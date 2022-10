Waffen-Wirrwar: Iran dementiert Lieferungen an Russland – dabei meldet Ukraine iranische Drohnen

News-Ticker

Ist der Iran am Ukraine-Krieg beteiligt? Teheran dementiert Waffenlieferungen. Nahezu gleichzeitig meldet Kiew iranische Drohnen. Alle Infos im News-Ticker.

Ist der Iran in den Ukraine-Krieg involviert? Kiew meldet mehrere iranische Drohnen.

in den involviert? Kiew meldet mehrere iranische Drohnen. Dementi vom Persischen Golf: Iran dementiert Waffenlieferungen nach Russland.

Dieser News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Russland-Krieg wird laufend aktualisiert.

+ Auf diesem von der iranischen Armee zur Verfügung gestellte Foto wird eine Drohne bei einer militärischen Drohnenübung im Iran gestartet. © Iranian Army/AP/dpa

Teheran/Moskau – Der Iran gehört zu den wenigen Ländern, die sich derzeit aktiv mit Russland treffen. Erst vor einem Monat war Irans Präsident Ebrahim Raisi in Usbekistan, um sich mit Wladimir Putin auszutauschen. Im Juli gastierte der Kremlchef in Teheran. Das Land ist Russland mittlerweile wohlgesonnen. Der Iran enthielt sich bei der UN-Resolution, die den Angriffskrieg auf die Ukraine als solchen verurteilt. Öffentliche Kritik in Richtung Kreml hörte man bislang nicht. Wohl auch, weil der Iran Moskau mit Waffen versorgt.

Ukraine-Krieg: Iran dementiert Waffenlieferungen an Putin

Der Iran ist derzeit isoliert. Aufgrund der Proteste im Land steht die Regierung unter Druck wie lange nicht. Die EU plant Sanktionen. Außenminister Hussein Amirabdollahian telefonierte daher am Samstag mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Darin verteidigte er unter anderem die Polizeigewalt gegen Demonstrierende und gerierte sein Land als „Anker der Stabilität und Sicherheit“. Spannend ist eine Passage, die das iranische Außenministerium selbst veröffentlichte.

Demnach dementierte Minister Amirabdollahian Waffenlieferungen an Russland und damit eine aktive Teilnahme am Ukraine-Krieg. „Wir haben zwar eine militärische Zusammenarbeit mit Russland, aber keine Waffenlieferungen“, sagte Amirabdollahian in dem Telefonat nach iranischen Angaben. Iran wolle ein Ende des Krieges und der menschlichen Leiden.

+ Das Foto zeigt Wrackteile einer zuvor abgeschossenen Kamikaze-Drohne aus dem Iran. (Archivbild) © Armed Forces of Ukraine/AFP

Iranische Waffen im Ukraine-Krieg: Nato und Ukraine gehen von Iran-Beteiligung aus

Brisant: Die US-Regierung sowie Großbritannien berichteten schon vor Wochen unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, dass Russland im Iran unbemannte Drohnen für seinen Krieg in der Ukraine kaufen wolle. Zuletzt hieß es, dass die ersten Drohnen geliefert wurden. Offenbar in schlechterer Qualität als vom Kreml erwartet. Die Nato lieferte der Ukraine daraufhin hunderte Störsender zur Drohnenabwehr. Diese könnten laut Generalsekretär Jens Stoltenberg dabei helfen, in Russland und im Iran hergestellte Drohnen unwirksam zu machen.

Moskau wiederum dementiert den Einsatz iranischer Drohen. „Der Iran unterstützt Russland nicht bei der Militäroperation in der Ukraine“, hieß es am 7. Oktober von der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.

Laut ukrainischen Angaben seien iranische Drohen bereits im Kriegsgebiet im Einsatz. Am Samstag (15. Oktober) meldete Kiew, dass in Dnipropetrowsk fünf „Drohnen iranischer Bauart“ abgefangen worden seien. Auch aus London hieß es, dass solche Drohnen bereits eingesetzt werden. Aufgrund der mutmaßlichen Unterstützung Russlands schränkte die Ukraine zudem die diplomatischen Beziehungen zur Islamischen Republik ein. Die iranischen Waffenlieferungen seien „ein feindseliger Akt, der den Beziehungen zwischen der Ukraine und dem Iran schweren Schaden zufügt“, teilte das ukrainische Außenministerium Ende September mit. (as)

Berichte von Kriegsparteien lassen sich nicht immer unabhängig verifizieren. Während die Ukraine sowie einige Nato-Staaten vom Einsatz iranischer Drohnen im Ukraine-Krieg ausgehen, dementieren der Iran sowie Russland solche Aktionen.

Rubriklistenbild: © Iranian Army/AP/dpa