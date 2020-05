Tod von George Floyd: Neu aufgetauchtes Video belastet drei Polizisten schwer

Unruhen in den USA

Minneapolis kommt nach dem Tod von George Floyd nicht zur Ruhe. Jetzt weiten sich die Proteste gegen Polizeigewalt auch auf andere Städte in den USA aus.

Der Afroamerikaner George Floyd kommt in den USA nach einer Festnahme durch die Polizei ums Leben.

kommt in den nach einer Festnahme durch die Polizei ums Leben. Ein Video zeigt, wie ein Polizist auf dem Hals des Schwarzen kniet. George Floyd bekommt keine Luft.

auf dem Hals des Schwarzen kniet. bekommt keine Luft. Bei darauffolgenden Protesten in Minneapolis stirbt mindestens ein Mensch. Es kommt zu Protesten.

Update, 15:07 Uhr: Inzwischen ist noch ein zweites Augenzeugenvideo der Polizeigewalt gegen den Afroamerikaner George Floyd aufgetaucht. Der kurze Videoclip zeigt eine andere Perspektive des Geschehens. In diesem Film knien drei Polizisten auf dem mit Handschellen gefesselten Floyd. In dem bisher bekannten Video war es nur ein Beamter, während die anderen Polizisten lediglich dabeistanden.

In dem neuen Video ist außerdem zu hören, wie George Floyd um Gnade bettelt – vergeblich. Wahrscheinlich wurde dieser Clip kurz nach dem bereits bekannten Video gefilmt.

Tod von George Floyd: CNN-Team bei Protesten in Minneapolis

Update, 14:25 Uhr: Bei den Protesten in Minneapolis nach dem Tod von George Floyd ist ein Fernsehteam des US-Nachrichtensenders CNN von der Polizei festgenommen worden. Zunächst wurde nach Angaben von CNN Korrespondent Oscar Jimenez festgenommen, anschließend auch seine Kollegen. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte Jimenez, wie der verstorbene George Floyd auch Afroamerikaner, im Anschluss.

Die Aufnahmen kurz vor der Festnahme zeigen Jimenez im Gespräch mit den Polizisten. Der CNN-Korrespondent sagte: „Wir können dahin zurückgehen, wohin ihr wollt.“ Kurz darauf wurde er festgenommen.

Unruhen in den USA nach Tod von George Floyd: Minneapolis in Flammen

Update, 13.30 Uhr: Nach dem Tod von George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in de US-Großstadt Minneapolis ist es auch in mehreren anderen Städten zu Protesten und teils schweren Ausschreitungen gekommen - so etwa in Denver, New York, Louisville, Memphis, Columbus und Phoenix.

Bei friedlichen Protesten hatten viele Demonstranten Gerechtigkeit für Floyd und eine Verurteilung der involvierten Polizisten gefordert. Doch es kam auch zu Gewalt. außer in Louisville fielen auch in Denver Schüsse. Dort wurden laut Polizei zunächst keine Verletzten gemeldet. In New York seien Hunderte Menschen zusammengekommen, es habe mehrere Festnahmen gegeben, schrieb die „New York Times“.

Unruhen in Minneapolis: Donald Trump legt sich mit Bürgermeister an

Derweil hat sich der Bürgermeister von Minneapolis in einer Pressekonferenz zu den Angriffen von US-Präsident Donald Trump auf seine Person geäußert. „Schwäche ist, in einer Krise mit dem Finger auf jemand anderen zu zeigen“, konterte Jacob Frey kühl. „Donald Trump weiß nichts über die Stärke von Minneapolis. Wir sind verdammt stark."

Mayor Frey responds to President Trump’s tweeted bashing his leadership and advocating the shooting of looters. pic.twitter.com/9GfodpcvFd — Liz Sawyer (@ByLizSawyer) May 29, 2020

Frey zeigte Verständnis für den „Schmerz und die Wut“ in seiner Stadt. Die Plünderungen seien allerdings inakzeptabel. Mehr als 170 Geschäfte seien zerstört oder geplündert worden, twitterte die Polizei von Saint Paul, einer Nachbarstadt von Minneapolis. Dort waren die Polizisten mit Tränengas, Pfefferspray und Schlagstöcken gegen Demonstranten vorgegangen.

Nahe der brennenden Polizeiwache protestierten in den frühen Morgenstunden noch immer Hunderte Menschen, an mehreren Stellen in der Stadt sind manche Feuer noch immer nicht gelöscht.

Polizeigewalt in USA: Breonna Taylors Tod sorgt für Unruhen und Proteste in Louisville

Update, 11:00 Uhr: Die Lage in Minneapolis scheint sich nach wie vor nicht zu beruhigen. Die Unruhen nach dem Tod von George Floyd infolge einer Festnahme in den USA halten an.

Und auch in anderen Städten der Vereinigten Staaten wird den Polizeikräften Rassismus vorgeworfen. In Louisville (Kentucky) sind auf einer Demonstration mehrere Schüsse gefallen. Sieben Menschen wurden nach Angaben eines lokalen Nachrichtensenders verwundet.

Der dortige Protest entzündete sich an dem Tod von Breonna Taylor, die am 13. März 2020 von Polizisten in ihrem Apartment erschossen wurde. Die Einsatzkräfte gaben acht Schüsse auf Taylor ab. Der Einsatz richtete sich eigentlich gegen einen Drogenring, der seine Zentrale aber 10 Meilen entfernt hatte.

Unruhen in den USA nach Tod von George Floyd: Minneapolis in Flammen, Schüsse in Louisville

Update, 09.05 Uhr: Während die US-Großstadt Minneapolis nach dem Tod von George Floyd in Flammen steht, gießt Donald Trump noch einmal richtig viel Öl ins Feuer. Auf Twitter kündigte der US-Präsident nun an, mit aller Härte gegen die Gewalttäter vorgehen zu wollen. „Diese GANGSTER entehren George Floyd. Das werde ich nicht zulassen. Wenn die Plünderungen losgehen, geht auch die Schießerei los.“ Das Militär sei einsatzbereit.

Unruhen in Minneapolis: Donald Trump droht mit der Armee

Trumps Spruch „When the looting starts, the shooting starts“ stammt nicht von ihm selbst diese Drohung gegen Schwarze Demonstranten hat 1967 der damalige Polizeichef von Miami ausgesprochen. Walter Headley war ein Freund der sogenannten „Stop-and-frisk“-Taktik, bei der Polizisten Menschen willkürlich kontrollieren und durchsuchen können. Headley war auch für eine andere Aussage bekannt: „ Es macht uns nichts aus, der Polizeibrutalität beschuldigt zu werden.“

In seinen Tweets feuerte Trump auch gegen Jacob Frey. Der „radikal linke“ Bürgermeister von Minneapolis sei „sehr schwach“ und zeige einen „völligen Mangel an Führungsstärke“. Im Falle eines Falles sei er, Trump, deshalb zu allem bereit: „Ich werde die Nationalgarde losschicken und die Arbeit erledigen.“

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Zum Vergleich: Als bei einem Aufmarsch von Rechtsextremen im August 2017 in Charlottesville die 32-jährige Heather Heyer von einem Teilnehmer der Neonazi-Demonstration getötet wurde, benutzte Trump ganz andere Worte. Damals sprach er davon, dass für Gewaltexzesse immer viele Seiten verantwortlich seien und an der rechten Demo auch „sehr viele anständige Leute“ teilgenommen hätten. Er drohte auch nicht, die Nazis erschießen lassen zu wollen. Vom früheren Ku-Klux-Klan-Führer David Duke erntete Trump damals sehr viel Lob für seine Aussage.

Proteste gegen Poliziegewalt fanden nicht nur in Minneapolis statt

Proteste gegen Polizeigewalt gab es unterdessen auch in anderen Städten der USA. So gingen in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky Hunderte Menschen auf die Straße, um an Breonna Taylor zu erinnern, eine 26-jährige Afroamerikanerin, die im März zuhause von Polizisten erschossen worden war. Auch in Denver kam zu Protesten. Örtliche Medien berichteten dort über Schüsse. Laut Polizei wurden zunächst keine Verletzten gemeldet.

Proteste gegen Polizeigewalt in den USA eskalieren: Gebäude in Minneapolis in Flammen

Update vom Freitag, 29.05.2020, 08.00 Uhr: Die US-Großstadt Minneapolis kommt nach dem Tod von George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz nicht zur Ruhe. Zunächst kam es zu Protesten und Ausschreitungen. In der Nacht zum Freitag hat es erneut schwere Ausschreitungen gegeben. Eine Polizeistation musste evakuiert werden, nachdem aufgebrachte Menschen zuvor dort eingedrungen waren. „Demonstranten sind gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und haben mehrere Brände entzündet“, hieß es in einer Polizeimitteilung.

Das Gebäude steht noch immer in Flammen, die Feuerwehr konnte noch nicht mit dem Löschen beginnen. Vor dem Polizeigebäude in Minneapolis riefen Dutzende Demonstranten „Keine Gerechtigkeit - kein Frieden“ („No Justice, No Peace“).

Polizeigewalt in den USA: Nationalgarde nach Tod von George Floyd und Protesten mobilisiert

Schon zuvor hatte der Gouverneur des US-Bundesstaats Minnesota aufgrund der anhaltenden Proteste die Nationalgarde mobilisiert. Tim Walz erklärte einen Notstand für Minneapolis und umliegende Gebiete, wie aus seiner Verfügung hervorging. In der Anordnung des Gouverneurs hieß es, friedliche Demonstrationen seien weiterhin erlaubt. Ausschreitungen bedrohten aber auch die Sicherheit friedlicher Demonstranten.

Die Nationalgarde zählt zur Reserve der US-Armee. In der Anordnung von Walz hieß es, die Bürgermeister der benachbarten Städte Minneapolis und St. Paul hätten nach den Ausschreitungen um die Mobilisierung gebeten, um Sicherheit zu gewährleisten.

WATCH: Rioters chant “I Can’t Breathe” in front of burning Minneapolis 3rd Police Precinct



Officials have warned them to leave the area due to ‘cut gas lines’



pic.twitter.com/Z8gHUggzbU — Breaking911 (@Breaking911) May 29, 2020

Bei einer Pressekonferenz rief die Bezirksstaatsanwältin von Minnesota, Erica MacDonald, Demonstranten dazu auf, friedlich zu bleiben. „Ich bitte die Menschen, Ruhe zu bewahren und uns diese Untersuchung durchführen zu lassen“, sagte MacDonald. „Es bricht mir das Herz zu sehen, was auf unseren Straßen in Minneapolis und St. Paul und einigen unserer Vororte passiert.“

Der örtliche FBI-Vertreter Rainer Drolshagen äußerte Verständnis für die „extreme Frustration, Wut und Traurigkeit“ über den Vorfall und sicherte eine umfassende Aufklärung zu.

Tod von George Floyd in den USA: Trump will für Gerechtigkeit sorgen

Update vom Donnerstag, 28.05., 20.17 Uhr: Kayleigh McEnany hat sich auf einer Pressekonferenz zu den Geschehnissen in Minneapolis geäußert. Die Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump* sagte auf einer Pressekonferenz: „Wir alle haben das Video gesehen, ich, mein Team und auch der Präsident. Er war es, der persönlich angeordnet hat, dass das FBI eine Untersuchung einleitet.“

McEnany sagte, Trump habe das Video an Bord der Air Force One gesehen. „Er war sehr aufgeregt darüber“, beschrieb McEnany die Reaktion des Präsidenten. Der Präsident werde dafür sorgen, „dass Gerechtigkeit walten wird“.

Update vom Donnerstag, 28.05.2020, 17.35 Uhr: Die Proteste in Minneapolis eskalieren weiter. Zahlreiche Gebäude brannten bis in die Morgenstunden, Geschäfte wurden geplündert. Von „Chaos“ ist die Rede und von „Aufständen“, die sich im ganzen Stadtgebiet ereignen. Ausgelöst durch den Tod von George Floyd nach seiner Festnahme durch die Polizei.

Proteste nach Tod von George Floyd fordern erstes Todesopfer

Im Zuge der Proteste in Minneapolis scheint es nun auch ein erstes Todesopfer zu geben. Im Zentrum wurde die Leiche eines Mannes gefunden, der mit einer Schusswunde vor einem Pfandgeschäft gelegen hatte. Der Mann starb kurz nachdem ihn die Polizei gefunden hatte im Krankenhaus.

Medaria Arradondo, Polizeichef in der knapp 400.000 Einwohner zählenden Stadt, sagte gegenüber einem lokalen Nachrichtensender, die Polizei werde mit aller Härte gegen gewalttätige Demonstranten vorgehen. „Wir können dieses kriminelle Verhalten nicht tolerieren“, sagte Arradondo.

Proteste nach Tod von George Floyd in Minneapolis eskalieren erneut – Rauchschwaden über der Stadt

Update vom Donnerstag, 28.05.2020, 14.45 Uhr: Die Sportfans erinnern sich. Am 14. August 2016 setzte Colin Kaepernick ein Zeichen, das in de ganzen USA für Diskussionen sorgte. Der damals noch als Quarterback für San Francisco 49ers agierende NFL-Profi hatte sich während der US-Nationalhymne niedergekniet, um damit gegen Ungleichheit, Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze zu demonstrieren.* Kaepernick kam das teuer zu stehen, nach der Saison wurde er entlassen und ist seitdem arbeitslos.

Doch nach dem Tod von George Floyd ist Kaepernicks Protest in den USA wieder in aller Munde. Auch Basketball-Superstar LeBron James erinnerte jetzt auf Instagram daran. In einer Collage sind zwei Bilder von Männern auf Knien zu sehen: Der Polizist von Minneapolis und der protestierende Kaepernick. „Versteht ihr’s jetzt!!??!!??“, schrieb James. „Oder ist immer noch alles unklar?“

Polizeigewalt gegen George Floyd in den USA: Neue Videos enthüllen Details zum Tod des Afroamerikaners

Update vom Donnerstag, 28.05.2020, 12.30 Uhr: Die Konfrontation zwischen George Floyd und der Polizei von Minneapolis wurde ursprünglich durch ein Video von Darnella Frazier bekannt, das diese am Dienstagmorgen (26.05.) einen Tag auf Facebook eingestellt hatte. Inzwischen sind in den USA noch weitere Videos veröffentlicht worden.

So zeigt ein Smartphone-Video, wie Floyd von der Polizei aus seinem Auto geholt wurde. Ein zweites Video, das mit einer Überwachungskamera aufgenommen wurde, stellt den Beginn der Auseinandersetzung zwischen der Polizei von George Floyd auf der Straße dar. Bemerkenswert ist dabei vor allem, dass Floyd keinerlei Widerstand leistet – was im Polizeibericht noch ganz anders dargestellt worden ist.

Video shows what appears to be the start of the confrontation between #GeorgeFloyd and #Minneapolis #police officers. A restaurant's security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting #Arrest pic.twitter.com/LjIerm6BaX — Sn00pster (@sn00pdad) May 27, 2020

Polizeigewalt gegen George Floyd: Bürgermeister fordert Anklage gegen Polizisten

Aufgrund der Videos forderte Bürgermeister Jacob Frey, dass der Polizist, der sein Knie auf Floyds Hals drückte, angeklagt werden sollte. Der 44-Jährige ist nach Angaben der einheimischen Zeitung „Star Tribune“ genauso wie ein zweiter beteiligter Beamter bereits früher beschuldigt worden, im Dienst gewalttätig gehandelt zu haben. „Ich habe in den vergangene 36 Stunden mehr als alles andere mit einer grundlegenden Frage gerungen: Warum sitzt der Mann, der George Floyd getötet hat, nicht im Gefängnis?", so Frey. „Da war nichts, was darauf hindeuten würde, dass diese Art von Gewalt notwendig war.“

Unterdessen wachsen die Sorgen, dass die Proteste gegen die Polizeigewalt in den USA ausufern könnten. Der Anwalt der Familie Floyd hat deshalb die Demonstranten aufgefordert, weiterhin friedlich zu protestieren und zusätzlich die Corona-Abstandsregeln einzuhalten.

„Wir können nicht auf das Niveau unserer Unterdrücker sinken, und wir dürfen andere während dieser Pandemie nicht gefährden“, heißt es in der Erklärung von Benjamin Crump. „Dauerhafte Veränderungen werden wir dadurch erringen, dass wir immer wieder auf die schreckliche und inakzeptable Vorgehensweise hinweisen – und dadurch, dass die Gerechtigkeit siegen wird.“

Polizeigewalt gegen George Floyd in den USA: Gouverneur spricht von „extrem gefährlicher Lage“

Update vom Donnerstag, 28.05.2020, 06 .15 Uhr: Nach dem Tod von George Floyd sind die Menschen in den USA erneut auf die Straße gegangen, um die Polizeigewalt gegen Schwarze anzuprangern. Dabei ging es vor allem in der Stadt, in der Floyd bei einer Festnahme durch die Polizei sein Leben verlor, hoch her.

Die Proteste in Minneapolis begannen zwar friedlich, bevor die Situation im Laufe der Nacht eskalierte. Die Demonstranten versammelten sich vor dem Polizeirevier, in dem die vier Beamten gearbeitet hatten, die wegen des brutalen Umgangs mit George Floyd entlassen worden waren. Polizisten reihten sich vor dem Revier auf, um das Gebäude gegen die Demonstranten abzuschirmen. Am Rande der Demonstrationen wurde ein Geschäft für Autoteile in Brand gesetzt. Ein Kaufhaus sowie weitere Geschäfte wurden geplündert, Rauchschwaden hingen über der Stadt.

Gouverneur Tim Walz sprach von einer „extrem gefährlichen Lage“ und forderte die Bewohner auf, das Gebiet zu verlassen. Polizeichef Medaria Arradondo teilte mit, dass er den Einsatz von Tränengas angeordnet habe. Damit drängte die Polizei die aufgebrachte Menschenmenge zurück. „Es geht nicht um Rassismus“, sagte ein Demonstrant. „Es geht nicht einmal um Kapitalismus. Es geht nicht einmal um Kolonialismus. Es geht um einen Mangel an Menschlichkeit.“

Auch in der Innenstadt von Los Angeles versammelten sich zahlreiche Demonstranten. Zeitweise befanden sie sich auf der Autobahn 101 und blockierten dort den Verkehr.

Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump eine Untersuchung des Justizministeriums und der Bundespolizei FBI angeordnet. Trump versicherte auf Twitter, dass der Gerechtigkeit Genüge getan werde. Er habe die Behörden zu beschleunigten Ermittlungen aufgefordert. Zugleich sprach Trump den Angehörigen und Freunden des Opfers George Floyd sein Mitgefühl aus. Der Präsident nannte den Tod Floyds „sehr taurig und tragisch“.

Polizeigewalt gegen George Floyd in USA: Bürgermeister fordert Festnahme des Polizisten

Update vom Mittwoch, 27.05.2020, 20.23 Uhr: Nach dem Tod von George Floyd in den USA fordert der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, die Festnahme des Polizisten, der Floyd am Montagabend (25.05.2020) brutal am Boden festgehalten hatte. Die vier Polizisten, die in den Fall involviert waren, sind laut Frey mit sofortiger Wirkung entlassen worden.

Bürgermeister Frey forderte am Mittwoch (27.05.2020), der Polizeibeamte müsse festgenommen und angeklagt werden. „Wieso ist der Mann, der George Floyd getötet hat, nicht im Gefängnis?“, fragte er vor Journalisten. „Wenn Sie es getan hätten, oder ich es getan hätte, wären wir jetzt hinter Gittern.“

Polizeigewalt gegen George Floyd in den USA: „Sie haben meinen Bruder umgebracht“ - Schwester fordert Mordanklage

Update vom Mittwoch, 27.05.2020, 15.25 Uhr: Der Tod von George Floyd erinnert viele Menschen in den USA an den Tod von Eric Garner. Der damals 43-jährige asthmakranke Afroamerikaner hatte am 17. Juli 2014 in New York während einer Festnahme durch Polizisten sein Leben verloren. Genauso wie bei George Floyd reagierten auch damals die Beamten nicht auf die Worte des am Boden liegenden Opfers: Der hatte „Ich kann nicht atmen“ gerufen – wie George Floyd auch. Beide wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo in beiden Fällen der Tod festgestellt wurde. Auch vom Tod Garners existieren Videos.

„Das ist aber noch viel, viel schlimmer als bei Eric Garner“, sagte nun der von Floyds Familie engagierte Bürgerrechtsanwalt Ben Crump in der Today Show des Fernsehsenders NBC. Crump sprach dabei von „brutaler, tödlicher und übermäßiger Gewalt“ seitens der Polizei. „Sie waren an seinem Hals: nicht eine Minute lang, nicht zwei Minuten, nicht drei Minuten, nicht vier Minuten, nicht fünf Minuten, nicht sechs Minuten, nicht sieben Minuten, nicht acht Minuten, sondern ganze neun Minuten lang. Und das, während er um sein Leben bettelt.“

Er hoffe, dass der Mord ein Wendepunkt für das Justizsystem in den USA sein würde. „Es kann nicht zwei Justizsysteme geben, eines für das schwarze Amerika und eines für das weiße Amerika.“

“It’s worse than Eric Garner in many ways,” attorney Ben Crump says about the death of George Floyd. pic.twitter.com/zaQ4cVUrfn — TODAY (@TODAYshow) May 27, 2020

In derselben Sendung forderte Floyds Schwester scharfe Konsequenzen: „Ich will, dass diese Polizisten wegen Mordes angeklagt werden, denn genau das haben sie getan“, sagte Bridgett Floyd, die während der Aufnahme immer wieder mit den Tränen kämpfte. „Sie haben meinen Bruder ermordet. Er hat um Hilfe gerufen. Die Beamten sollten wegen Mordes im Gefängnis sitzen.“

Video zeigt Polizeigewalt in den USA: Tod eines Afroamerikaners löst schwere Proteste aus

Update vom Mittwoch, 27.05.2020, 10.45 Uhr: Der Tod des Afroamerikaners George Floyd sorgt in den USA für Unruhen auf den Straßen. Am Dienstagabend (26.05.) versammelten sich trotz der Corona-Pandemie Tausende Menschen in Minneapolis, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren.

Mit dem Ruf „Ich kann nicht atmen“ marschierten sie von der Stelle aus, an der der 46-jährige Floyd am Montag starb, zum dritten Polizeirevier. Nach einem friedlichen Beginn eskalierten die Proteste plötzlich. Während die Polizei Tränengas und Rauchbomben einsetzte, versuchten sich die Demonstranten hinter einer improvisierten Barrikade aus Einkaufswagen zu verstecken.

„Wir Schwarze sind es leid“, sagte Kiara Nelson der Zeitung „The Daily Beast“: „Die Tatsache, dass dies immer wieder geschieht, ist einfach verrückt.“

Cops now crossing into target lot and throwing tear gas pic.twitter.com/KgI6kkBYWu — Andy Mannix (@AndrewMannix) May 27, 2020

Video zeigt Polizeigewalt in den USA: Vier Beamte nach Tod eines Afroamerikaners entlassen

Update vom Mittwoch, 27.05.2020, 08.45 Uhr: Das Video aus den USA schockiert. In den Straßen von Minneapolis ist ein weißer Polizist zu sehen, der sein Knie minutenlang an den Hals eines Afroamerikaners drückt. Der fleht wiederholt um Hilfe, ehe er schließlich das Bewusstsein verliert. Danach wurde er noch ins Krankenhaus gebracht, doch jede Hilfe kam zu spät. George Floyd war tot.

Viele Politiker in den USA zeigten sich entsetzt, darunter Senatoren wie Sherrod Brown oder Abgeordnete des Repräsentantenhauses wie Ilhan Omar. Besonders betroffen war der Bürgermeister von Minneapolis. Noch am Nachmittag gab Jacob Frey bekannt, dass die vier in den Fall involvierten Polizisten entlassen worden seien.

Four responding MPD officers involved in the death of George Floyd have been terminated.



Please join me via Facebook Live today at 3pm for a community conversation moderated by @mynorthnews, @insightnews, and @MNSpokesman.



Event via https://t.co/OLMCjTAmYz https://t.co/boAZ1giaU9 — Jacob Frey (@Jacob_Frey) May 26, 2020

„Es ist die richtige Entscheidung für unsere Stadt, die richtige Entscheidung für unsere Gemeinde. Es ist die richtige Entscheidung für die Polizei von Minneapolis“, sagte Frey bei einer Pressekonferenz mit Polizeichef Medaria Arradondo. „Was wir gesehen haben, ist schrecklich. George Floyd hätte nicht sterben dürfen

Polizeigewalt in den USA: Familie von George Floyd schaltet Anwalt ein

„Fünf Minuten lang sahen wir zu, wie ein weißer Polizist einem hilflosen Schwarzen sein Knie in den Nacken drückte“, sagte der Bürgermeister. „Fünf ganze Minuten lang. Das war keine Entscheidung, die im Bruchteil einer Sekunde zu fällen war.“

Arradondo sagte während der Pressekonferenz, er habe beschlossen, das FBI um Ermittlungen zu bitten, nachdem er „zusätzliche Informationen“ über den Vorfall erhalten habe, lehnte es jedoch ab, näher darauf einzugehen.

Floyds Familie hat unterdessen einen Anwalt engagiert. Benjamin Crump erklärte über Twitter, er sei engagiert worden, um die Familie des Opfers in diesem Fall von „missbräuchlicher, exzessiver und unmenschlicher Gewaltanwendung“ zu vertreten. Die Polizei müsse zur Rechenschaft gezogen werden.

MEDIA ALERT: I have been retained to represent the family of George Floyd, the man killed by Minneapolis Police on May 25. #JusticeForFloyd #ICantBreathe pic.twitter.com/OkQeBwIlf1 — Benjamin Crump, Esq. (@AttorneyCrump) May 26, 2020

Derweil kämpfen auch andere Teile der USA mit dem alltäglichen Rassismus. So hat jetzt eine Frau aus New York Empörung ausgelöst. Nach einemWortgefecht mit einem Afroamerikaner rief sie die Polizei: „Weil er schwarz ist.“

„Ich kann nicht atmen“: Erschütterndes Video zeigt Polizeigewalt in den USA – Afroamerikaner stirbt

Erstmeldung vom Dienstag, 26.05.2020: Minneapolis – Die Szenen sind entsetzlich. Sie stammen aus den USA. Ein Polizist drückt sein Knie etwa dreieinhalb Minuten lang gegen den Hals eines bewegungslosen, stöhnenden Mannes, der so gut wie keine Luft bekommt. „Ich kann nicht atmen!“, ist zu hören. „Ich kann nicht atmen! Töte mich nicht!“

USA: Video zeigt die Szenen der Verhaftung

Doch genau das passierte am Ende. Der Mann, der verhaftet werden sollte, kam zwar noch ins Krankenhaus, erlag jedoch später seinen Verletzungen. Es handelt sich um einen Afroamerikaner. Der ganze Vorfall, der seit Dienstag (26.05.2020) die USA aufrüttelt, ist auf einem Video festgehalten worden, das auf Facebook veröffentlicht wurde.

Das alles geschah am Montagabend gegen 20 Uhr Ortszeit im Süden von Minneapolis, der mit rund 382.500 Einwohnern bevölkerungsreichsten Stadt im US-Bundesstaat Minnesota. Die Polizeibehörde von Minneapolis gab am frühen Dienstag bekannt, dass der namenlose Mann später an einem „medizinischen Vorfall“ gestorben sei.

Rassismus in den USA: Das FBI untersucht den Tod des Afroamerikaners

„Zwei Beamte befahlen ihm, aus seinem Auto zu steigen“, hieß es vonseiten der US-Polizei. Nachdem er ausgestiegen sei, habe der Mann „physisch Widerstand geleistet. Die Beamten legten dem Afroamerikaner Handschellen an und stellten fest, dass anscheinend ein medizinischer Notfall vorliegt. Die Beamten forderten deshalb einen Krankenwagen an.“

Der Mann sei kurz darauf gestorben, heißt es in der Erklärung, und weiter: „Zu keinem Zeitpunkt wurden Waffen jeglicher Art von Personen verwendet, die an diesem Vorfall beteiligt waren.“ Jetzt untersuchen das FBI und die staatlichen Behörden den Tod des Mannes. Es scheint ein weiterer Fall von Polizeibrutalität in den USA.

The FBI is looking into the death of a black man after he was stopped by police in Minneapolis. Video of the confrontation shows a white officer's knee pinning down the man's neck. "I can't breathe" is heard several times before an ambulance arrives.@jeffpeguescbs reports. pic.twitter.com/2A9pMzYuM0 — CBS This Morning (@CBSThisMorning) May 26, 2020

Bürgermeister von Minneapolis reagiert geschockt auf den Vorfall von Polizeigewalt in den USA

Das Video stammt von der US-Amerikanerin Darnella Frazier. „Als ich hinging, war er bereits am Boden“, sagt Frazier in ihrem Facebook-Video. „Die Cops haben ihn an seinem Hals festgehalten und er hat geweint. Die Polizei hat ihn getötet, direkt vor allen. Er weinte und sagte ihnen, er könne nicht atmen und alles. Sie haben diesen Mann getötet.“

Der Bürgermeister von Minneapolis reagierte geschockt: „Er hätte nicht sterben dürfen“, sagte Jacob Frey. „Was wir gesehen haben, war schrecklich. In den USA schwarz zu sein, sollte kein Todesurteil sein. ... Wenn Sie jemanden um Hilfe rufen hören, sollen Sie helfen. Dieser Offizier hat im grundlegendsten menschlichen Sinne versagt. “

USA kämpfen mit Rassismus: Erinnerungen an den Tod von Eric Garner werden wach

Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer stellten Ähnlichkeiten zwischen dem Tod des Mannes und dem von Eric Garner fest, einem unbewaffneten Schwarzen, der 2014 starb*, nachdem er von einem New Yorker Polizisten in einen Würgegriff gebracht worden war.

Sein Tod verschaffte in den USA und darüber hinaus der ein Jahr zuvor gegründeten Bürgerrechtsbewegung „Black Lives Matter“ damals zu Bekanntheit. Die letzten Worte von Garner damals wurden auf einem Video festgehalten und lauteten: „Ich kann nicht atmen.“ Dann starb er.

Von Christian Stör

