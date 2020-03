Pandemie

Mehr als 100 Menschen sind in den USA innerhalb von 24 Stunden an Covid-19 gestorben. Die Verhandlungen über ein Hilfspaket sind derweil gescheitert.

Coronavirus Sars-CoV-2* infiziert über 32.000 Menschen in den USA

Über 100 Tote durch Lungenkrankheit Covid-19 innerhalb von 24 Stunden

Verhandlungen über Wirtschaftspaket in den USA stocken

+++ 12.29 Uhr: Lange hat US-Präsident Donald Trump die Corona-Krise ignoriert oder kleingeredet, inzwischen hat seine Regierung den Kampf gegen die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 aufgenommen. New York ist allerdings längst zu einem Hotspot der Pandemie geworden: Rund fünf Prozent aller weltweite Fälle werden inzwischen aus der Millionenstadt an der Ostküste gemeldet, wie die New York Times berichtet.

We're on the verge of 10,000 cases of COVID-19 in New York City. We've had 63 deaths. We represent 1/3 of the cases in the US and 2/3 of the cases in New York State. This crisis is affecting our entire nation and New York City is its epicenter. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 22, 2020

Und das Schlimmste komme erst noch, sagte nun der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio: „Der April wird viel schlimmer sein als der März. Und ich fürchte, der Mai könnte schlimmer sein als der April.“

In den USA allein stellt die Stadt New York rund ein Drittel bis die Hälfte aller Infektionen. 114 Menschen sind im Staat New York inzwischen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Hilferufe aus den Krankenhäusern der Metropolregion ähneln inzwischen jenen aus Italien: Hier wie dort fehlt es vor allem an Ventilatoren und Schutzmasken für das Krankenhauspersonal.

Zu wenig Hilfe für Privathaushalte in Coronakrise

+++23.03.2020, 6.30 Uhr: Das zur Bekämpfung der Corona-Krise geplante gigantische US-Hilfspaket ist vorerst im Senat gescheitert. Bei einer ersten Abstimmung über die Eröffnung der Debatte zu dem Vorhaben verweigerten die Demokraten ihre Zustimmung: Statt der notwendigen 60 gab es nur 47 Ja-Stimmen und ebenso viele Nein-Stimmen.

Die abschließende Abstimmung über das bis zu zwei Billionen Dollar (1,869 Billionen Euro) schwere Hilfspaket sollte eigentlich am Montag stattfinden. Wegen des anhaltenden Widerstands der Demokraten warnten die Republikaner vor einem Kurssturz an den US-Aktienmärkten am Montag.

Die Demokraten hatten moniert, dass das Hilfspaket nicht genügend Hilfen für Arbeitnehmer und Privathaushalte vorsehe.

+++22.03.2020, 22.14 Uhr: Die Zahl der an Menschen, die an der Lungenkrankheit Covid-19 in den USA gestorben ist, ist in den letzten 24 um mehr als 100 gestiegen.

389 Menschen sind mit Stand von 21.46 Uhr Mitteleuropäischer Zeit an der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit gestorben. Das ergaben Zahlen der Johns-Hopkins-Universität. Inzwischen wird von mehr als 32.000 Infizierten in den USA ausgegangen.

Verhandlungen über Corona-Hilfspaket in den USA stocken

Die Verhandlungen über das geplante Notfallpaket für die US-Wirtschaft sind derweil ins Stocken geraten. Eine erste Abstimmung wurde um drei Stunden auf auf 23.00 Uhr MEZ verschoben, nachdem sich Unterhändler von Republikanern und Demokraten laut dem Mehrheitsführer im Mitch McConnell „sehr nahe“ gekommen waren.

Wegen Coronavirus: Hilfspaket von bis zu 4 Billionen US-Dollar möglich

+++22.03.2020, 16.46 Uhr: In den USA hat sich die Zahl der mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen in einer Woche verzehnfacht. Inzwischen sind laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 26.000 Menschen vom Coronavirus betroffen. Mindestens 340 Menschen sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

80 Millionen der rund 330 Millionen US-Amerikaner stehen unter einer Form von Ausgangssperre. Entsprechende Maßnahmen gibt es inzwischen in den Staaten Kalifornien, Illinois, New York, New Jersey und Connecticut.

US-Finanzminister Steven Mnuchin sprach am Sonntag gegenüber der Sendung Fox News Sunday von einem Hilfspaket in Höhe von vier Billionen US-Dollar (rund 3,7 Billionen Euro) zur Stützung der Wirtschaft während der Corona-Krise.

US-Präsident will Malaria-Medikament gegen Coronavirus nutzen

+++ 22.3.2020, 7.45 Uhr: US-Präsident Donald Trump wirbt mit Nachdruck für den Einsatz eines Malaria-Medikaments bei der Behandlung von Covid-19-Erkrankten. Der Wirkstoff Chloroquin könne in Kombination mit dem Antibiotikum Azithromycin „einer der größten Durchbrüche der Geschichte der Medizin sein“, warb Trump.

Die Kombination solle „SOFORT“ eingesetzt werden, forderte er über Twitter. „Was haben wir zu verlieren?“ fragte er im Anschluss bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Kritiker warnten jedoch, dass der Einsatz eines Medikaments für einen neuen Zweck nie ohne Risiken sei.

Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, bemühte sich im Weißen Haus dann auch, Trumps Begeisterung etwas zu relativieren: Es gebe bislang nur vereinzelte Berichte über eine Wirksamkeit des Medikaments, aber keine ernsthaften klinischen Studien.

Coronavirus in den USA: Fortschritte bei Konjunkturpaket

+++ 21.3.2020, 19.30 Uhr: Bei den Verhandlungen für ein massives Coronavirus-Konjunkturpaket in den USA gibt es führenden Senatoren beider Parteien zufolge gute Fortschritte. Parlament und Regierung wollen voraussichtlich mehr als eine Billion Dollar (900 Milliarden Euro) in die Wirtschaft pumpen.

„Wir machen sehr gute Fortschritte“, sagte der führende Demokrat im Senat, Chuck Schumer, am Samstag. Es gebe weiter laufende Gespräche mit Republikanern und dem Finanzministerium, um eine schnelle Verabschiedung zu garantieren.

Corona-Hilfpaket: Verhandlungen stocken

+++ 21.3.2020, 14.25 Uhr: Der US-Kongress berät über ein gigantisches Hilfspaket in der Coronavirus-Krise, doch die Beratungen sind nun ins Stocken geraten. Am Freitagabend (Ortszeit) konnte keine Einigung über den von den Republikanern eingebrachten Entwurf erzielt werden. Er sieht Hilfen im Umfang von einer Billion Dollar (rund 926 Millionen Euro) vor.

Geplant sind darin unter anderem unmittelbare Finanzhilfen für die Bürger in Höhe von 1200 Dollar Pro Erwachsenem, rasche Hilfen für kleine Unternehmen und Milliardenhilfen für die Luftfahrtbranche und weitere Branchen. Die Demokraten sehen Nachbesserungsbedarf. Sie fordern eine stärkere Unterstützung von Arbeitnehmern und höhere Finanzhilfen für Privathaushalte.

Das von den Republikanern vorgelegte Hilfspaket sei für Millionen in Not geratene Bürger nicht „angemessen“, sagte der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer. Zudem werde dem chronischen Mangel an Intensivbetten, Beatmungsgeräten, Masken und anderen medizinischen Gütern nicht ausreichend damit begegnet.

Coronavirus Sars-CoV-2: Mitarbeiter von Mike Pence positiv getestet

+++ 21.3.2020, 7.25 Uhr: Ein Mitarbeiter von US-Vizepräsident Mike Pence ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weder Pence noch US-Präsident Donald Trump hätten „engen Kontakt“ zu ihm gehabt, teilte eine Sprecherin des Vizepräsidenten in Washington mit. Pence ist für die Koordination der Regierungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zuständig.

Derweil wurden nach neuen Angaben der Johns Hopkins Universität in den USA mehr als 16.600 Infektionsfälle gezählt. Zudem wurden mindestens 216 Todesfälle registriert - mehr als doppelt so viel wie vor drei Tagen. Nach New York und Kalifornien verhängte auch der US-Bundesstaat Illinois mit der Millionenstadt Chicago drastische Maßnahmen im Kampf gegen das Virus.

+++ 17.31 Uhr: Die USA schließen wegen der Ausbreitung des Coronavirus Sars-Cov-2 ihre gemeinsame Grenze mit Mexiko weitestgehend für den Personenverkehr. Der Austausch von Waren sei davon nicht betroffen, erklärte Außenminister Mike Pompeo am Freitag (20.03.2020). Die neue Regelung gelte ab Mitternacht (06.00 MEZ, Samstag). Es werde nur wenige Ausnahmen geben, unter anderem für Angestellte im Gesundheitsbereich oder medizinisch begründete Grenzübertritte. Die Grenze zu Mexiko ist rund 3200 Kilometer lang. Täglich überqueren sie mehr als eine Million Menschen und Hunderttausende Fahrzeuge.

New York verschärft Maßnahmen gegen Coronavirus-Pandemie drastisch

+++ 17.25 Uhr: Was in den Ländern in Europa in den vergangenen Tagen nach und nach eingeführt wurde, kommt nun auch auf die USA zu: Wegen der Corona-Pandemie werden im besonders von der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 betroffenen Bundesstaat New York alle nicht notwendigen Geschäfte geschlossen und Versammlungen verboten. Der Gouverneur Andrew Cuomo kündigte die Maßnahmen am Freitag (20.03.2020) angesichts schnell steigender Infektionszahlen an.

#BREAKING: I will sign an Executive Order mandating that 100% of workforce must stay home, excluding essential services.



This order excludes pharmacies, grocery stores, and others. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 20, 2020

Er rief alle Bewohner des Bundesstaates und der gleichnamigen Millionenmetropole eindringlich auf, möglichst wenig aus dem Haus zu gehen. Alle befänden sich jetzt in einer Art „Quarantäne“, sagte Cuomo. Wie etwa in Deutschland sind von der Geschäftsschließung unter anderem Lebensmittelgeschäfte und Apotheken ausgenommen. Der öffentliche Nahverkehr wird hingegen nicht eingestellt, Essensauslieferungen bleiben erlaubt, wie Cuomo sagte. Zudem kündigte er Verhaltensregeln für Menschen ab 70 Jahren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem an. Diese umfassen die Anweisungen:

Zu Hause bleiben

Bei Besuchern die Temperatur messen

Besucher müssen Masken tragen

etwa 2 Meter Abstand voneinander halten

Im Bundesstaat New York wurden inzwischen rund 7000 Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gezählt - unter anderem, weil dort inzwischen in großem Umfang getestet wird. 35 Menschen kamen bereits ums Leben. In den gesamten USA ist die Zahl der Infektionen auf 14.250 und die Totenzahl auf mehr als 200 angestiegen.

Coronavirus in den USA: Ausgangssperre in Kalifornien – New York Zentrum der Krise

+++ 10.45 Uhr: In den USA verbreitet sich das Coronavirus Sars-CoV-2 immer rasanter. Die Zahl der Infizierten hat sich nach Angaben der Johns Hopkins University in Baltimore auf mittlerweile 14.250 erhöht. Und auch die Geschwindigkeit, mit der sich Sars CoV-2 in den Vereinigten Staaten verbreitet, nimmt zu. Derzeit beträgt die Verdopplungszeit der Fälle gerade einmal 2,1 Tage. Zum Vergleich: Im gebeutelten Italien liegt diese Zahl bei 5,2 Tagen, in Deutschland bei 2,9 Tagen.

Ganz besonders schlimm getroffen hat es die US-Bundesstaaten Washington, Kalifornien und New York und dort vor allem auch die Millionenmetropole selbst. Dass die Zahlen überall so schnell steigen, liegt vor allem an zunehmenden Tests, die in den USA lange Zeit nur mangelhaft vorhanden waren, sodass sich die Dunkelziffer erhöhte. Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, geht von Zehntausenden tatsächlichen Fällen im Staat aus.

Remember: We know that as more people are tested we will find more cases.



Last night we tested over 7,500 New Yorkers and found 1,769 new positive cases.



We will keep increasing testing to help #StopTheSpread. pic.twitter.com/Ai6NTzVnFZ — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 19, 2020

Behörden hatten immer wieder gewarnt, das die Kapazitäten der Krankenhäuser in New York nicht ansatzweise auf die Ansteckung breiter Gesellschaftsschichten vorbereitet seien. Für den Bundesstaat rechnet die Regierung mit einem Bedarf von 30.000 Beatmungsgeräten. Im Moment gebe es nur 5000 bis 6000, sagte Cuomo. Er habe Mitarbeiter nach China geschickt, um schnell neue Geräte zu kaufen.

Coronavirus in den USA: New York sucht dringend nach medizinischen Personal

In ihrer Vorbereitung auf drastisch steigende Fälle von Schwerkranken sucht New York nun dringend nach zusätzlichem medizinischen Personal und plant, öffentliche Einrichtungen in Not-Krankenhäuser umzuwandeln. Washington sagte bereits die Sendung eines militärischen Krankenhausschiffs mit rund 1000 Kabinen zur Unterstützung zu. Auch logistische Hilfe des Armeekorps der Ingenieure soll kommen.

Bürgermeister Bill de Blasio wirbt trotz der Schließungen von Schließung Restaurants, Bars und Kinos für eine weitere Verschärfung und eine Ausgangssperre. Diese müsste vom Bundesstaat beschlossen werden, Gouverneur Cuomo aber bremste in den vergangenen Tagen und sagte, dass eine solche Maßnahme bislang nicht geplant sei.

Auch in Italien ist die Lage sehr ernst. Dort gibt es mittlerweile mehr Tote als in China, wo die Corona-Pandemie ihren Anfang nahm.

Ausgangssperre in ganz Kalifornien wegen Coronavirus Sars-CoV-2 verhängt

+++ 20.03.2020, 06.20 Uhr: In den USA wurde die Coronavirus-Pandemie lange Zeit auf die leichte Schulter genommen. Dies natürlich auch deshalb, weil US-Präsident Donald Trump das neuartige Coronavirus Sars CoV-2 zunächst als Erfindung der Demokraten abgetan hatte. Inzwischen aber ist auch in der Politik die Dringlichkeit der Situation angekommen, weshalb derzeit immer immer rigorosere Maßnahmen ergriffen werden. Nun hat der US-Bundesstaat Kalifornien am Donnerstag eine allgemeine Ausgangssperre für seine Einwohner verhängt. Kalifornien ist damit der erste Staat in den USA, der eine derart weitreichende Auflage im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus erlässt. Zuvor galten diese Einschränkungen schon für mehrere Bezirke im Raum San Francisco.

Die Ausgangssperre in Kalifornien sollte bereits ab Donnerstagabend (19.03.) gelten, wie Gouverneur Gavin Newsom sagte. Ein Enddatum für die Maßnahme gibt es nicht. Newsom begründete dies damit, dass es sich um eine „dynamische Situation“ handle. „Essenzielle“ Berufe und Dienstleistungen sowie das Einkaufen von Lebensmitteln seien von der Ausgangssperre ausgenommen, sagte der Gouverneur. Es handelt sich um die bislang drastischste Maßnahme der US-Behörden gegen die Ausbreitung des Virus. Kalifornien ist mit 39 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA.

Der Westküstenstaat gehört zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen der USA, mindestens 18 Menschen starben dort bisher an der Infektion.

In den gesamten Vereinigten Staaten hatte die Zahl der Corona-Infektionen zuletzt deutlich zugenommen. Landesweit lag die Zahl der bestätigten Ansteckungen am Donnerstag bei 14.250, die Zahl der Toten bei mindestens 154. Die Behörden rechnen mit einem weiteren steilen Anstieg der Fallzahlen, da inzwischen deutlich mehr Menschen getestet werden.

Donald Trump sagt G7-Gipfeltreffen wegen Coronavirus-Pandemie ab

Unterdessen sagte Donald Trump das für Juni geplante Gipfeltreffen der G7-Staatengruppe in Camp David ab. Zur Absage des G7-Treffens am Landsitz des US-Präsidenten in Camp David erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses, auf diese Weise solle den Regierungen der Staatengruppe geholfen werden, ihre Ressourcen auf den Kampf gegen die Corona-Krise zu fokussieren. Statt des Treffens solle eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der sieben Länder stattfinden.

Zur Abfederung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Krise legten die Republikaner im US-Senat einen Entwurf für ein gigantisches Hilfspaket im Umfang von einer Billion Dollar (rund 926 Milliarden Euro) vor. Darin enthalten seien unmittelbare Finanzhilfen für die Bürger, rasche Hilfen für kleine Unternehmen, Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft und weitere Hilfen für den Gesundheitssektor, sagte der Chef der Republikaner in der Kongresskammer, Mitch McConnell.

Coronavirus in den USA: Zahl der Infizierten steigt - Malaria-Mittel soll helfen

+++ 17.35 Uhr: Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 lässt die USA ein herkömmliches Malaria-Mittel als Medikament zu. US-Präsident Donald Trump betonte am Donnerstag im Weißen Haus, die Medikamentenbehörde FDA habe die Arznei Chloroquine zur Behandlung von Coronavirus-Patienten zugelassen. Schon bald solle das Medikament gegen Rezept ausgegeben werden.

Auch in Europa ist das Malaria-Mittel als Bekämpfung der Corona-Pandemie im Gespräch. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Mittwoch, die Regierung habe beim Pharmakonzern Bayer bereits "größere Mengen Chloroquine reserviert". Zudem würden die Behörden alle Studien dazu mit Hochdruck begleiten. "Wir wollen schnell wissen, ob dieses Medikament bei Corona hilft."

Coronakrise in den USA: Mehr Tests lassen Zahl der Corona-Fälle in New York stark ansteigen

+++ 14.42 Uhr: Die breitere Verfügbarkeit von Corona-Tests in den USA lässt die Zahl der bekannten Fälle im besonders betroffenen Bundesstaat New York stark ansteigen. Die Zahl der Infizierten erhöhte sich am Donnerstag nach Angaben der John-Hopkins-Universität auf mehr als 3000. Im Vergleich zu den Zahlen vom Dienstag bedeutete das mehr als eine Verdoppelung. Vor allem in New York City ist die Lage ernst.

The jump in cases this week in the Northeast (red) has been staggering. New York now reporting 3x the cases of Washington state which they were behind on Sunday. With ~3000 cases #COVID19 in #NewYork would rank the state 9th for the most cases of any country in the world! pic.twitter.com/KPzcFFaF1G — Bill Karins (@BillKarins) March 19, 2020

Am Mittwoch (19.03.2020) kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass die US-Regierung Krankenhaus-Schiffe in den besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Regionen einsetzen werden. Trump kündigt an, dass je ein solches Schiff nach New York und an die Westküste verlegt werden soll.

+++ 19.03.2020, 07.20 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat ein vom Kongress beschlossenes milliardenschweres Hilfspaket in Kraft gesetzt, mit dem die Folgen der Coronavirus-Pandemie abgefedert werden sollen. Die darin vorgesehenen Maßnahmen sollen rund 100 Milliarden US-Dollar kosten.

Mit dem Hilfspaket wird unter anderem die in den USA nicht landesweit gesetzlich vorgeschriebene Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ausgeweitet. Zudem werden die Kostenübernahme von Tests auf eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 garantiert und Zahlungen für Arbeitslose und Lebensmittelhilfen ausgeweitet. Das von beiden großen Parteien unterstützte Paket war vergangene Woche vom Repräsentantenhaus verabschiedet worden, am Mittwochnachmittag hatte der Senat zugestimmt.

Zudem hat die US-Regierung 500 Millionen Atemschutzmasken vom Typ N95 bestellt. Mehrere amerikanische Unternehmen hätten wegen der gesteigerten Nachfrage bereits auf die Produktion solcher fortschrittlicher Masken umgestellt, erklärte Trump. Überdies habe die Regierung Bauunternehmen gebeten, übrige Masken an das Gesundheitswesen zu spenden, so Trump. Diese würden nun vor allem von Ärzten und Krankenhausangestellten gebraucht, die an Covid-19 erkrankte Patienten versorgten.

Wegen Coronavirus: Trump will auf Gesetz aus Kriegszeiten zurückgreifen

+++ 20.00 Uhr: Donald Trump will in der Corona-Krise im Notfall auf ein ursprünglich für Kriegszeiten vorgesehenes Gesetz zurückgreifen. Der Defense Production Act (Verteidigungs-Produktions-Gesetz) stattet den Präsidenten bei Bedarf mit weitreichenden Befugnissen aus, im Interesse der nationalen Sicherheit in die Privatwirtschaft eingreifen zu können.

Angeordnet werden kann zum Beispiel die Produktion essenzieller Materialien und Waren, um angemessen auf die Krise zu reagieren. „Nur für den Fall, dass wir es brauchen“, sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Als Beispiele führte er Schutzmasken an, die in der globalen Gesundheitskrise rar geworden sind. „Wir haben Millionen davon angefordert, und wir brauchen Millionen mehr“, sagte Trump.

Corona-Krise in den USA: New York fordert Hilfe des Militärs an

+++ 15.41 Uhr: New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat wegen sprunghaft ansteigender Coronafälle die Hilfe des US-Militärs gefordert. „Das Militär hat außergewöhnliche medizinische Kapazitäten“, sagte de Blasio am Mittwoch im Interview mit dem TV-Sender NBC. „Diese wird an Orten wie New York gerade gebraucht.“ Auch bei der Logistik und Koordination in der Pandemie könne die Armee helfen.

In New York City waren die Infiziertenzahlen zuletzt sprunghaft angestiegen. Am Mittwoch lag die Zahl der bestätigten Fälle bei knapp unter 1000, die Stadt ist damit eine der am stärksten betroffenen Regionen der USA.

Restaurants, Bars, Kinos und Konzerthäusern sind in New York bereits geschlossen. De Blasio hatte am Dienstag gesagt, dass die Bewohner der Metropole an der Ostküste der USA sich auf eine möglicherweise bevorstehende Ausgangssperre vorbereiten sollen.

Coronavirus-Pandemie: USA schließen Grenze zu Kanada

+++ 15.02 Uhr: Die USA wollen wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorübergehend ihre gemeinsame Grenze mit Kanada für „nicht unbedingt notwendigen“ Verkehr schließen. US-Präsident Donald Trump gab am Mittwoch auf Twitter bekannt, auf diesen Schritt hätten sich beide Länder einvernehmlich geeinigt. „Handel wird nicht davon betroffen sein“, erklärte er weiter. Weitere Details würden folgen.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

+++ 13.53 Uhr: Mit der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 steigen auch die Waffen-Verkäufe in vielen Staaten der USA stark an. Vor allem in den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Staaten Kalifornien, New York und Washington werden bilden sich teils lange Schlangen vor den Waffengeschäften. Die Angst vor möglichen sozialen Unruhen inmitten der Coronavirus-Krise könnte Amerikaner dazu veranlassen, sich mit Schusswaffen und Munition einzudecken.

The gun shop in my hood has a line as long as Costco. pic.twitter.com/cPiNGoYZ2B — Angelina Spicer (@AngelinaSpicer) March 14, 2020

Der „Guardian“ berichtet, dass sich in Städten an der Westküste lange Schlangen vor Waffengeschäften bildeten. Ein Verkäufer sagte laut der „Los Angeles Times“: „Wenn ich sage, dass der Umsatz boomt, ist das eine Untertreibung.“

Coronakrise in den USA: Donald Trump ruft zu Einheit auf

+++ 18.3.2020, 10.48 Uhr: Nachdem er zunächst scharf für seinen zögerlichen Umgang mit der Coronavirus-Pandemie kritisiert worden war, hat US-Präsident Donald Trump jetzt zu einer national abgestimmten Reaktion im Kampf gegen das Virus aufgerufen. „Wir wollen so viele Leben wie möglich retten“, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington. „Alles andere wird wiederkommen, aber ein Leben wird nicht wiederkommen.“

Donald Trump überraschte bei seinem Auftritt durch seinen nüchternen Ton. Zuvor war ihm lange vorgeworfen worden, die Gesundheitskrise aus Sorge vor den Auswirkungen auf die Märkte zu verharmlosen und es den einzelnen Bundesstaaten zu überlassen, wie sie damit umgehen.

The world is at war with a hidden enemy. WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2020

Trump lobte in seiner Ansprache die demokratischen Gouverneure von New York und Kalifornien, mit denen er in der Vergangenheit wiederholt aneinander geraten war. Er kritisierte zugleich die Bundesstaaten, die sich nicht strikt an die neuen Vorgaben der sozialen Distanz hielten. Trump verwies sogar auf ein verbessertes Klima der Überparteilichkeit: „Es ist großartig zu sehen, dass wir mit den Demokraten zurechtkommen, dass wir mit den Republikanern zurechtkommen.“ Es gebe nun eine Stimmung, wie er sie „seit fast dreieinhalb Jahren nicht erlebt habe“.

Coronakrise in den USA: Infektionen in allen 50 Staaten

+++ 18.3.2020, 9.48 Uhr: In den USA sind nun in allen 50 Bundesstaaten Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 nachweislich infiziert. Als letzter Staat meldete West Virginia im Osten der Vereinigten Staaten am Dienstag (Ortszeit), dass erstmals ein Patient positiv auf das Virus getestet worden sei. „Wir wussten, dass es passieren würde, und wir waren darauf vorbereitet“, schrieb Gouverneur Jim Justice am Abend auf Twitter.

In einer Ansprache an die Bürger hatte er zuvor auch die Schließung aller Restaurants, Bars und Casinos in dem Staat bis Mitternacht angekündigt. Restaurants und Bars dürfen aber demnach weiter Gerichte zum Mitnehmen verkaufen. Eine ähnliche Situation gibt es aktuell in Deutschland, allerdings wird nun immer lauter über eine generelle Ausgangssperre diskutiert. Am Mittwochabend wendet sich Bundeskanzlerin Angela Merkel an die Nation.

Tonight I announced West Virginia’s first positive case of #COVID19. We knew it was coming and we were prepared for this. We should try to live our lives as best we can and we should not panic. We should not be afraid, we should be smart at this time. https://t.co/y0xF6lUSGP pic.twitter.com/JsWhROWJ3G — Governor Jim Justice (@WVGovernor) March 18, 2020

Die Gesamtzahl der in den USA gemeldeten Infektionsfälle mit dem Coronavirus lag nach Angaben der Johns Hopkins Universität zuletzt bei rund 6500. Die Zahl der Todesfälle infolge der Krankheit Covid-19 überstieg dort am Dienstag erstmals die Hundertermarke.

USA: Hilfspaket für Kampf gegen Coronavirus

+++ 18.3.2020, 9.12 Uhr: Die US-Regierung um Donald Trump will mit einem Hilfspaket rund eine Billion US-Dollar (900 Milliarden Euro) in die Wirtschaft pumpen. Es gehe darum, die Menschen und die Unternehmen angesichts der Coronavirus-Pandemie jetzt zu unterstützen, sagte Finanzminister Steven Mnuchin am Dienstag nach Gesprächen im US-Kongress. Die Gespräche zwischen Regierung und Parlament liefen derzeit noch, sagte er. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, man arbeite an einem „großen“ und „kühnen“ Paket. Einzelheiten zu den geplanten Hilfen waren zunächst allerdings noch unklar.

Mnuchin hatte kurz zuvor erklärt, Ziel sei es, Amerikanern innerhalb der kommenden zwei Wochen finanzielle Hilfen zukommen zu lassen - und nicht erst verzögert, zum Beispiel durch Erleichterungen bei der Lohnsteuer. Sie bräuchten sofort Geld. Als Teil des billionenschweren Hilfspakets sollen Konsumschecks verteilt werden, eine Maßnahme, die auch als „Helikoptergeld“ bezeichnet wird. An wen genau welche Hilfen fließen sollten, ließ der Finanzminister offen. Auch Fluggesellschaften und Hotelindustrie sollen demnach Unterstützung bekommen. Mnuchin sagte, für Airlines sei die aktuelle Krise härter als die Krise nach den Anschlägen vom 11. September 2001.

Pressefreiheit eingeschränkt durch Corona?

+++ 18.3.2020, 8.00 Uhr: Nach Einschränkungen der Arbeit chinesischer Staatsmedien in den USA hat Peking die Ausweisung mehrerer Journalisten führender amerikanischer Zeitungen angeordnet. Betroffen sind die „New York Times“, das „Wall Street Journal“ und die „Washington Post“.

Mitarbeiter dieser Medien, deren Akkreditierungen vor dem Jahresende ausliefen, müssten ihre Pressekarten binnen zehn Tagen zurückgeben, teilte das Außenministerium in Peking am Dienstag mit. Es war zunächst noch unklar, wie viele Journalisten betroffen waren. US-Außenminister Mike Pompeo kritisierte das Vorgehen Chinas. „Ich hoffe, sie werden das überdenken“, sagte er in Washington. Der Vergleich zu den Maßnahmen der USA hinke, beklagte er. In den USA sei die Pressefreiheit in keiner Weise eingeschränkt.

+++ 19.11 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat seine Bezeichnung des Corona-Krankheitserregers als „Chinesischer Virus“ verteidigt. Zuerst habe Peking behauptet, dass das US-Militär den Erreger nach China gebracht habe, sagte Trump am Dienstag in Washington. „Anstatt zu streiten habe ich gesagt, dass ich es danach benennen muss, wo es herkommt. Es kommt aus China. Deshalb denke ich, das ist ein sehr treffender Begriff.“

Trump hatte mit seiner Wortwahl Kritik ausgelöst. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte Medienberichten zufolge, dies diene der Stigmatisierung des Landes. Auch US-Außenminister Mike Pompeo bezog sich am Dienstag bei seiner Erwähnung des Erregers mehrfach auf China, als er von dem „Wuhan Virus“ sprach.

Corona in den USA - Leere Casinos in Las Vegas

+++ 16.25 Uhr: „Rien ne va plus“ – Nichts geht mehr im Spielerparadies Las Vegas. Oder zumindest fast: Wegen der Coronavirus-Pandemie machen eine Reihe legendärer Casinos im Glücksspiel-Eldorado im US-Wüstenstaat Nevada dicht. Der Branchen-Gigant MGM Resorts schließt bis auf Weiteres alle seine Casinos, darunter das Bellagio, das MGM Grand, das New York-New York und das Luxor. MGM Resorts betreibt rund jedes dritte Casino auf dem weltberühmten „Strip“, wie die Glücksspielmeile in Las Vegas genannt wird.

Der Betreiber Wynn Resorts wollte seine Casinos Wynn Las Vegas und Encore ebenfalls ab Dienstagabend schließen. Die Casinos Sands und Caesars Palace wollen Medienberichten zufolge zumindest vorerst mit Einschränkungen weiter geöffnet bleiben.

GHOST TOWN: Rows of empty chairs and tables at the MGM Grand casino in Las Vegas after management announced temporary service suspension amid coronavirus pandemic. https://t.co/sn8AHvwu1B pic.twitter.com/V3vM9azXrV — ABC News (@ABC) March 17, 2020

Im Internet veröffentlichte Videos zeigten schon am Montag weitgehend leere Spielhallen, verwaiste Roulette-Tische und Glücksspielautomaten. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden in Las Vegas bereits eine Reihe von Veranstaltungen abgesagt, so etwa Shows von Zauberer David Copperfield und vom Zirkus Cirque du Soleil. Am Montag gab es den ersten Todesfall im Landkreis Clark County, in dem Las Vegas liegt.

Coronavirus-Pandemie: Donald Trump empört Chinesen

+++ 17.03.2020,11.30 Uhr: Die chinesische Regierung hat mit „großer Empörung“ auf eine Twitter-Botschaft von US-Präsident Donald Trump reagiert, in der dieser das neuartige Coronavirus als „China-Virus“ bezeichnet hatte. Die Verknüpfung des Virus mit China sei eine „Art Stigmatisierung“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Peking.

Die Regierung in Peking sei „zutiefst empört“ und stelle sich gegen Trumps Äußerungen, betonte Geng. Die angespannten Beziehungen zwischen China und den USA haben sich im Zuge der Corona-Krise weiter verschlechtert. Bereits die US-Einreisebeschränkungen für Chinesen zu Beginn der Epidemie in der Volksrepublik hatten in Peking für Wut gesorgt.

+++ 20.49 Uhr: US-Bürger sollen wegen der Coronavirus-Pandemie Gruppen mit mehr als zehn Menschen meiden. Dazu ruft US-Präsident Donald Trump auf. Das sei nötig, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sagte Trump im Weißen Haus.

Zudem sollten die US-Bürger in den kommenden 15 Tagen auf nicht notwendige Reisen verzichten. Das Gleiche gelte für Besuche von Bars und Kneipen, so Donald Trump. Wo immer es möglich sei, sollten Kinder zu Hause unterrichtet werden.

+++ 16.26 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Vereinigten Staaten aus der Coronavirus-Krise gestärkt hervorgehen werden. Alle seien vereint und arbeiteten hart, schrieb Trump am Montag auf Twitter. „Es ist eine schöne Sache, das zu sehen.“ Er fügte hinzu: „Wir werden am Ende stärker sein als je zuvor.“ In einem weiteren Tweet schrieb er: „Gott segne die USA!“ Trump hatte zunächst versucht, die Bedrohung durch die Ausbreitung des Coronavirus in den USA herunterzuspielen. Seine Regierung ist wegen eines Mangels an Testmöglichkeiten in die Kritik geraten.

Everybody is so well unified and working so hard. It is a beautiful thing to see. They love our great Country. We will end up being stronger than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020

Donald Trump hat eine deutliche Ausweitung der Tests auf das Coronavirus Sars CoV-2 versprochen. In den USA sind bisher mehr als 3700 Infektionen mit dem Virus nachgewiesen worden, mehr als 60 Menschen starben. Die Dunkelziffer der Infektionen dürfte wegen des Testmangels allerdings deutlich höher liegen. Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, hatte die Amerikaner am Sonntag darauf eingestellt, dass die Krise nicht vorüber ist. „Das Schlimmste liegt noch vor uns.“

Coronavirus-Pandemie: Ausgangssperre in Puerto Rico

+++ 12.29 Uhr: Im US-Außengebiet Puerto Rico hat die Regierung wegen der Coronavirus-Pandemie eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Ausgangssperre zwischen 21.00 Uhr und 05.00 Uhr trete sofort in Kraft und gelte bis zum 30. März, teilte Puerto Ricos Gouverneurin Wanda Vázquez am Sonntag in einer Videobotschaft mit. „Wir müssen jede Vorsichtsmaßnahme ergreifen um sicherzustellen, dass wir keine potentiellen Überträger werden“, begründete sie die bislang strikteste derartige Maßnahme auf US-Boden.

Ausgenommen von der Ausgangssperre sind nur medizinisches Personal sowie Menschen, die dringend medizinische Hilfe benötigen. Verstöße gegen die Anordnung können mit bis zu sechs Monaten Haft und Geldstrafen von bis zu 5000 Dollar (4500 Euro) geahndet werden.

In dem US-Außengebiet in der Karibik sollen außerdem viele Geschäfte, Unternehmen sowie Vergnügungsstätten wie Bars, Kinos, Konzerthallen und Fitnessstudios bis zum Monatsende geschlossen bleiben. Ausdrücklich ausgenommen sind Unternehmen, die für die Lebensmittel- und die medizinische Versorgung gebraucht werden. Auch Drogerien, Tankstellen und Banken dürfen geöffnet bleiben.

Puerto Rico hatte bereits am Mittwoch den Notstand verhängt, nachdem auf der Karibikinsel die ersten Coronavirus-Infektionen festgestellt worden waren. Bislang gibt es fünf nachgewiesene Fälle.

Coronavirus-Pandemie: Kalifornien, Washington und New York sind Risikogebiete

+++ 11.33 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) stuft inzwischen auch die US-Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York als Coronavirus-Risikogebiete ein. Dort gebe es nach Einschätzung der US-Gesundheitsbehörden eine anhaltende Virusübertragung innerhalb der Bevölkerung, begründete RKI-Vizepräsident Lars Schaade den Schritt am Montag in Berlin.

Bisher sind Italien und Iran sowie Regionen in China, Südkorea, Frankreich (Region Grand Est), Österreich (Bundesland Tirol) sowie Madrid in Spanien als Risikogebiete eingestuft. In Deutschland gilt der Kreis Heinsberg in NRW als "besonders betroffen".

Coronavirus-Pandemie: Bernie Sanders kritisiert Donald Trump

+++ 16.03.2020, 6.43 Uhr: In New York und Los Angeles schließen Restaurants, Bars und Cafés. Damit soll die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 verhindert werden. In New York müssen von Dienstag an (17.03., 14 Uhr MEZ) auch Nachtclubs, Kinos und andere Veranstaltungsorte schließen.

Diese Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, schrieb Bürgermeister Bill de Blasio auf Twitter. „Aber unsere Stadt ist bedroht wie nie zuvor, und wir müssen mit einer Kriegsmentalität darauf reagieren“, so de Blasio weiter.

Es sei eine „schmerzhafte Entscheidung“, so der Bürgermeister der größten Stadt in den USA.

Today, we made the painful decision to suspend classes in all NYC public schools, beginning tomorrow March 16. We’re going to begin remote digital learning on Monday March 23, and we’ll do everything in our power to help our kids through this. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 15, 2020

Unterdessen hat der US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders das Krisenmanagement von Präsident Donald Trump im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie scharf kritisiert. Sanders sagte am Sonntagabend (Ortszeit) in einem TV-Duell mit seinem Konkurrenten Joe Biden, Trump müsse jetzt sofort „der Mund verboten“ werden. Mit seinem „Geplapper“ verbreite er falsche Informationen und verunsichere die Bevölkerung. Er untergrabe zugleich die Bemühungen von Ärzten und Wissenschaftlern, den Menschen zu helfen.

Der frühere Vizepräsident Biden warf Trump vor, nicht energisch genug gegen die Pandemie vorzugehen. „Wir befinden uns in einem Krieg gegen das Virus“, sagte der 77-Jährige. Er forderte deswegen, die US-Armee einzusetzen, um die Pandemie einzudämmen. Es müsse dringend die Zahl der Krankenhausbetten für Schwerkranke erhöht werden.

In den USA wurden bereits mehr als 3700 Infektionen mit dem Coronavirus und 62 Tote gemeldet. Die tatsächliche Zahl der Infizierten dürfte allerdings deutlich höher liegen: Bisher fehlt es in dem Land an Tests.

Coronavirus: Donald Trump will deutschen Impfstoff nur für USA - nun reagiert auch Spahn

+++ 20.51 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ im Fall des Tübinger Pharma-Unternehmens CureVac den „Übernahme“-Versuch durch US-Präsident Donald Trump bestätigt. Auch Bundesinnenminister Seehofer hatte zuvor bei einer Pressekonferenz gesagt, dies treffe zu und werde am Montag Thema im Krisenkabinett. Die „Welt am Sonntag“ hatte berichtet, dass Trump CureVac viel Geld dafür geboten hätte, einen möglichen Corona-Impstoff exklusiv für die USA zu entwickeln. Laut Gesundheitsminister Spahn ist dieses Angebot jedoch vom Tisch. CureVac werde den möglichen Corona-Impfstoff aus Deutschland „wenn, dann für die ganze Welt“ entwickeln und „nicht für einzelne Länder.“

Trump umwirbt CureVec: Unternehmen gibt US-Präsident einen Korb

Das Biotech-Unternehmen versicherte der „Schwäbischen Zeitung“, eine Übernahme durch ein amerikanisches Unternehmen oder durch die USA stehe nicht im Raum. „Ein Angebot über eine Übernahme gibt es nicht“, sagte Franz-Werner Haas, der für die Produktion verantwortliche Vorstand bei CureVac, dem Blatt in Ravensburg.

Zwar bestehe durchaus Interesse aus den USA an der Arbeit von CureVac, aber „Corona ist ein weltweites Problem, dafür arbeiten wir“. Haas fügte hinzu: „Aufgrund der Erkenntnisse aus unserer klinischen Tollwut-Studie sind wir zuversichtlich, auch einen Wirkstoff gegen das Coronavirus entwickeln zu können. Wir hoffen, dass wir bis Mitte des Jahres in der Klinik sind.“ CureVac hat neben seinem Hauptsitz in Tübingen auch Standorten in Frankfurt und der US-amerikanischen Stadt Boston. Auch in einer Pressemitteilung heißt es auf Englisch: „Das Unternehmen weist aktuelle Gerüchte über eine Übernahme zurück.“

Das Pharmaunternehmen @CureVacAG in Tübingen strebt keinen Deal mit den USA an. Ein Exklusivvertrag mit einem Land für einen Impfstoff gegen das #Coronavirus komme nicht in Frage. Man wolle einen Impfstoff für die ganze Welt entwickeln und nicht f einzelne Staaten. #Trump #BaWue — SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) March 15, 2020

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) reagierte auf die Stellungnahme von CureVac. Dies sei „eine großartige Entscheidung“, sagte er in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. „Deutschland steht nicht zum Verkauf“, fügte er hinzu.

Coronavirus in den USA: Chaos an vielen Flughäfen

+++ 19.50 Uhr: Die Lage rund um die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in den USA spitzt sich zu: An vielen Flughäfen im Land bricht am Wochenende Chaos aus. Der Andrang von Rückkehrern in die USA aus Europa hat wegen Gesundheitskontrollen bei der Einreise zu stundenlangen Wartezeiten an den dafür vorgesehenen Flughäfen geführt. Zahlreiche ängstliche Passagiere gaben laut „Washington Post“ an, auf überfüllte Terminals, lange Schlangen und stundenlange Verspätungen gestoßen zu sein.

+ Coronavirus-Tests für Rückkehrer führen zu langen Schlangen an 13 Flughäfen in den USA. © AFP/Eric Baradat

Amerikaner und Personen mit einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis (Green Card) aus diesen Ländern dürfen in die USA zurückkehren, allerdings nur an 13 dafür ausgewählten Flughäfen. Sie müssen sich dort einer kurzen Gesundheitskontrolle unterziehen. US-Präsident Donald Trump warb um Verständnis: „Entschuldigen Sie die Unterbrechungen und Verzögerungen, wir arbeiten so schnell wie möglich, aber es ist sehr wichtig, dass wir wachsam und vorsichtig sind“, teilte er auf Twitter mit.

We are doing very precise Medical Screenings at our airports. Pardon the interruptions and delays, we are moving as quickly as possible, but it is very important that we be vigilant and careful. We must get it right. Safety first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2020

In den USA haben die Behörden bislang knapp 3000 Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 erfasst. Es werden 58 Todesfälle berichtet.

Coronavirus: Donald Trump will deutschen Impfstoff für die USA sichern - Investor reagiert

+++ 16.40 Uhr: Das Pharma-Unternehmen CureVac aus Deutschland will laut dem Geschäftsführer keinen Exklusivvertrag für einen möglichen Corona-Impfstoff abschließen. Ein solcher Vertrag, den US-Präsident Donald Trump laut „Welt am Sonntag“ für viel Geld exklusiv für die USA abschließen will, kommt für das Tübinger Unternehmen nach einem Bericht der Zeitung „Mannheimer Morgen“ nicht in Frage. „Wir wollen einen Impfstoff für die ganze Welt entwickeln und nicht für einzelne Staaten“, sagte der Geschäftsführer und Mitbegründer des Hauptinvestors „dievini Hopp BioTech Holding“, Christof Hettich, der Zeitung.

Der SAP-Mitbegründer und Mäzen Dietmar Hopp und der Unternehmer Friedrich von Bohlen gehören demnach ebenfalls zu den Gründern und Geschäftsführern. Seit Januar forscht das Pharmaunternehmen CureVac an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Zudem halte Hopp entschlossen an dem Unternehmen, den Mitarbeitern und auch dem Hauptstandort in Tübingen fest, sagte Hettich weiter.

Coronavirus in den USA: Schwere Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump

+++ 15.52 Uhr: New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio erhebt schwere Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump. Zwar sei die Regierung in den vergangenen Tagen aktiver geworden, sagte der Bürgermeister der größten Stadt in den USA am Sonntag dem Sender CNN. "Aber wir liegen so weit zurück." De Blasio fügte hinzu: "Die einzige Hoffnung ist, dass die Bundesregierung aufwacht und erkennt, dass wir uns in einem Krieg befinden."

De Blasio fordert, dass die Testmöglichkeiten auf das Coronavirus Sars-CoV-2 massiv ausgeweitet werden. Es müssten mehr Beamtungsgeräte, Atemmasken und Desinfektionsmittel angeschafft werden. Firmen, die diese Gegenstände herstellten, müssten rund um die Uhr produzieren - "wie wir es in Kriegszeiten machen würden". Danach gehe es darum, die Versorgung mit Lebensmitteln und die Grundversorgung zu sichern. "Die Bundesregierung muss sofort die Lieferketten übernehmen."

Trump hatte zunächst versucht, die vom Coronavirus ausgehende Gefahr kleinzureden. Inzwischen hat seine Regierung die Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus allerdings deutlich ausgeweitet. Am Freitag hatte Trump wegen der Ausbreitung des Virus einen nationalen Notstand ausgerufen.

Update, 15.03.2020, 13.00 Uhr: Die Impfstoff-Firma CureVac steht im Mittelpunkt eines Streites zwischen den USA und Deutschland. Offenbar bietet Donald Trump dem Tübinger Unternehmen, das an einem Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 arbeitet, einen hohen Betrag, um sich deren Arbeit exklusiv zu sichern. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Welt am Sonntag“.

CureVac: Donald Trump will Impfstoff gegen Coronavirus exklusiv sichern

Trump tue alles, um einen Impfstoff für die USA zu bekommen. „Aber eben nur für die USA“, hieß es demnach in der Bundesregierung. Um dies zu verhindern, verhandeln Vertreter der Bundesregierung nun mit CureVac.„Die Bundesregierung ist sehr daran interessiert, dass Impf- und Wirkstoffe gegen das neuartige Coronavirus auch in Deutschland und in Europa entwickelt werden“, bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Zeitung. „Diesbezüglich ist die Regierung in intensivem Austausch mit der Firma CureVac.“

Deutschland versuche das Unternehmen mit finanziellen Angeboten zu halten, berichtete das Blatt unter Berufung auf die Regierungskreise. Das Unternehmen wollte sich nach Angaben der „Welt am Sonntag“ nicht dazu äußern.

Aus der SPD kam harsche Kritik an dem mutmaßlichen Vorgang. Es handele sich „um eine ethische, nicht wirtschaftliche oder gar nationale Frage“, erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bärbel Bas am Sonntag in Berlin. Wenn es einen Impfstoff gebe, müsse er allen zur Verfügung stehen. „Alles andere wäre ein Skandal. Bei einer Pandemie geht es um alle Menschen und nicht um ‚America first‘.“

#CureVac aus Tübingen arbeitet auch mit öff. Geldern und Paul-Ehrlich-Institut des Bundes an #Corona Impfstoff, verhandelt aber mit Bundesreg. & #Trump über Ablösesumme! Hr. Altmaier hat gesagt man könne in Not kritische Güter verstaatlichen! Nur so eine Idee #CoronaVirusDE pic.twitter.com/S7KrXt51pF — MdB Fabio De Masi (@FabioDeMasi) March 15, 2020

Donald Trump unterzieht sich nach wachsendem Druck einem Coronavirus-Test

Erstmeldung, 15.03.2020, 07.30 Uhr

Washington - Für Donald Trump und die regierenden Republikaner war das Coronavirus Sars-CoV-2 lange Zeit nichts weiter als eine Lüge der Demokraten, „Fake News“ also. Doch spätestens mit dem weltweiten Einbruch der Börsen ist wohl auch dem US-Präsidenten klargeworden, dass er das Virus nicht so einfach wegtwittern kann wie so manch anderes Thema.

Doch so richtig änderte sich die Wahrnehmung in den USA erst am Donnerstag. Da ging es plötzlich Schlag auf Schlag. Erst gab das Schauspielerehepaar Tom Hanks und Rita Wilson bekannt, sie seien beide an Sars-CoV-2 erkrankt, ehe wenige Sekunden vor dem Anpfiff ein Spiel der populären US-amerikanischen Basketball-Profiliga NBA abgesagt werden musste. Einer der Spieler war positiv getestet worden, ein Weiterspielen somit unmöglich. NBA-Chef Adam Silver reagierte sofort und unterbrach sofort den weiteren Spielbetrieb. Und auf einmal merkte wohl ganz Amerika, was die Stunde wirklich geschlagen hatte.

Coronavirus Sars-CoV-2: Donald Trump ruft Notstand aus

Jetzt war auch Donald Trump gefordert. Der US-Präsident rief den nationalen Notstand aus, später bewilligte das Repräsentantenhaus ein umfassendes Hilfspaket, auf das sich die oppositionellen Demokraten und die Trump-Regierung geeinigt hatten. Es soll unter anderem kostenlose Virustests ermöglichen. Auch Trump unterstützt das Gesetzespaket. Die Zustimmung des Senats, in dem Trumps Republikaner die Mehrheit haben, in der kommenden Woche gilt daher als sicher.

Coronavirus Sars-CoV-2: Entwicklungen in den USA

Eine Zunahme von Coronavirus-Patienten droht die US-Krankenhäuser zu überfluten. Oregon, Virginia, Louisiana und New York meldeten am Samstag ihre ersten Todesfälle im Zusammenhang mit Coronaviren.

Zehn US-Soldaten sind zusammen mit einem Zivilisten des Verteidigungsministeriums und zwei Auftragnehmern positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Neue Reiseregeln der Vereinigten Staaten für Großbritannien und Großbritannien erhöhen die Gesamtzahl der betroffenen Länder in Europa auf 28. Trumps Regierung erwägt mittlerweile sogar Reisebeschränkungen innerhalb der USA.

Coronavirus Sars-CoV-2: Donald Trump unterzieht sich Test

Derweil ist auch US-Präsident Donald Trump nach Angaben seines Arztes auf das neuartige Coronavirus getestet worden – und zwar negativ. Trumps Arzt Sean Conley gab das Testergebnis in Washington bekannt. „Heute Abend habe ich die Bestätigung erhalten, dass der Test negativ ist“, erklärte Conley.

Trump hatte dem Coronavirus-Test erst nach langem Zögern zugestimmt. „Ich habe den Test gestern Abend gemacht“, sagte er am Samstag (14.03.) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Zuvor hatte er einen Test tagelang abgelehnt, obwohl er Kontakt zu mehreren Infizierten hatte.

Dazu zählte eine Delegation um den brasilianischen Staatschef Bolsonaro*, die sich am Samstag vergangener Woche mit Trump in Florida getroffen hatte. Inzwischen wurden fünf brasilianische Delegationsmitglieder und Miamis Bürgermeister Francis Suarez positiv auf das Virus getestet.

Dennoch hatte der 73-jährige Trump trotz gegenteiliger Empfehlung von Experten am Freitag immer noch die Hände von Menschen geschüttelt. Er sagte nun, das sei eine Angewohnheit, die er wohl ändern müsse.

Im Weißen Haus wird bei Besuchern zudem ab sofort Fieber gemessen, um Coronavirus-Infizierte ausfindig zu machen. Bei allen Menschen mit "engem Kontakt" zu Präsident Trump und zu Vize-Präsident Mike Pence werde die Temperatur gemessen, kündigte Vize-Pressesprecher Judd Deere an. Auch bei Journalisten wurde vor Trumps Pressekonferenz am Samstag die Temperatur gemessen. Ein Medienvertreter wurde wegen erhöhter Temperatur nicht zugelassen.

Coronavirus Sars-CoV-2: Viele Schulen geschlossen, Zahl der Toten gestiegen

Derweil ist das Leben in den Vereinigten Staaten innerhalb von nur zwei Tagen praktisch zum Erliegen gekommen. In vielen Bundesstaaten ließen die Gouverneure die Schulen schließen, ein deutlicher Anstieg der Coronavirus-Patienten droht die US-Krankenhäuser zu überfluten. Die Zahl der Infizierten ist nach Angaben der Johns Hopkins Universität auf mehr als 2900 gestiegen (Stand 15.03.).

Allerdings dürfte die tatsächliche Zahl der Infizierten deutlich höher liegen. Wegen fehlender Tests wurden in den USA im Vergleich zu anderen Ländern bislang nur wenige Menschen getestet. Mindestens 51 Menschen sind in den USA bisher an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Die Frage ist, ob die Krankenhäuser darauf vorbereitet sein werden. Sollte sich das Virus in den USA nämlich so schnell verbreiten wie in China, Italien und im Iran, könnten das Gesundheitssystem schnell überlastet werden. Vor allem für New York befürchten Experten ein ähnliches Szenario wie für Italien.

Having spent the day on the phone talking to local experts of various stripes, there are *many* very serious, knowledgeable people who fear this analysis is correct; NYC is headed for a Wuhan or Lombardy-style healthcare system crash.https://t.co/HLwGEqnw2k — Chris Hayes (@chrislhayes) March 15, 2020

Derweil plant das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen „BioNtech“in Kooperation mit dem Unternehmen „Fosun Pharma“ aus Shanghai die Entwicklung eines Impfstoffes gegen die durch das Virus Sars-CoV-2 ausgelöste Krankheit Covid-19.*

Wege des Coronavirus könnte Deutschland bald eine Ausgangssperre verhängen. Wird es Ausnahmen geben? Was, wenn man dagegen verstößt? Alles, was wichtig ist.

Von Christian Stör (mit dpa/afp)

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © A FP