Anzeichen für Dauer der Kämpfe? Ukraine verlängert Kriegsrecht und Mobilmachung

News-Ticker

Die Ukraine verlängert Kriegsrecht und Mobilmachung. Experten deuten das als Anzeichen für die Kriegsdauer. Alle Infos im News-Ticker.

Ukraine verlängert Kriegsrecht : Auch Mobilmachung geht weiter

verlängert : Auch Mobilmachung geht weiter Militär-Beschlüsse in Kiew : Indikator für Dauer des Krieges?

in : Indikator für Dauer des Krieges? Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Kiew – Statistisch gesehen dauert es 15 Monate, bis ein Krieg zwischen zwei Staaten endet. Im Ukraine-Krieg ist derzeit nicht absehbar, wann, und wenn ja, wie ein Kriegsende herbeigeführt werden könne. Zuletzt erteilten sowohl Kiew als auch Moskau Verhandlungen eine Absage. Die „Frage der Wiederaufnahme von Verhandlungen“ sei aktuell nicht möglich, hieß es aus der Ukraine.

Ukraine verlängert Kriegsrecht: Auch Mobilmachung geht weiter

Der Ukraine-Krieg dauert damit an – und wird derzeit auch von Ereignissen in Polen geprägt. Eine mutmaßlich ukrainische Rakete tötete im Dorf Przewodów nahe der ukrainischen Grenze zwei Menschen. Die Gefechte in der Ukraine selbst dauern derweil an. Am Dienstag meldete Kiew die heftigsten Beschüsse seit Kriegsbeginn.

In der Ukraine geht man offenbar von weiteren Gefechten aus. Am Mittwoch sind das Kriegsrecht und die Mobilmachung der Armee vom Parlament um weitere 90 Tage verlängert worden.

Militär-Beschlüsse in Kiew: Indikator für Dauer des Krieges?

Damit gelten die beiden Maßnahmen vorerst bis zum 19. Februar 2023, berichteten örtliche Medien am Mittwoch in Kiew. Für die vierte Verlängerung seit dem russischen Überfall am 24. Februar stimmten demnach jeweils knapp 300 Abgeordnete. 226 Stimmen wären notwendig gewesen.

Das Kriegsrecht gibt dem Militär erweiterte Rechte und schränkt bürgerliche Freiheiten wie das Demonstrationsrecht ein. Die Dauer des Kriegszustands sehen viele Experten als einen Indikator dafür, für wie lange sich Kiew derzeit mindestens noch auf Kämpfe einstellt. (as/dpa)

Rubriklistenbild: © Ukraine Presidential Press Service/Imago