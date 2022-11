Ukrainischer Präsident Selenskyj reist in befreites Cherson

Krieg

+ © ---/Ukrainian Presidential Press Office via AP/dpa Unter dem Druck erfolgreicher ukrainischer Gegenoffensiven war die russische Armee am Freitag komplett vom rechten Ufer des Flusses Dnipro abgezogen. © ---/Ukrainian Presidential Press Office via AP/dpa

Russische Truppen sind aus Cherson im Süden der Ukraine abgezogen. Ukraines Präsident Selenskyj besucht die befreite Stadt. Währenddessen trifft der erste UN-Hilfskonvoi in Cherson ein.

Cherson - Nur wenige Tage nach dem Abzug russischer Truppen ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in die Großstadt Cherson im Süden des Landes gereist.

+ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während seines Besuchs in Cherson. © ---/Ukrainian Presidential Press Office via AP/dpa

Er wolle den Menschen in Cherson mit seiner Anwesenheit seine persönliche Unterstützung ausdrücken, sagte Selenskyj vor Journalisten. „Damit sie spüren, dass wir nicht nur davon reden, nicht nur versprechen, sondern real zurückkehren, unsere Flagge hissen.“ Außerdem wolle er selbst die Emotionen und die Energie seiner Landsleute spüren, betonte der 44-Jährige. „Das motiviert auch sehr.“

Unter dem Druck erfolgreicher ukrainischer Gegenoffensiven war die russische Armee am vergangenen Freitag komplett vom rechten Ufer des Flusses Dnipro abgezogen. Dabei gab sie auch die einzige seit Kriegsbeginn Ende Februar eroberte Gebietshauptstadt auf. Ukrainischen Angaben nach sind noch etwa 80.000 von ehemals rund 280.000 Menschen in der Stadt geblieben.

Erster humanitärer UN-Konvoi erreicht Cherson

Währenddessen erreicht der erste humanitäre UN-Konvoi die Menschen in Cherson. An Bord waren unter anderem Nahrungsmittel, Trinkwasser, Hygieneartikel, Küchenutensilien sowie Bettzeug, warme Decken und Solarlampen, wie das UN-Nothilfebüro OCHA in Genf berichtete.

Insgesamt sein mehr als 6000 Menschen versorgt worden. Eine Klinik erhalte Medikamente und Material zur Behandlung von mehr als 1000 Patientinnen und Patienten.

Es war der erste UN-Konvoi, der die Menschen in Cherson erreichte, seit Russland die Stadt Anfang März überfallen und eingenommen hat. Die russischen Truppen waren nach erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensiven vor wenigen Tagen abgezogen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind Wasser und Strom in Cherson knapp, auf Märkten fehlt es an Nahrungsmitteln und Krankenhäuser und Ärztepraxen haben nicht genügend Medikamente. Weitere Konvois seien für die nächsten Tage geplant. In anderen bereits früher befreiten Dörfer in der Nähe hätten in den vergangenen Wochen bereits mehr als 12.000 Menschen humanitäre Unterstützung bekommen. dpa