US-Außenminister Blinken setzt Gespräche in Peking fort

Diplomatie

Die Beziehungen zwischen den USA und China befinden sich auf einem Tiefpunkt. Ein geplanter Besuch von Außenminister Blinken im Februar scheiterte an der Ballon-Affäre. Der zweite Anlauf startet besser.

Peking - Der amerikanische Außenminister Antony Blinken hat seine Gespräche in Peking fortgesetzt. Am zweiten Tag seines China-Besuches kam Blinken heute mit dem obersten Außenpolitiker Wang Yi zusammen, der in der chinesischen Machthierarchie noch über dem Außenminister Qin Gang steht. Die erste Visite eines US-Außenministers in China seit 2018 erfolgt vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen zwischen den rivalisierenden Mächten.

Am Vortag hatte Blinken laut US-Berichten siebeneinhalb Stunden mit seinem chinesischen Amtskollegen gesprochen - und damit viel länger als geplant. Der US-Außenminister lud Qin Gang auch zu einem Gegenbesuch nach Washington ein. Beide Seiten beschrieben die Gespräche im Anschluss weitgehend übereinstimmend als freimütig, tiefgehend und konstruktiv.

Es wurde spekuliert, ob Blinken heute vielleicht sogar von Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen werden könnte. Ein solches Treffen wäre protokollarisch aber ungewöhnlich und könnte als besondere Geste gewertet werden. Es gab in Peking aber zunächst keine Bestätigung, dass ein solches Treffen geplant sein könnte. dpa