicht funktioniert“, resümierte er unter anderem.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Mehr Soldaten verloren als die USA im Ersten Weltkrieg

+++ 13.49 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte hat Russland seit Beginn der Moskauer Invasion am 24. Februar fast 117.000 russische Soldaten bei Kämpfen in der Ukraine verloren. Sollte dies zutreffen, bedeutet dies mehr russische Tote als amerikanische tote Soldaten im Ersten Weltkrieg. Das berichtet Newsweek.

Hintergrund sind die Angaben aus Kiew, 870 russische Soldaten seien an einem Tag gefallen. Damit würde die Gesamtzahl der Todesopfer auf 116.950 steigen. Im Ersten Weltkrieg starben insgesamt 116.516 Amerikaner. Von denen fielen 53.402 im Kampf, weitere 63.114 starben während ihres Einsatzes in Europa an anderen Ursachen, vor allem an der Grippe.

Verluste Russlands: Ukrainische Grenzsoldaten wehren russischen Angriff bei Bachmut ab

+++ 12.42 Uhr: Der ukrainische Grenzschutz teilt mit, dass ukrainische Grenzsoldaten einen russischen Angriff auf einen der vorgeschobenen Stützpunkte bei Bachmut zurückgeschlagen haben. Unter dem Schutz der Artillerie hatten die russischen Streitkräfte mehrere langwierige Angriffe auf ukrainische Stellungen durchgeführt.

Die Soldaten der Grenzschutzeinheit wehrten den russischen Angriff mit Handfeuerwaffen, Mörsern und von Drohnen abgeworfenen Granaten ab. Darüber hinaus leistete das Kommando der Verteidigungskräfte an dieser Front Feuerunterstützung für die Grenzsoldaten. Das berichtet das Portal pravda.com.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Das ukrainische Verteidigungsministerium mit der neuen Statistik

+++ 11.19 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium gibt die aktuelle Statistik zu den russischen Verlusten bekannt. Demnach sind 870 russische Soldaten an einem Tag gefallen.

Soldaten: 116.950 (+870)

116.950 (+870) Panzer: 3118 (+3)

3118 (+3) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6204 (+11)

6204 (+11) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 4870 (+7)

4870 (+7) Artilleriesysteme: 2099 (+5)

2099 (+5) Mehrfachraketen: 438 (+3)

438 (+3) Luftabwehrsysteme: 220 (+0)

220 (+0) Flugzeuge: 286 (+0)

286 (+0) Hubschrauber: 276 (+0)

276 (+0) Drohnen: 1872 (+0)

1872 (+0) Boote: 17 (+0)

17 (+0) (Quelle: Bericht des ukrainischen Generalstabs vom 17. Januar)

Update vom Dienstag, 17. Januar, 06.30 Uhr: Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben am Montag (16. Januar) feindliche Angriffe in Gebieten mit mehr als 20 Siedlungen in Donezk und Luhansk abgewehrt. „Der Feind gibt seine Absichten, die Region Donezk vollständig zu erobern, nicht auf und führt Offensivoperationen in Richtung Bakhmut und Avdeevsky durch“, berichtet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda mit Bezug auf den ukrainischen Generalstab.

In der russischen Stadt Belgorod und im Bezirk Belgorod soll es unterdessen am frühen 17. Januar erneut Explosionen gegeben haben. Das berichtet Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow per Telegramm. Die Luftabwehr sei aktiviert worden. Angaben zu Schäden oder Opfern wurden bislang nicht gemeldet.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Mutmaßlicher Wagner-Deserteur flieht nach Norwegen

+++ 19.20 Uhr: Ukrainische Streitkräfte beschossen am Montag (16. Januar) acht provisorische russische Stützpunkte, einen Kontrollpunkt sowie ein Treibstoff- und Munitionsdepot, gab der ukrainische Generalstab unterdessen auf Facebook bekannt.

+++ 18.45 Uhr: Ein mutmaßlicher Deserteur der russischen Söldnertruppe Wagner ist über die Grenze nach Norwegen geflohen und sucht dort Asyl. Wie sein Anwalt am Montag (16. Januar) mitteilte, floh der 26-jährige Andrej Medwedew Ende der vergangenen Woche in Nordnorwegen über die Grenze. Ein Polizeisprecher bestätigte, ein Mann sei in der Nacht zum Freitag (13. Januar) wegen illegalen Grenzübertritts festgenommen worden und habe Asyl beantragt.

Medwedews Anwalt Brynjulf Risnes sagte der Nachrichtenagentur AFP, nach dem Überqueren der Grenze habe der junge Mann sich an Anwohner gewandt und sie gebeten, die Polizei zu rufen. Er sei nun an einem „sicheren Ort“, während sein Fall geprüft werde. Medwedew wolle nach eigenen Worten „mit Leuten, die zu Kriegsverbrechen ermitteln, über seine Erfahrungen bei der Gruppe Wagner sprechen“. Der 26-Jährige habe angegeben, bei der Söldnertruppe eine Einheit von fünf bis zehn Soldaten angeführt zu haben.

Hohe Verluste für Russland: Ukraine hält ihre Position in Soledar

+++ 17.04 Uhr: Nach Berichten darüber, dass Russland die Stadt Soledar nahe Bachmut eingenommen haben soll, heißt es nun, dass der Kampf weitergeht. So sagte der Sprecher der östlichen Gruppe der ukrainischen Streitkräfte im Fernsehen, dass die „ukrainischen Einheiten die Stellung in der Stadt und in den Außenbezirken halten.“ Dies meldet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda. Auch das britische Verteidigungsministerium schrieb auf Twiter, dass die Armee der Ukraine ihre Position in Soledar über das Wochenende „mit ziemlicher Sicherheit“ halten konnte. Zuvor hatten sowohl Russland als auch ein ukrainischer Kommandeur gemeldet, dass die Stadt erobert worden sei.

Das Verteidigungsministerium von Großbritannien meldet zudem, dass Russland Verluste im Kampf um die Stadt Kreminna hinnehmen musste. Diese liegt ebenfalls in der Nähe von Bachmut an der Front. Dem Ministerium zufolge rücken die Einheiten der Ukraine am östlichen Rand der Stadt allmählich vor.

Hohe Verluste für Russland im Ukraine-Krieg – Plant Putin eine neue Großoffensive?

+++ 15.12 Uhr: Die hohen Verluste und Misserfolge Russlands im Ukraine-Krieg könnten zu einer Änderung der Strategie Putins führen. Dies schreibt das Insitute for the Study of War aus den USA in einer aktuellen Analyse des Konflikts. Der Denkfabrik zufolge hat Russland darin versagt, die meisten seiner Kriegsziele zu erfüllen. So konnten weder die Regionen Kiew, Donezk und Luhansk eingenommen, noch die Gebiete Charkiw und Cherson gehalten werden. Außerdem sei es nicht gelungen, durch die Zerstörung ziviler Infrastruktur die Bevölkerung zu demoralisieren oder sonstige strategische Effekte zu erzielen.

Aus diesen Beobachtungen in Verbindung mit Putins Verhalten schließt das Institut, dass Russland seine Strategie im Krieg bald ändern könnte. Bereits im Dezember hatte der russische Präsident signalisiert, dass er die Kampffähigkeit Russlands verbessern will. Eine mögliche Folge könnte eine erneute Großoffensive gegen die Ukraine und insbesondere die Region Luhansk sein.

+++ 12.21 Uhr: Der Ukraine zufolge erleidet Russland an der Kriegsfront weiterhin schwere Verluste. So sprach die Militärführung in Kiew am Montag (16. Januar) von „schweren personellen Verlusten auf russischer Seite“ in der Region um die umkämpfte Stadt Bachmut. Darüber hinaus sollen die ukrainischen Einheiten der Luftwaffe sowie die Raketen- und Artillerietruppen innerhalb eines Tages 18 russische Stellungen angegriffen haben, darunter ein Kommandoposten und zwei Luftverteidigungsanlagen.

Verluste Russlands im Ukraine-Krieg: Kiew meldet aktuelle Zahlen

Update vom Montag, 16. Januar, 10.40 Uhr: In seinem Lagebericht vom 16. Januar teilt der ukrainische Generalstab die Verluste Russlands bis zum heutigen Tage im Krieg mit. Die Zahl der russischen Soldatinnen und Soldaten, die seit Kriegsbeginn getötet wurden, liege demnach bei 116.080. Außerdem sollen die Truppen der Ukraine innerhalb eines Tages zwölf Panzer zerstört haben.

Verluste für Russland: Soldaten jagen sich mit eigener Munition in die Luft

Erstmeldung vom Montag, 16. Januar, 08.40 Uhr: Korotscha - Mehr als zehn Monate nach Beginn der Invasion tut sich Russland nach wie vor schwer, einen entscheidenden Vorteil bei den Kämpfen in der Ukraine zu erringen. Vor allem die sich häufenden Verluste machen den russischen Streitkräften das Leben zunehmend schwerer. Dabei spielt auch die mangelhafte Ausbildung der mobilisierten Rekruten eine wesentliche Rolle.

Nun sind infolge einer schweren Explosion in einer Kaserne in der westrussischen Region Belgorod drei russische Soldaten getötet und 16 weitere verletzt worden. Acht weitere Männer würden seit dem Vorfall, der sich bereits am Samstag (14. Januar) in der an die Ukraine grenzenden Region ereignete, vermisst, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax am Sonntag unter Berufung auf Rettungsdienste.

Herbe Verluste für Russland: Explosion auf russischem Stützpunkt

Den Angaben zufolge hatte ein Unteroffizier versehentlich eine Handgranate zur Detonation gebracht, woraufhin in dem Gebäude ein Feuer ausbrach. Er selbst erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. „Vorläufige Ursache der Explosion ist fahrlässiger Umgang mit Munition“, sagte ein Vertreter des Rettungsdienstes gegenüber der Nachrichtenagentur Tass.

Das Internetportal Baza wiederum berichtete, der Mann habe in einem zum Militärquartier umfunktionierten Kulturzentrum unweit der Stadt Korotscha mit der Granate hantiert, um sich vor ihm unterstellten Militärangehörigen Autorität zu verschaffen. Bei den Getöteten und Verletzten soll es sich demnach um mobilisierte Rekruten handeln.

Andere Portale schrieben darüber hinaus, das Feuer habe auch ein Waffenlager erfasst und die Munition dort zur Explosion gebracht. Die verschiedenen Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. (cs/dpa)

