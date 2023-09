Prigoschins Top-Kommandeur nach Flugzeugabsturz begraben

Moskauer Friedhof

Die Wagner-Gruppe hat mit Utkin eine Führungsfigur verloren. Eine westliche Reporterin konnte einen Blick auf Utkins Grab werfen.

Moskau – Mit der Wagner-Gruppe ist neben Jewgeni Prigoschin auch der Name Dmitri Utkin verbunden. Er war Prigoschins Stellvertreter und ist bei demselben Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Zwei Tage nach Prigoschins Beerdigung wurde er nun im Norden Moskaus beigesetzt.

Bewacht von einem großen Polizeiaufgebot nahmen am Donnerstagmorgen (31. August) rund 20 Angehörige auf dem weitläufigen Militärfriedhof in Mytischtschi teil. Einige Trauergäste trugen Kleidung mit dem Logo der Wagner-Gruppe, wie eine AFP-Reporterin berichtete. Sie konnte einen Blick auf Utkins Grab werfen, auf dem – umgeben von Blumen – ein kleines Porträt eines Mannes mit kahlgeschorenem Kopf an einem Holzkreuz lehnte.

+ Eine Wagner-Söldner an einer inoffiziellen Gedenkstätte für Prigoschin und Utkin (Foto r.) in Nowosibirsk © Vladimir Nikolayev/AFP

Über Wagner-Kommandeur Utkin ist weniger bekannt als über Prigoschin

Über den 53-jährigen Utkin ist wenig bekannt. Der Veteran des russischen Militärgeheimdienstes GRU galt als rechte Hand Prigoschins und war bis zu seinem Tod für die Leitung der Einsätze der Söldnergruppe zuständig. Utkin soll auch am Wagner-Aufstand in Russland beteiligt gewesen sein.

Utkin galt als Mitbegründer und als rechtsradikal. Der Name „Wagner“ soll auf seine Vorliebe für den deutschen Komponisten Richard Wagner (1813-1883) zurückgehen.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte vor Prigoschins Begräbnis vor einigen erklärt, dass Präsident Wladimir Putin nicht daran teilnehmen werde. Prigoschin wurde in St. Petersburg beigesetzt, aber weitgehend geheim und ohne militärische Ehren. Zuvor hatte ein russisches Ermittlungskomitee Prigoschins Tod auf Grundlage „molekular-genetischer Untersuchungen“ bestätigt.

Westliche Staaten und die Ukraine halten eine Verwicklung Russlands in den von Spekulationen begleiteten Flugzeugabsturz für möglich, was der Kreml als „absolute Lüge“ zurückwies. Im Ukraine-Krieg hatte Prigoschin die russische Militärführung offen kritisiert, die Lage an der Kriegsfront nicht angemessen zu managen.

Telegram-Kanäle aus dem Umfeld der Söldnertruppe veröffentlichten unterdessen ein noch unbekanntes Video mit Prigoschin. Es zeigt ihn wenige Tage vor seinem Tod und wurde angeblich in Afrika gedreht. Darin beschied er Leute, die sich für ihn und seine Angelegenheiten interessierten: „Es ist alles okay.“ (AFP/dpa/frs)

