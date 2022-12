US-Militär enthüllt neuen Tarnkappenbomber B-21 Raider

Kampfflugzeug

+ © Marcio Jose Sanchez/AP/dpa Der Tarnkappenbomber B-21 Raider ist Amerikas neuester nuklearer Tarnkappenbomber. © Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Die Vorstellung erfolgte in schwer bewachten Militär-Entwicklungsanlage in Palmdale. Präsentiert wurde nicht geringeres als Amerikas neuester nuklearer Tarnkappenbomber. Der B-21 Raider.

Los Angeles - Das US-Militär hat ein über Jahre geheim entwickeltes neues Kampfflugzeug enthüllt. Im Beisein von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wurde der Tarnkappenbomber B-21 Raider des US-Herstellers Northrop Grumman am Freitag (Ortszeit) in der schwer bewachten Militär-Entwicklungsanlage in Palmdale nördlich von Los Angeles (US-Bundesstaat Kalifornien) vorgestellt.

+ Amerikas neuester nuklearer Tarnkappenbomber feierte am Freitag nach jahrelanger geheimer Entwicklung sein Debüt. © Uncredited/U.S. Air Force/AP/dpa

Eingetaucht in blaues Licht und begleitet von Filmmusik und Beifall sei der Bomber aus einem Hangar gezogen worden, beschrieb ein Reporter der „Washington Post“ den Vorgang, dem Medienvertreter unter strengen Auflagen beiwohnen durften. Mit der gedrungenen, fließenden Form vom Cockpit zu den Tragflächen erinnert die B-21 an eine cineastische Ufo-Darstellung - oder auch an Fledermaus-Schwingen direkt aus dem „Batman“-Fuhrpark.

Take a closer look at the B-21 Raider — the world’s first sixth generation aircraft. This changes everything. #DefiningPossible #RiseoftheRaider pic.twitter.com/rZIINucOug — Northrop Grumman (@northropgrumman) December 3, 2022

Die B-21 sei dafür entwickelt, konventionelle wie nukleare Munition tragen und mit eindrucksvoller Präzision abwerfen zu können, sagte Verteidigungsminister Austin in einer Ansprache. 50 Jahre Technologie zur geringen Sichtbarkeit von Flugobjekten seien in den Tarnkappenjet geflossen. „Selbst die ausgeklügeltsten Luftverteidigungssysteme werden Schwierigkeiten haben, die B-21 im Himmel ausfindig zu machen.“ Zudem sei der Bomber so entwickelt, dass er gut gewartet werden und lange im Einsatz bleiben könne, so Austin.

Aktuell befindet sich der futuristische Bomber nach Angaben der „Washington Post“ in einer Boden-Testphase. Ein erster Testflug soll für das kommende Jahr geplant sein. Die US-Luftwaffe plane anschließend mit mindestens 100 Exemplaren, hieß es weiter. Damit lägen die geschätzten Kosten des Programms bei mindestens 80 Milliarden US-Dollar, wobei der erwartete Preis laut der US-Luftwaffe in den vergangenen Jahren wiederholt gestiegen war. dpa