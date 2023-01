Bomben auf Klinik und Schule? Ukraine erhebt Vorwürfe – Russland meldet Einnahme mehrerer Dörfer

News-Ticker

Moskau und Kiew melden getötete Zivilisten im Ukraine-Krieg. Russland sieht einen „Angriff auf eine zivile Einrichtung“ – und beschießt eine Klinik. News-Ticker.

Cherson/Saporischschja – Der Ukraine-Krieg tobt aktuell auch wieder im Südosten des Landes. Dort, wo die Ukraine russische Truppen zuletzt zurückdrängen konnte, dauern die Gefechte an. Am Sonntag meldeten beide Kriegsparteien Tote.

Gefechte in Cherson im Ukraine-Krieg: Ukraine meldet russischen Beschuss

Russlands Truppen feuerten nach ukrainischen Angaben auf ein Klinikgebäude in Cherson. In der südukrainischen Gebietshauptstadt, die Ende 2022 von der Ukraine zurückerobert wurde, gab es am Sonntag (29. Januar) mehrere Angriffe. Laut Chersoner Gebietsverwaltung starben dabei drei Menschen. Fünf weitere seien verletzt worden. Laut Kyiv Independent wurden neben dem Klinikgebäude auch eine Schule, ein Busbahnhof, ein Postamt, eine Bank und mehrere Wohngebäude beschädigt.

Am Samstagmorgen waren bei Raketenangriffen auf die ukrainische Stadt Kostjantyniwka in der Region Donezk bereits drei Menschen getötet worden. Die Regionalverwaltung von Donezk rief erneut dazu auf, die ganze Region Donezk zu verlassen – denn auch weiter von der Front entfernt liegende Städte – wie Kostjantyniwka – seien nicht sicher.

Tote in Saporischschja: Russland meldet ukrainischen Beschuss

Die russischen Besatzer in der benachbarten Region Saporischschja berichteten ihrerseits von vier Toten durch ukrainischen Beschuss. Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass gab es einen Angriff auf eine Eisenbahnbrücke im Dorf Swetlodolinskoje. Nach Angaben des Verwalters der von Russland annektierten Teile der ukrainischen Oblast Saporischschja wurde der Anschlag am Mittag verübt, als Reparaturarbeiten an der Brücke durchgeführt wurden. „Nach vorläufigen Angaben wurden vier Eisenbahner getötet und fünf weitere durch den Beschuss verwundet“, schrieb er laut Tass auf seinem Telegram-Kanal.

Der Politiker betonte, dieser „gezielte Angriff auf eine zivile Einrichtung“ sei „ein weiteres Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung“. Nahezu zeitgleich flogen die russischen Bomben in ein ukrainisches Klinikgebäude sowie in einen Busbahnhof.

„Ziemlich große Erfolge“ in Saporischschja: Russland meldet Einnahme von neun Dörfern

In der Region hatte es zuletzt auch immer wieder russische Angriffe gegeben. Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Donnerstag (26. Januar), dass die ukrainischen Truppen im Gebiet Saporischschja sowie auch im Osten unter Druck stehen. Die russischen Truppen attackierten ohne Rücksicht auf Verluste. „Es sind außerordentliche Zahlen. Sie scheren sich nicht darum“, sagte er. „Auf ihrer Seite gibt es Tausende Tote, aber sie werfen einfach Leute rein.“

Russland wiederum meldete am Wochenende die Einnahme von neun Dörfern in der Region Saporischschja. Der Sprecher der pro-russischen Kollaborationsorganisation „Wir stehen zusammen mit Russland“, sprach im russischen Fernsehsender Rossija 1 von „ziemlich großen Erfolgen“ und meinte: „Unsere Truppen haben die Initiative entlang der Kampflinie in der Region Saporischschja übernommen.“ Diese Angaben sind nicht unabhängig verifiziert.. (as)