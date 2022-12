Friedensvorstoß von Putin? „Alle bewaffneten Konflikte enden mit Verhandlungen“

News-Ticker

Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg stockten zuletzt. Laut Putin liegt das nicht an Russland. Moskau habe „sich nie gedrückt“, meinte der Kremlchef. Alle Infos im News-Ticker.

Verhandlungsvorstoß aus Moskau ? „Russland hat sich nie gedrückt".

Selenskyj bei Biden: US-Präsident will Kiew in gute Position für Friedensverhandlungen bringen.

Update vom 22. Dezember, 22.08 Uhr: Estland wird der Ukraine weitere Militärhilfe für den Kampf gegen Russland leisten. Die Regierung des baltischen EU- und Nato-Staates beschloss am Donnerstag die Lieferung von Drohnen, persönlicher Schutzausrüstung und Winteruniformen an das angegriffene Land. „Die Ukraine braucht weiterhin unsere Hilfe und Unterstützung, um sich der russischen Aggression entgegenzustellen“, sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur.

Weiter will Estland, das an Russland grenzt, die Ukraine auch bei der Wiederherstellung ihrer kriegszerstörten Transportinfrastruktur unterstützen. So wird die Stadtverwaltung der Hauptstadt Tallinn 20 Linienbusse des öffentlichen Nahverkehrs an die ukrainische Stadt Schytomyr westlich von Kiew liefern.

Erstmeldung: Moskau/Jekaterinburg – Bei den Verhandlungen im Ukraine-Krieg schien es zuletzt zu stocken. Diese Woche verlagerte sich die Kriegsdiplomatie allerdings aufs Weltparkett. Wolodymyr Selenskyj reiste in die USA, Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew nach Peking. Und Putin? Der spricht kurz nach seinem politischen Schulterschluss mit Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko plötzlich selbst von Verhandlungen.

Ukraine-Krieg: Verhandlungsvorstoß aus Moskau? „Russland hat sich nie gedrückt“

Bei einem Besuch im Jekaterinburg deutet der Kremlchef eine Verhandlungsbereitschaft an. „Alle bewaffneten Konflikte enden mit Verhandlungen, und Russland hat sich nie gedrückt, im Gegensatz zur Ukraine“, sagte er am Donnerstag. Zudem habe sich die ukrainische Führung selbst vor Gesprächen ausgeschlossen. „Je schneller in Kiew die Erkenntnis einkehrt, dass Gespräche notwendig sind, umso besser.“

Kiew lehnte Verhandlungen zuletzt ab. Im Gegensatz zur Ukraine will Russland über den aktuellen Stand an den Fronten verhandeln und betrachtet die eroberten Gebiete – die es bereits völkerrechtswidrig annektiert hat – als russisches Staatsgebiet. Kiew will jedoch erst Verhandlungen aufnehmen, wenn alle russischen Soldaten aus der Ukraine abgezogen sind, inklusive der Krim, die sich Russland bereits 2014 einverleibt hatte.

Selenskyj bei Biden: US-Präsident will Kiew in gute Position für Friedensverhandlungen bringen

Westliche Vertreter argumentierten, Kiew solle sich keinen Friedensvertrag diktieren lassen. US-Präsident Biden will Selenskyj bei der Entscheidung über den Zeitpunkt für Friedensgespräche freie Hand lassen. „Jetzt ist die Zeit, in der wir diesen Präsidenten in die Lage versetzen müssen, entscheiden zu können, wie er den Krieg beenden will“, sagte Biden am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten. Deshalb sei die bedingungslose militärische Unterstützung für Kiew unausweichlich. Washington unterstützt die Ukraine mit der Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems.

Die Ukraine „kann mit unserer Hilfe und der Hilfe unserer europäischen Verbündeten und Anderer auf dem Schlachtfeld erfolgreich sein“, meinte Biden. Wenn Selenskyj bereit sei, mit den Russen zu sprechen, werde er in den Verhandlungen erfolgreich sein können, weil er auf dem Schlachtfeld gewonnen habe, sagte der US-Präsident. Moskaus Botschafter in Washington warf den USA daraufhin die Fortsetzung eines „Stellvertreterkriegs“ gegen Russland vor.

Ein Ende des Ukraine-Kriegs scheint tortz dieser vorsichtigen Äußerungen in Richtung Verhandlungen nicht in Sicht, auch in diesee Woche dauern die Gefechte an. Eine mögliche Feuerpause zu Weihnachten lehnte der Kreml vergangene Woche ab. „Das Thema steht nicht auf der Agenda“, meinte Kremlsprecher Dmitri Peskow. (as)