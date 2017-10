Über 300 Verletzte bei Katalonien-Referendum - Barca-Spiel ohne Zuschauer

Alle Entwicklungen im Live-Ticker

Die Bürger der spanischen Region Katalonien wollen heute ein Referendum über ihre Unabhängigkeit durchführen. Die Zentralregierung will das um jeden Preis verhindern. Alle Informationen hierzu finden Sie in unserem Ticker.

In Katalonien wird heute in einem Unabhängigkeitsreferendum über die Loslösung von Spanien abgestimmt

Die Zentralregierung hat das Referendum bereits für illegal erklärt, die Abstimmung heute hat daher eher symbolischen Charakter

Trotz friedlicher Ausgangslage kam es zu Zwischenfällen mit der von der Regierung eingesetzten Polizei - es soll über 300 Verletzte gegeben haben - die Polizei setzte Gummigeschosse ein

Im Vorfeld beschlagnahmten Behörden Stimmzettel und Abstimmungsunterlagen, katalanische Regierungsmitarbeiter wurden festgenommen und mehr als die Hälfte der rund 2300 Wahllokale geschlossen.



Katalonien mit seinen etwa 7,5 Millionen Einwohnern ist ungefähr so groß wie Nordrhein-Westfalen und kommt für etwa ein Fünftel des spanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf.



In der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens, in der eine eigene Sprache gesprochen wird, gibt es seit Jahrzehnten Bestrebungen, sich von Spanien loszulösen.

Mehr als 5,3 Millionen Menschen sind aufgerufen, in einem der 2315 Wahllokale ihre Stimme abzugeben.

16.03 Uhr: Die Partie FC Barcelona gegen UD Las Palmas findet nun doch statt. Allerdings wird sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

15.03 Uhr: Das Spiel des FC Barcelona gegen UD Las Palmas, das heute Nachmittag um 16.15 Uhr stattfinden sollte, ist abgesagt worden. Das berichtet der Sender RAC1.

15 Uhr: Bei den Polizeiaktionen zur Verhinderung des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums in der spanischen Region Katalonien sind nach amtlichen Angaben Hunderte Bürger verletzt worden. Es gebe bereits 337 Verletzte, teilte die katalanische Regionalregierung am frühen Sonntagnachmittag mit. Die Betroffenen wurden aufgerufen, bei der katalanischen Polizei Anzeige gegen die staatliche Polizeieinheit Guardia Civil zu erstatten. Anderen Angaben zufolge wurden 91 Menschen verletzt.

Das von der katalanischen Regionalregierung von Carles Puigdemont ausgerufene „verbindliche Referendum“ findet trotz eines Justizverbotes und gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid statt. Zur Verhinderung der Abstimmung hat Madrid rund 4000 staatliche Polizisten nach Katalonien geschickt.

14.17 Uhr: Auch Fußballstar Gerard Piqué vom FC Barcelona hat beim Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien seine Stimme abgegeben. "Ich habe abgestimmt", schrieb der Innenverteidiger bei Twitter zu einem Foto aus seinem Wahllokal. "Zusammen lassen wir uns beim Verteidigen der Demokratie nicht aufhalten", fügte der spanische Nationalspieler hinzu. Piqué hatte sich bereits am Donnerstag für die Teilnahme an der umstrittenen Abstimmung ausgesprochen. Auch die Barça-Legenden Carles Puyol und Xavi Hernandez stellten sich hinter das Referendum. "Abstimmen ist Demokratie!", schrieb Ex-Kapitän Puyol bei Twitter. Xavi kritisierte in einem Video, das der katalanische Radiosender Rac1 veröffentlichte, das massive Vorgehen der spanischen Polizei gegen das Referendum. "Was heute in Katalonien passiert, ist eine Schande", sagte Xavi auf Katalanisch, Spanisch und Englisch. Es sei "inakzeptabel", dass in einem demokratischen Land die Menschen an der Stimmabgabe gehindert würden. Xavi, der mittlerweile in Katar spielt, versicherte den Unabhängigkeitsbefürwortern seine "ganze Unterstützung". 14.04 Uhr: Nach Angaben der spanischen Regierung sollen bei den Zwischenfällen auch elf Polizisten verletzt worden sein.

13.22 Uhr: Die Wahllokale in Katalonien haben heute bis 22 Uhr geöffnet. Bleibt zu hoffen, dass sich die Lage heute im Laufe des Tages beruhigt.

12.14 Uhr: Heute Nachmittag soll in Barcelona das Fußballspiel zwischen dem FC Barcelona und UD Las Palmas stattfinden. Auf Grund der immer prekärer werdenden Sicherheitslage wird jetzt allerdings darüber beraten, ob das Spiel überhaupt stattfinden soll. Das Stadion Camp Nou liegt mitten in der Stadt und fasst 98.000 Zuschauer.

11.50 Uhr: Während des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien hat die spanische Polizei laut Augenzeugen Gummigeschosse abgefeuert. Die Beamten feuerten laut Berichten zahlreicher Augenzeugen am Sonntag mit Gummimunition auf demonstrierende Unabhängigkeitsbefürworter vor einem Wahllokal in Barcelona. Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont verurteilte die "ungerechtfertigte" und "unverantwortliche" Gewalt, mit der der spanische Staat gegen friedliche Demonstranten vorgehe. Insgesamt soll es bislang 38 Verletzte gegeben haben.

10.24 Uhr: Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, hat am Sonntag im umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum der Region seine Stimme abgegeben. Nachdem aus Madrid entsandte Polizeieinheiten sein Wahllokal in dem Ort Sant Julià de Ramis (Provinz Girona) gestürmt hatten, sei der 54-Jährige zur Stimmabgabe in das nahe gelegene Dorf Cornellá de Terri gefahren, berichtete das spanische Fernsehen. Bei der Befragung können die Wähler Berichten zufolge in jedem Wahllokal abstimmen, unabhängig davon, wo sie gemeldet sind. Wie mehrfache Stimmabgaben verhindert werden sollen, war unklar.

9.52 Uhr: In dem kleinen Ort Sant Julià de Ramis, in dem der Chef der Regionalregierung, Carles Puigdemont, seine Stimme abgeben will, drang die Polizei mit Gewalt in eine Schule ein, um die Wahlurnen sicherzustellen. Dabei schlugen sie auch die Scheibe der Eingangstür ein.

9.16 Uhr: An einigen Orten ist die Lage angespannt, berichtete das spanische Fernsehen. Sicherheitskräfte gingen teils energisch gegen Wähler vor, um sie an der Stimmabgabe zu hindern. Die katalanische Polizei war zuvor dem Befehl, Schulen und andere Wahllokale abzuriegeln, nicht nachgekommen (siehe 8.40 Uhr).

9.09 Uhr: Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, hat sie spanische Polizei Guardia Civil damit begonnen, Wahlurnen zu beschlagnahmen. Die Zentralredaktion in Madrid hat eigene Einheiten der spanischen Polizei nach Katalonien geschickt.

8.41 Uhr: Die katalanische Polizei „Mossos d'Esquadra“, die von der Generalstaatsanwaltschaft in Madrid den Auftrag erhalten hatte, die Wahllokale vor ihrer offiziellen Öffnung um 9 Uhr abzusperren, seien dem Befehl zunächst nicht nachgekommen, berichtete das spanische Fernsehen. Auch hätten sie bereits seit Freitag von Wählern besetzte Lokale zwar besucht, aber nicht geräumt, hieß es.

8.22 Uhr: Hunderte von Separatisten hielten in der Nacht Dutzende von Schulen besetzt, die als Wahllokale dienen sollen. Insgesamt sind über 5,3 Millionen Menschen zu der umstrittenen Abstimmung aufgerufen. Bei einem Sieg des „Ja“-Lagers will Barcelona schon in den Tagen nach der Abstimmung die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen.

8.10 Uhr: Hunderte von Menschen haben sich am Sonntagmorgen rund um die Wahllokale in Katalonien versammelt, um die Gebäude für das an diesem Tag vorgesehene Referendum über die Unabhängigkeit der Region von Spanien zu beschützen. Nach Medienberichten soll damit ein Eingreifen der Polizei verhindert werden.

Das Verfassungsgericht Spaniens hat die von der Regionalregierung Kataloniens ausgerufene Abstimmung verboten. Dagegen halten die Organisatoren an dem Referendum fest und wollen dieses trotz der Gegenmaßnahmen der Staatsbehörden durchziehen. Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Polizei angewiesen, die Wahllokale abzusperren und die Stimmabgabe am Sonntag zu verhindern.

Was Sie zum Referendum in Katalonien wissen müssen

Die Regierung der autonomen Region Katalonien im Nordosten Spaniens will am heutigen Sonntag die Bewohner über die Unabhängigkeit der Region abstimmen lassen. Die Zentralregierung Spaniens hat das Referendum bereits für illegal erklärt, mit Polizeigewalt über zehn Millionen Stimmzettel beschlagnahmt sowie vorübergehend 14 ranghohe Mitglieder der katalanischen Regierung festgenommen. Aus logistischer Sicht kann das Referendum also nicht stattfinden.

Es wird daher wohl eher eine symbolische Abstimmung geben. Bildmaterial wird dabei eine Schlüsselrolle spielen. Aufnahmen von Bürgern, die in Massen zum Wählen gehen, oder eine große Bewegung in den Straßen könnten dabei die Forderung nach einer Unabhängigkeit stärken.

Die katalanische Regionalregierung hat keine Größenordnung für eine Mindestbeteiligung bekanntgegeben, von der an sie das Referendum als erfolgreich ansieht. Klar formuliert es indes Jordi Sànchez, der Präsident der zivilen Unabhängigkeitsgruppe Asamblea Nacional Catalana (ANC). Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur sagte Sànchez, er werde sich „mit jeglicher Zahl von mehr als zwei Millionen Ja-Stimmen zur Unabhängigkeit“ wohlfühlen.

Indes gehen Experten davon aus, dass eine Erklärung der Unabhängigkeit Katalonien, auch international nicht anerkannt werden würde.

Unabhängigkeitsreferendum: Warum Katalonien unabhängig werden will

Das Erstarken der aktuellen Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien speist sich vor allem aus einem Datum: dem 28. Juni 2010. Damals kippte das Oberste Gericht Spaniens auf Betreiben der konservativen Volkspartei (PP) ein neues Autonomiestatut für die Region, das 2006 unter der Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Zapatero vom Parlament in Madrid und von den Katalanen selbst in einer Volksbefragung gebilligt worden war.

Seit Mariano Rajoy und seine PP im Dezember 2011 an die Macht kamen, gab es kaum noch Gespräche der Zentralregierung mit der Region im Nordosten des Landes. Rajoy verfügte im Parlament über eine absolute Mehrheit und musste deshalb nicht mit Zugeständnissen auf Stimmenfang in Katalonien gehen. Er konzentrierte sich vor allem darauf, die 2008 ausgebrochene massive Wirtschaftskrise seines Landes in den Griff zu bekommen. Da passte der Wunsch nach mehr finanzieller Unabhängigkeit der Katalanen nicht in sein Konzept.

Die Menschen im wirtschaftsstarken Katalonien sind vor allem wütend über die Korruptionsskandale der Regierung und wettern, Rajoy und seine Verbündeten verfolgten noch immer die gleichen Ziele wie die Franco-Diktatur. Unter der Herrschaft Francisco Francos, die bis Ende der 1970er Jahre dauerte, waren die katalanische Sprache und Kultur teilweise brutal unterdrückt worden.

Viele Bürger auf den Straßen geben übereinstimmend an, sie müssten viel zu viel Geld an die „korrupte Regierung“ in Madrid abgeben, was die eigene Jugend in die Perspektivlosigkeit geführt habe. Sie glauben, dass ein unabhängiges Katalonien in Europa besser dastünde.

Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien: Wie will Spanien die Abstimmung verhindern?

Artikel 155 der spanischen Verfassung gehört zu den Waffen Madrids, um die Volksabstimmung zu verhindern. Er erlaubt der Zentralregierung, die „notwendigen Maßnahmen“ zu ergreifen, damit eine Region ihre Pflichten erfüllt - falls sie das nicht tut. In letzter Konsequenz kann dies bedeuten, dass Madrid ganz oder teilweise die Regierungskompetenz an sich zieht.

Sollte der Artikel tatsächlich Anwendung finden, wäre dies bisher einmalig in Spanien. Allerdings ist die Regierung Kataloniens der Meinung, dass eine solche Einmischung in die Autonomie der Region faktisch schon stattfinde - etwa mit der Festnahme von Regierungsmitgliedern und dem Eingriff in die Konten der Regionalregierung, um den Abfluss von Staatsgeldern für das Referendum zu verhindern.

Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien: Regionalregierung will Wahllokale öffnen

Ungeachtet des Verbots des Verfassungsgerichts und des Widerstands aus Madrid will die Regionalregierung in Katalonien beim Unabhängigkeitsreferendum am Sonntag 2315 Wahllokale öffnen lassen. Die Abstimmung finde zwischen 09.00 und 20.00 Uhr statt, sagte Regierungssprecher Jordi Turull am Freitag. Insgesamt sind mehr als 5,3 Millionen Katalanen aufgerufen, über die Abspaltung der wirtschaftsstarken Region abzustimmen.

Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien: Was passiert nach dem 1. Oktober?

Die große Unbekannte kreist also darum, was am 1. Oktober und danach passieren wird. Die Verfechter einer Unabhängigkeit haben vor, binnen 48 Stunden nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses die Abspaltung von Spanien zu verkünden - sofern sie es gewinnen. Allerdings hat die katalanische Regierungspartei Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) um Regionalpräsident Carles Puigdemont am Dienstag signalisiert, dass eine einseitige Erklärung „absolut ausgeschlossen“ sei und sie einem Dialog mit der Regierung in Madrid Vorrang gebe.

Experten gehen davon aus, dass eine Erklärung der Unabhängigkeit international nicht anerkannt würde. Zudem könnte ihre Rechtmäßigkeit beeinträchtigt sein, wenn die Beteiligung am Referendum gering ist.

Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien: Wie verhält sich die EU?

Bislang verhielt sich die EU äußerst zurückhaltend. „Die Kommission folgt dem Prinzip, sich nicht in interne Debatten einzumischen“, sagt EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Die Entscheidungen des spanischen Parlaments und des Verfassungsgerichts müssten gelten. Graham Avery von der Brüsseler Denkfabrik European Policy Centre erklärt, der EU fehle eine Doktrin für solche Fälle. Es sei wie in einer Familie oder bei einem Paar: „Es gibt Dinge, die sind so heikel oder schwierig, dass man sie nicht diskutiert“, meint er.

Dass die EU die Unabhängigkeit anerkennen würde, ist eher unwahrscheinlich. Das sei weder rechtlich noch politisch eine Option, sagt die Politikwissenschaftlerin Sabine Riedel von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. „Die katalanischen Separatisten haben das Anliegen, einen eigenen Staat aus ihrer Region zu machen. Das können sie verfassungsrechtlich nicht und es widerspricht dem Völkerrecht, da sie Autonomierechte genießen“, erklärt sie. „Wenn wir die Verträge, die Staaten geschlossen haben, zur Disposition stellen, dann haben wir neue Konflikte und möglicherweise wieder Krieg in Europa.“

