Ukraine bittet um Lieferung von Raketen

Ukraine-Krieg

Selenskyj bestraft Russlands Kriegshelfer. 185 Firmen und Personen sind betroffen. Die Nacht im Überblick: Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Selenskyj hat Sanktionen gegen 185 Unternehmen und Personen in Kraft gesetzt.

Kiew - Der Ukraine-Krieg dauert inzwischen seit mehr als elf Monaten an. Ein Ende ist nicht in Sicht. Vor allem im Osten der Ukraine wird derzeit heftig gekämpft. Was an Tag 340 der russischen Invasion wichtig ist:

Ukraine-Krieg: das Wichtigste in Kürze

Die Ukraine bittet um weitere Waffenlieferungen.

Die Ukraine hat eine Liste veröffentlicht, auf der mit Sanktionen belegte Firmen stehen.

Ukraine droht mit Boykott der Olympischen Spiele.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew bittet um Lieferung von Raketen

Nach Angaben des Präsidentenberaters Mychajlo Podoljak führen die Ukraine und ihre Verbündeten derzeit Gespräche über mögliche Raketenlieferungen. Die Gespräche schritten rasch voran, sagte Podoljak dem ukrainischen Sender Freedom.

Die Ukraine brauche Raketen, um russischen Angriffen auf ukrainische Siedlungen und Zivilisten zuvorzukommen, betonte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Die Ukraine benötige ATACMS-Raketen aus US-Produktion, die eine Reichweite von 185 Meilen hätten. Washington hatte es bislang abgelehnt, solche Waffen an die Ukraine zu liefern.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj setzt Sanktionen in Kraft

Zugleich hat Selenkyj Sanktionen gegen 185 Unternehmen und Personen in Kraft gesetzt, die Russlands Angriffskrieg unterstützen. Bestraft werden demnach Firmen und Unternehmer, die im Auftrag des „Aggressorstaates“ Personal und Militärtechnik per Bahn transportieren, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft. Das beschlagnahmte, verfügbare Vermögen komme der Landesverteidigung zugute.

Auch belarusische Firmen, die Russland bei den Transporten unterstützen, stehen auf der Liste mit 182 Firmen und drei Personen. Laut der vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine veröffentlichten Liste sind die sanktionierten Unternehmen vor allem in den Bereichen Warentransport, Fahrzeugleasing und Chemieproduktion tätig.

Mit Nachdruck forderte der Präsident wieder einmal, dass Russland im nächsten Jahr nicht zu den Olympischen Spielen in Paris zugelassen werde. Die Ukraine droht mit einem Boykott der Spiele in Paris, sollten Sportlerinnen und Sportler aus Russland oder Belarus dort zugelassen werden. Auch Belarus ist aus Sicht der Ukraine Kriegspartei. Selenskyj hatte zuvor betont, dass die olympischen Prinzipien unvereinbar seien mit Krieg.

Niemand könne darüber hinwegsehen, dass Russland täglich seinen Terror fortsetze, sagte Selenskyj. In der Stadt Kostjantyniwka im Gebiet Donezk seien bei russischen Raketenangriffen gegen Wohngebäude am Samstag 3 Menschen getötet und 14 weitere verletzt worden. Der Präsident betonte mit Blick auf die in Aussicht gestellten Militärhilfen des Westens, dass die Ukraine dringend Raketen mit größerer Reichweite benötige, um solche Angriffe abzuwehren. (red/dpa)

