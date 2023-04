Wie die US-Konservativen die globale Meinungsfreiheit bedrohen – und sich selbst schaden

Foreign Policy

+ © Mike Stocker/Imago-Images Bild aus älteren Tagen: Floridas Gouverneur Ron DeSantis (links) mit Donald Trump bei einer Kundgebung 2019 in Sunrise, Florida (Archivfoto). © Mike Stocker/Imago-Images

Die Angriffe der Republikaner auf die US-Medien untergraben den Rechtsschutz auf der ganzen Welt. Schwere Konsequenzen drohen.

In den USA tobt eine Mediendebatte - zuletzt meldete sich Barack Obama zu Wort.

Einschneidender sind aber Wünsche der Republikaner: Sie könnten die Meinungsfreiheit und Regierungskritik massiv einschränken.

Jacob Mchangama und Nadine Strossen erklären, warum der rechte Kampf gegen „Sullivan“ sogar global bedeutsam ist.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 7. März 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington, D.C. - Im Februar moderierte der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, eine Diskussionsrunde über die Bedeutung der „Wahrheit“. DeSantis begann mit einer Breitseite gegen die Mainstream-Medien: „Wenn Sie wissentlich falsche Informationen verbreiten, und ich würde sagen, dass diese Unternehmen wahrscheinlich die führenden Lieferanten von Desinformationen in unserer gesamten Gesellschaft sind, muss es für die Menschen die Möglichkeit geben, sich selbst zu verteidigen ... durch ein privates Klagerecht.“

DeSantis‘ Forderung, es einfacher zu machen, die Medien wegen „falscher Informationen“ zu verklagen, ist Teil einer größeren republikanischen Revolte gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Fall „New York Times gegen Sullivan“ aus dem Jahr 1964. Sie legt eine sehr hohe Messlatte dafür fest, wann Personen des öffentlichen Lebens und Beamte erfolgreich wegen Verleumdung klagen können.

Sie müssen durch eindeutige und überzeugende Beweise nachweisen, dass die verleumderische Äußerung entweder in Kenntnis ihrer Unwahrheit oder in leichtfertiger Missachtung ihrer Wahrheit oder Unwahrheit getätigt wurde, der Test der „tatsächlichen Bosheit“. Nach Ansicht seiner Kritiker hat „Sullivan“ es den voreingenommenen Mainstream-Medien ermöglicht, Konservative und Republikaner ungestraft zu verleumden. Sie haben juristische Unterstützung von den konservativen Richtern des Obersten Gerichtshofs Clarence Thomas und Neil Gorsuch erhalten, die ihre Bereitschaft signalisiert haben, „Sullivan“ zu kippen.

USA: Freiheit, Gleichheit und Demokratie in Gefahr

Es gibt jedoch allen Grund zu der Annahme, dass eine Aufhebung von „Sullivan“ massive Kollateralschäden für die politische Meinungsäußerung auf beiden Seiten der Parteigrenzen verursachen würde. Schlimmer noch: Die Aufhebung von „Sullivan“ würde nicht nur Freiheit, Gleichheit und Demokratie in den Vereinigten Staaten untergraben. Sie würde dies wahrscheinlich auch in Demokratien auf der ganzen Welt tun, in denen diese Freiheiten bereits systematisch bedroht sind.

Tatsächlich ist „Sullivan“ einer der erfolgreichsten Exporte der US-amerikanischen Doktrin der freien Meinungsäußerung. Sie hat Richter auf der ganzen Welt dazu inspiriert, Journalisten und Andersdenkende mit einem rechtlichen Schutzschild gegen zensierende Politiker und Regierungsbeamte auszustatten.

US-Rechte wettern gegen „Sullivan“ - dabei profitieren gerade die Kritiker von der Regel

Die Bemühungen der Republikaner, „Sullivan“ zu kippen, scheinen besonders selbstschädigend zu sein. Diejenigen, die am meisten vom derzeitigen Schutz des Ersten Verfassungszusatzes für die Verbreitung von Unwahrheiten profitieren, sind sicherlich die „Make America Great Again“-Wahlverweigerer, QAnon-Anhänger und andere rechte Verschwörungstheoretiker.

Es sollte vielleicht nicht überraschen, dass die Angriffe der Republikaner auf Gesetze zum Schutz der Meinungsäußerung und auf „Nachrichtensender, die sich schlecht verhalten“, sehr selektiv sind. Schließlich verteidigen viele von ihnen Fox News trotz der jüngsten Beweise, dass mehrere Moderatoren des Senders wissentlich falsche Informationen über die Präsidentschaftswahlen 2020 verbreitet haben, und zwar mit dem Wissen von Führungskräften. Ironischerweise ist „Sullivan“ die beste Hoffnung für Fox, vom Haken zu kommen - auch wenn das grobe journalistische Fehlverhalten von Fox selbst „Sullivans“ hohen Ansprüchen genügen könnte.

Medien-Streit in den USA: Republikaner graben sich selbst eine Grube - doch das Problem ist größer

Wenn also die Republikaner, die eine Aushöhlung des „Sullivan“-Gesetzes befürworten, wie eine Person sind, die in einem Loch gefangen ist, warum sollten die Demokraten ihnen dann nicht eine Schaufel in Form einer parteiübergreifenden Unterstützung reichen?

Die Geschichte vor „Sullivan“ zeigt, dass freizügigere Verleumdungsgesetze vorhersehbar von den Machthabern (miss-)gebraucht werden und Minderheitsmeinungen und -gruppen in unverhältnismäßiger Weise zum Schweigen gebracht werden. Darüber hinaus wird die demokratische Selbstverwaltung geschwächt, wenn „wir, das Volk“ durch Angst vor Verleumdungsklagen davon abgehalten werden, unsere gewählten Vertreter energisch zu kritisieren, da selbst Klagen, die letztlich erfolglos sind, große materielle und immaterielle Belastungen mit sich bringen.

Oberster Gerichtshof in den USA: Das sind die Richter und Richterinnen des Supreme Court Der Supreme Court of the United States ist seit dem Jahr 1790 das oberste rechtsprechende Organ der USA und tagt in Washington. Insgesamt gibt es am Supreme Court neun Richter und Richterinnen, die vom amtierenden US-Präsidenten auf Lebenszeit ernannt werden. Die Gesamtbesetzung besteht aus dem Chief Justice, dem obersten Richter der Vereinigten Staaten, und den Associate Justices, den acht beigeordneten Richtern und Richterinnen. © Imago/Supreme Court of the United States Er ist der oberste Richter der Vereinigten Staaten: Der 67-Jährige John Roberts wurde im Jahr 2005 vom damals amtierenden Präsidenten George W. Bush als Nachfolger von Sandra Day O’Connor ernannt. Vom 16. Januar 2020 bis zum 5. Februar 2020 leitete er das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump im Senat. John Roberts ist seit 1996 mit der Rechtsanwältin Jane Marie Sullivan verheiratet und hat zwei adoptierte Kinder, Jack und Josie. © IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch Clarence Thomas ist seit dem Jahr 1991 Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Er identifiziert sich in der Gesellschaftspolitik mit konservativen und katholischen Positionen. Der 74-Jährige ist bekannt dafür, bei Verhandlungen keine Fragen zu stellen. 1984 ließ er sich von seiner ersten Frau Kate Ambush scheiden, mit der er seit 1971 verheiratet gewesen war. Im Jahr 1987 heiratete er Virginia „Ginni“ Lam. Sie geriet in den Fokus der Ermittlungen zum Sturm auf das Kapitol in Washington 2021. Per SMS soll sie Mark Meadows, den ehemaligen Stabschef im Weißen Haus, aufgefordert haben, alles zu tun, „um die Wahl von 2020 rückgängig zu machen“. © IMAGO/Eric Lee Samuel Alito ist seit 2006 Teil des Supreme Court. Alito kam in New Jersey als Sohn italienischer Einwanderer zur Welt .Er ist Katholik und hat mit seiner Frau Martha-Ann einen Sohn und eine Tochter. Alito neigt dazu, den Auffassungen von Exekutivbehörden großes Gewicht zuzumessen, vor allem in Straf- oder Einwanderungsverfahren. Dementsprechend fallen seine Urteile oft zuungunsten von Angeklagten, Asylsuchenden oder Einwanderern aus. © IMAGO/Eric Lee - Pool via CNP Richtern im Obersten Gerichtshof in den Vereinigten Staaten, Sonia Sotomayor. Ihr wurde Rassismus vorgeworfen: Die 68-jährige Sonia Sotomayor ist seit 2009 Richterin am Obersten Gerichtshof. US-Präsident Barack Obama nominierte sie für dieses Amt. Sonia Sotomayor, deren Eltern aus Puerto Rico stammen, wuchs in der Bronx auf. Erst nach dem Tod ihres Vaters, als sie neun Jahre alt war, erlernte Sotomayor die englische Sprache fließend, da der Vater zuvor nur Spanisch mit ihr gesprochen hatte. Sotomayor wurde im Zuge ihrer Nominierung vom republikanischen Politiker Newt Gingrich Rassismus vorgeworfen. Sie hatte in einer Rede 2001 die Erfahrung einer „weisen Latina“ („wise latina“) als höherwertig als die eines männlichen Weißen dargestellt. © IMAGO/Eric Lee - Pool via CNP Richterin am Supreme Court der Vereinigten Staaten, Elena Kagan. Elena Kagan ist seit Anfang August 2010 Richterin am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Sie ist das 112. Mitglied des Obersten Gerichts und die vierte Frau in diesem Amt. Ihre Nominierung wurde kritisiert, weil Kagan nie als Richterin an einem Gericht tätig war. Vereinzelt wurde vermutet, sie sei mehr politische Aktivistin als Juristin. Die Anhörungen im Senat dauerten etwa einen Monat. Letztendlich wurde ihre Ernennung durch den Senat mit 63:37 Stimmen bestätigt. © IMAGO/Eric Lee - Pool via CNP Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, Neil Gorsuch. Er wurde von Donald Trump nominiert: Neil Gorsuch ist seit 2017 Richter am Supreme Court. Er nahm die nach Antonin Scalias Tod über ein Jahr vakante Stelle ein. Zuvor war der als konservativ geltende Gorsuch von 2006 an Bundesrichter gewesen. Neil Gorsuch ist der Sohn von Anne Gorsuch Burford, die von 1981 bis 1983 im Kabinett Reagan die erste Administratorin der Environmental Protection Agency (EPA) war. Der 55-Jährige ist verheiratet und hat zwei Töchter. © IMAGO/Eric Lee - Pool via CNP Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, Brett Kavanaugh. Er sorgte für Wirbel und FBI-Ermittlungen: Brett Kavanaugh ist seit 2018 ist er Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Als seine Ernennung durch den Senat der Vereinigten Staaten geprüft wurde, warfen ihm mehrere Frauen vor, sie in seiner Jugend sexuell bedrängt zu haben. Diese Vorwürfe und sein Verhalten vor dem Justizausschuss führten zu heftigen politischen und gesellschaftlichen Diskussionen. Daraufhin eingeleitete Ermittlungen des FBI, ebenso wie die sechs bereits zuvor vom FBI durchgeführten Background-Checks, bestätigten die Vorwürfe nicht. Seit 2004 ist Kavanaugh mit der ehemaligen persönlichen Sekretärin von George W. Bush verheiratet und hat zwei Töchter mit ihr. © IMAGO/Eric Lee - Pool via CNP Richterin am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, Amy Barrett. Amy Coney Barrett wurde am 26. September 2020 von Donald Trump als Nachfolgerin der am 18. September 2020 verstorbenen langjährigen Richterin am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, Ruth Bader Ginsburg, nominiert. Barrett wurde mit der Mehrheit von 52 gegen 48 Stimmen vom Senat der Vereinigten Staaten bestätigt. Die 50-Jährige wird häufig als „biegsam und manipulierbar“ kritisiert. Barrett ist seit 1999 mit dem Rechtsanwalt Jesse M. Barrett verheiratet. Das Ehepaar hat sieben Kinder, darunter zwei ursprünglich aus Haiti stammende Adoptivkinder. Eines ihrer leiblichen Kinder hat das Down-Syndrom. © IMAGO/Eric Lee - Pool via CNP Richterin am Obersten Gerichtshof, Ketanji Brown Jackson. Sie ist die erste schwarze Frau im Supreme Court: Ketanji Brown Jackson wurde in diesem Jahr von Präsident Joe Biden für das Amt nominiert. Vom Senat wurde sie mit 53 Ja-Stimmen bei 44 Nein-Stimmen bestätigt. Dabei erhielt sie die Zustimmung aller Senatoren aus der Fraktion der Demokraten, während von den Republikanern nur Susan Collins, Lindsey Graham und Lisa Murkowski mit „Ja“ stimmten. Politische Kommentatoren erwarten, dass Jackson eine verlässliche liberale Stimme im Supreme Court sein wird. © IMAGO/Eric Lee

In der Rechtssache „Sullivan“ gewann ein Beamter aus Alabama einen enormen zivilrechtlichen Schadensersatz (500.000 Dollar) gegen führende Bürgerrechtler und die New York Times für eine Anzeige, in der die Verfolgung friedlicher Bürgerrechtler in Alabama beschrieben wurde. Die damals geltenden Verleumdungsgesetze sahen eine strenge Haftung und hohen Schadenersatz selbst für unbeabsichtigte, unbedeutende Ungenauigkeiten vor. Beamte der Südstaaten nutzten diese Gesetze, um zahlreiche Verleumdungsklagen gegen Bürgerrechtler und Medien zu erheben, mit dem ausdrücklichen Ziel, ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen.

Der Oberste Gerichtshof erkannte an, dass die verschärften Verleumdungsnormen von „Sullivan“ dazu führen würden, dass einige geringfügige Falschaussagen über Beamte straffrei bleiben würden - und auch, dass vor „Sullivan“ zu viele wahre Aussagen bestraft oder unterdrückt wurden, was der Sache der Bürgerrechte und der Demokratie im Allgemeinen schadete. Dieses Kalkül hat auch heute noch Gültigkeit.

DeSantis‘ Florida bereitet Sorge: Schlag gegen Kritiker beim Thema Diskriminierung?

In Florida haben Gesetzgeber einen Gesetzentwurf eingebracht, der es viel einfacher machen würde, wegen Verleumdung zu klagen. Die Novelle würde unter anderem den Schutz für Journalisten einschränken und festlegen, dass „eine Behauptung, dass der Kläger eine andere Person oder Gruppe aufgrund ihrer Rasse, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität diskriminiert hat, per se eine Verleumdung darstellt“. Jemanden einer solchen Diskriminierung zu beschuldigen, würde somit automatisch als rufschädigend gelten, ohne dass die Kontextfaktoren nachgewiesen werden müssen, die normalerweise erforderlich sind, um in einem bestimmten Fall einen Schaden nachzuweisen - auch im umgekehrten Fall, wenn es um falsche Behauptungen geht, dass jemand Anschuldigungen dieser Art von Diskriminierung erhoben hat.

Diese Vorschläge zielen auf Journalisten und die Medien ab und benachteiligen die liberal-progressive Seite der spaltenden Kulturkampfdebatten über Rasse, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität. Der Gesetzesentwurf in Florida folgt dem Lehrbuch von Donald Trump, der als Präsident damit drohte, „Verleumdungsgesetze zu öffnen“. Im Jahr 2018 hatte diese Rhetorik mehr als die Hälfte der Republikaner davon überzeugt, dass die Medien „der Feind des Volkes“ sind. Eine Umfrage ergab, dass 43 Prozent der Republikaner der Meinung sind, dass Trump „die Befugnis haben sollte, Nachrichtenagenturen zu schließen, die sich schlecht verhalten.“ Solche katastrophalen Ergebnisse würden durch eine Schwächung von Sullivans Schutzschild für Regierungskritiker begünstigt.

„SLAPPs“ in aller Welt: Macron, Meloni und Prigoschin

Unabhängig davon, wessen politischer Ochse in einer bestimmten Situation vor den Karren gespannt wird, würde eine Schwächung „Sullivans“ insgesamt dazu führen, dass Kritiker von Regierungsbeamten und politischen Maßnahmen verstummen. Man muss nur einen Blick auf die europäischen Demokratien werfen, um alarmierende Beispiele dafür zu finden, wie die Mächtigen weniger sprachschützende Verleumdungsgesetze ausnutzen können, um Kritik und „Beleidigungen“ zum Schweigen zu bringen. Im Jahr 2022 schlug die Europäische Kommission eine Richtlinie vor, um der zunehmenden Bedrohung durch strategische Klagen gegen die Beteiligung der Öffentlichkeit („SLAPPs“) entgegenzuwirken, die dazu dienen, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen, selbst wenn die Klage unbegründet ist.

Im Jahr 2021 verklagte der französische Präsident Emmanuel Macron erfolgreich einen Plakatbesitzer, weil er auf einem Plakat, das gegen COVID-19-Beschränkungen protestierte, Macron als Hitler darstellte. In Italien wurde der berühmte Anti-Mafia-Journalist Roberto Saviano von nicht weniger als drei Mitgliedern der derzeitigen rechten Regierung - darunter Premierministerin Giorgia Meloni - verklagt, die ihn wegen seiner scharfen Kritik an der Migranten-, Russland- und Mafiapolitik der Regierung der Verleumdung bezichtigt haben. Im Februar 2021 wurde der spanische Rapper Pablo Hasél für neun Monate ins Gefängnis gesteckt, weil er in seinen Texten und Tweets nicht nur „den Terrorismus verherrlicht“, sondern auch die königliche Familie und die Polizei „beleidigt“ hatte.

Im Vereinigten Königreich haben reiche, mächtige und oft ruchlose Personen teure Anwälte als „Auftragskiller“ eingesetzt und systematisch versucht, die klägerfreundlichen Verleumdungsgesetze des Landes auszunutzen, um Kritiker mit SLAPPs zum Schweigen zu bringen. Zu denjenigen, die behaupten, ihr Ruf sei zu Unrecht angegriffen worden, gehört Jewgeni Prigoschin, der russische Oligarch, der die Söldnergruppe Wagner leitet, die derzeit in der Ukraine kämpft.

Vorreiter USA: Gerichte in aller Welt folgten „Sullivan“

Die Vereinigten Staaten sind zwar ein Ausreißer, wenn es um den Schutz der freien Meinungsäußerung geht, aber es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass „Sullivan“ eine wichtige Rolle bei der Stärkung des weltweiten rechtlichen Schutzes von Journalisten und Medien gespielt hat.

In Argentinien hat der Oberste Gerichtshof in mehreren Fällen, in denen Journalisten oder Medienunternehmen mit Verleumdungsklagen von Amtsträgern konfrontiert waren, ausdrücklich auf den „Sullivan“-Test für tatsächliche Böswilligkeit verwiesen. Ein untergeordnetes Gericht hinderte die ehemalige argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner daran, einen Journalisten erfolgreich zu verklagen, der sie der Korruption beschuldigt hatte (Fernández wurde daraufhin im Dezember 2022 wegen Betrugs verurteilt). In Brasilien hat der Oberste Gerichtshof die Prüfung der tatsächlichen Böswilligkeit angewandt, um ein während der Militärdiktatur erlassenes Mediengesetz für verfassungswidrig zu erklären.

Gerichte in Indien, Guatemala, Mexiko, Ghana, Kenia und der ECOWAS-Gerichtshof, der für 15 westafrikanische Länder zuständig ist, haben sich in ihren Entscheidungen ebenfalls auf Sullivan berufen, um das Recht auf freie Meinungsäußerung gegen Anfechtungen von Politikern, Amtsträgern, Richtern und vagen Gesetzen, die die Pressefreiheit bedrohen, zu verteidigen.

USA-Rechte rütteln am Bollwerk der Freiheit

Trotz der Globalisierung von „Sullivan“ sind die Rede- und Medienfreiheiten im Niedergang begriffen. Eine kürzlich durchgeführte UNESCO-Studie kam zu dem Schluss, dass 80 Prozent der Länder der Welt Verleumdung unter Strafe stellen und dass sowohl straf- als auch zivilrechtliche Verleumdungsgesetze ausgeweitet werden, um unabhängige Medien und Dissidenten zu bestrafen und zu bedrohen.

In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Journalisten, die aufgrund von Falschnachrichten inhaftiert wurden, dramatisch gestiegen. Im Jahr 2012 verzeichnete das Komitee zum Schutz von Journalisten die Inhaftierung eines Journalisten auf Grundlage solcher Anschuldigungen. Im Jahr 2021 war die Zahl auf 51 gestiegen, mit einem leichten Rückgang auf 39 im Jahr 2022, was seit Beginn der Aufzeichnungen immer noch die zweithöchste Zahl von Journalisten ist, die wegen falscher Informationen inhaftiert wurden.

Sollte „Sullivan“ gekippt werden, würde das Bollwerk der Freiheit, das den Amerikanern eine beispiellose Freiheit bietet, die Mächtigen zu kritisieren, durchbrochen werden. Dies wäre auch ein Präzedenzfall für den Rest der Welt für die Aufhebung hart erkämpfter Grenzen der Zensurmacht, die für die Freiheit des Einzelnen, die demokratische Rechenschaftspflicht und den Widerstand gegen den wiederauflebenden Autoritarismus unerlässlich sind. Der Preis wäre hoch für die Demokratie, sowohl im Inland als auch im Ausland.

Von Jacob Mchangama und Nadine Strossen

Jacob Mchangama ist CEO von The Future of Free Speech, Autor von Free Speech: A History From Socrates to Social Media, und Senior Fellow bei der Foundation for Individual Rights and Expression.

Nadine Strossen ist ehemalige Präsidentin der ACLU und Senior Fellow bei der Foundation for Individual Rights and Expression.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 7. März 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.