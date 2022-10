Schicksalsschlacht im Ukraine-Krieg? Russland sieht „zehntausende Soldaten zusammengezogen“

News-Ticker zur militärischen Lage

Im Ukraine-Krieg steht offenbar eine Gegenoffensive an. Russland befürchtet zehntausende Cherson-Soldaten – und einen „massiven Raketenangriff“. Alle Infos im News-Ticker.

Update vom 19. Oktober, 10.43 Uhr: Russland hat mit der Evakuierung von Zivilisten in Cherson begonnen. Das berichten die pro-russische Verwaltung der besetzten Region. Angesichts der vorrückenden ukrainischen Truppen würden Einwohner von Cherson vom rechten an das linke Ufer des Dnipro gebracht. Staatliche russische Medien zeigen Bilder, wie Menschen mit Fähren über den Fluss auf die andere Seite gebracht werden.

Cherson – Bald könnte es den nächsten Wendepunkt im Ukraine-Krieg geben: Womöglich kommt es zur ukrainischen Gegenoffensive auf die Großstadt Cherson. Russland scheint nervös, spricht offen von einer „schwierigen Lage“ und ruft die Zivilbevölkerung in der besetzten Hafenstadt dazu auf, die Region zu verlassen. Der Kreml befürchtet offenbar einen großflächigen Gegenangriff.

Die Ukraine habe zehntausende Soldaten zusammengezogen, sagte der Vizechef der Besatzungsverwaltung, Kirill Stremoussow, am Mittwoch der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Bisher sei die Lage „stabil“, sagte Stremoussow. Man erwarte aber einen militärischen Gegenstoß der Ukraine. Es drohe ein „massiver Raketenangriff“. Die Ukraine äußerte sich zunächst nicht zu den mutmaßlichen Cherson-Plänen.

Der neue Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, Sergej Surowikin, sprach in einer ungewohnten Ansprache bereits von Problemen an der Front. Die Ukraine beschieße Wohnhäuser und die Infrastruktur von Cherson. Durch Artillerietreffer seien die Übergänge über den Fluss Dnipro unpassierbar gemacht. Das erschwere die Versorgung. „Wir werden bedacht und rechtzeitig handeln und schließen auch schwierige Entscheidungen nicht aus“, sagte Surowikin. Dies wurde als Hinweis auf einen möglichen Rückzug verstanden, zumal die Menschen vor Ort bereits auf die Evakuierung vorbereitet werden.

Cherson fiel im März – also kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs – als einzige ukrainische Gebietshauptstadt in russische Hand. Kremlchef Wladimir Putin verkündete im Oktober den Anschluss des Gebiets an Russland. Ein Ende der Kämpfe ging damit jedoch nicht einher – im Gegenteil. (as)

