Umfrage: Plötzlich Mehrheit für Rot-Grün in Schleswig-Holstein

Schulz-Effekt in Kiel?

+ © dpa SPD-Spitzenkandidat Torsten Albig umarmt Martin Schulz © dpa

Kiel - Auch im hohen Norden ist die SPD im Aufwind: Einer Umfrage zufolge hat sie knapp zwei Monate vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein die CDU überflügelt.

Knapp sieben Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein würde es einer aktuellen Umfrage zufolge angesichts einer deutlich erstarkten SPD für eine rot-grüne Regierung in Kiel reichen. Der am Donnerstag vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) veröffentlichten Befragung zufolge kämen die Sozialdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Torsten Albig auf 33 Prozent, wenn im nördlichsten Bundesland schon am Sonntag gewählt würde.

Im Vergleich zur vorigen Vergleichsumfrage vom Dezember legten die Sozialdemokraten um sieben Prozentpunkte zu und liegen erstmals seit 2011 wieder als stärkste Kraft vor der CDU. Diese kommt der Befragung zufolge auf 27 Prozent, was einem Minus von sieben Prozentpunkten im Vergleich zur Dezemberumfrage entspricht.

Die Grünen behaupteten sich mit 14 Prozent als drittstärkste Kraft, gegenüber Dezember war das ein Minus von einem Punkt. Die FDP lag stabil bei neun Prozent, die AfD gewann einen Prozentpunkt auf sieben Prozent hinzu.

Rot-Grün scheint wieder denkbar

Ebenfalls ins Parlament einziehen würde der Südschleswigsche Wählerverband (SSW). Er ist als Minderheitenpartei von der Fünfprozenthürde ausgenommen. Linke und Piraten würden der Umfrage zufolge den Einzug in den Landtag verpassen.

Derzeit regieren SPD, Grüne und SSW als Dreierkoalition. Laut der neuen NDR-Umfrage würde es nach der Wahl am 7. Mai jedoch knapp für ein Zweierbündnis aus SPD und Grünen reichen. Dafür befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap zwischen vorigem Donnerstag und diesem Mittwoch 1.000 Wahlberechtigte.

Die Fehlertoleranz der Umfrage schwankt demnach zwischen 1,4 Prozentpunkten bei einem Stimmenanteil von fünf Prozent und 3,1 Prozentpunkten bei einem Stimmenanteil von 50 Prozent. Das heißt, die Werte können nach Angaben der Meinungsforscher um diese Größenordnung von der Realität abweichen.

Alles Wissenswerte zur Schleswig-Holstein-Wahl haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

AFP/fn