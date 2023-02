Kampfjets für die Ukraine? Deutschland spielt laut Kiew „keine Schlüsselrolle“

News-Ticker

Nach der beschlossenen Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine möchte Deutschland die Weitergabe weiterer Leopard-1-Panzer genehmigen. Der News-Ticker.

Kampfflugzeuge für die Ukraine : Der ukrainische Außenminister Kuleba zählt auf die USA.

: Der ukrainische Außenminister Kuleba zählt auf die USA. Weitere Panzer für Kiew : Die Bundesregierung erteilt Exportgenehmigungen für Leopard-1-Panzer.

: Die Bundesregierung erteilt Exportgenehmigungen für Leopard-1-Panzer. Kandidatenstatus : Grünen-Politiker Hofreiter sieht keinen schnellen EU-Betritt der Ukraine.

: Grünen-Politiker Hofreiter sieht keinen schnellen EU-Betritt der Ukraine. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 16.30 Uhr: Die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben mehr Tempo bei den westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine verlangt. „Die kommenden Monate werden sehr schwierig. Sie könnten sogar entscheidend für diesen Krieg sein“, sagte die litauische Regierungschefin Ingrida Simonyte am Freitag nach einem Dreier-Treffen in Tallinn. „Deshalb müssen wir unsere Unterstützung für die Ukraine beschleunigen und verstärken – vor allem die militärische Hilfe.“

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Lieferungen von F-16-Kampfjets hängen nicht von Deutschland ab

+++ 15.15 Uhr: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat in einem BBC-Interview erklärt, dass Deutschland bei der Lieferung von F-16-Kampfjets an Kiew „keine Schlüsselrolle“ spielen würde, da es sich um „amerikanische Technologie“ handle. Kanzler Olaf Scholz schloss Anfang der Woche die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine aus und erklärte, sein Fokus liege auf der Lieferung von Leopard-2-Panzern aus deutscher Produktion.

+ Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der französischen Außenministerin Catherine Colonna in Odessa. (Archivfoto) © Oleksandr Gimanov/AFP

Kuleba habe „keinen Zweifel“ daran, dass die Entscheidung über die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine fallen werde. Er fügte hinzu, man sei „offen für Gespräche mit allen Partnern“ über Flugzeuge wie die schwedische Gripens, die französische Mirage und die Rafale.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Kiew freut sich über Leopard-1-Panzer

+++ 14.30 Uhr: Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat die Genehmigung der Bundesregierung für den Export von Leopard 1-Kampfpanzer in die Ukraine begrüßt und sich für eine schnelle Lieferung starkgemacht. „Nach der historischen Entscheidung der letzten Woche zu den Leopard 2 ist es ein wichtiges Zeichen, dass die Panzerkoalition von den westlichen Partnern nicht nur gebildet wurde, sondern zunimmt und stärker wird“, sagte Makeiev am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei angesichts der anhaltenden „barbarischen russischen Angriffe auf Zivilisten und kritische Infrastruktur in der Ukraine“ besonders wichtig.

Man stehe nun im Austausch mit der deutschen Seite, um die Leopard-1-Panzer schnell an die Front zu bringen, sagte Makeiev. „Wir haben keine Zeit zu verlieren.“ Er sei froh, dass diese Botschaft von Präsident Wolodymyr Selenskyj in Berlin angekommen sei.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Bundesregierung erteilt Leopard-1-Exportgenehmigung

+++ 12.15 Uhr: Die Bundesregierung hat eine Exportgenehmigung für Kampfpanzer des Typs Leopard 1 in die Ukraine erteilt. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag (3. Februar) in Berlin, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Bisher hatte die Bundesregierung nur die Lieferung der moderneren Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen in die von Russland angegriffene Ukraine angekündigt.

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums wies darauf hin, dass sich die alten Leopard-1-Modelle deutlich von den Leopard-2-Panzern unterschieden, zu deren Lieferung die Bundesregierung sich kürzlich entschlossen hatte. Im Vergleich zum Leopard 2, „gerade in den moderneren Varianten“, könne der Leopard 1 „überhaupt nicht Schritt halten“, sagte der Sprecher.

+++ 11.35 Uhr: Die Ukraine hat nach Meinung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen Beginn der Verhandlungen über einen Beitritt seines Landes zur EU noch in diesem Jahr „verdient“. „Ich denke, dass die Ukraine es verdient, in diesem Jahr Verhandlungen über eine EU-Mitgliedschaft zu beginnen“, sagte Selenskyj am Donnerstag (2. Februar) nach Gesprächen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew.

Die Verantwortlichen der Ukraine und der EU sind sich laut Selenskyj einig: „Nur zusammen können eine starke Ukraine und eine starke Europäische Union das Leben, das wir schätzen, schützen“, sagte er. „Und, dass unsere weitere Integration unserer Bevölkerung Energie und Motivation geben muss, um gegen alle Hindernisse und Bedrohungen zu kämpfen.“

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Hofreiter sieht keinen schnellen EU-Beitritt der Ukraine

+++ 10.10 Uhr: Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), hat sich für einen EU-Beitritt der Ukraine innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre ausgesprochen. Ein früherer Beitritt wäre „eher unrealistisch“, sagte Hofreiter am Freitag im ARD-Morgenmagazin. Er sei aber „auch der Meinung, dass es zehn Jahre nicht sein dürfen“, betonte der Grünen-Politiker.

Zwar sei es kaum vorstellbar, ein Land in die EU aufzunehmen, dass noch im Krieg ist. Verhandeln könne man aber bereits, befand Hofreiter. Es komme darauf an, was die Ukraine tue, um die Voraussetzungen für einen Beitritt zu erfüllen. Es sei „nicht so, dass in der Ukraine alles total in Butter ist in Bezug auf den Staatszustand“, gab er zu bedenken. Als Probleme nannte Hofreiter Korruption, Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit.

In Kiew findet am Freitag ein EU-Ukraine-Gipfel mit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj statt. Dabei wird es nach Brüsseler Angaben unter anderem um den ukrainischen EU-Beitrittsprozess gehen. Die Ukraine ist seit Juni 2022 offiziell Beitrittskandidat und fordert einen schnellen Beitritt, möglichst schon innerhalb der nächsten zwei Jahre.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Weitere Lieferungen von Leopard-Panzern möglich

Update vom Freitag, 3. Februar, 6.42 Uhr: Offenbar möchte die Bundesregierung nun auch die Weitergabe von Leopard-1-Kampfpanzern aus Industriebestände an die Ukraine genehmigen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Demnach werden Rheinmetall und die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) mehrere Panzer vom Typ Leopard 1 gefechtsfähig machen und diese dann der Ukraine für den Kampf gegen Russland zur Verfügung stellen. Wie es in dem Bericht weiter heißt, sei die Beschaffung von Munition dabei die größte Herausforderung.

Laut der dpa ist die formale Genehmigung noch nicht erteilt worden. Erst in der vergangenen Woche entschied die Bundesregierung nach langem Ringen, die Ukraine mit einer Lieferung von 14 Leopard-Kampfpanzern aus den Beständen der Bundeswehr zu unterstützen. Darüber hinaus genehmigte die deutsche Regierung auch anderen Staaten die Lieferung solcher Kampfpanzer, die aus deutscher Produktion stammen.

+++ 22.30 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow erklärte in der gemeinsamen Sitzung der ukrainischen Regierung und der EU-Kommission in Kiew, dass die Ukraine Raketen mit hoher Reichweite benötige, um die Versorgung der feindlichen Truppen Russlands zu behindern. Sie sei dazu bereit, die Ziele der Raketen mit ihren westlichen Partnern abzustimmen:

„Die Ukraine ist bereit, jegliche Garantien zu geben, dass ihre Waffen nicht für Angriffe auf das russische Territorium eingesetzt werden.“ Es ginge lediglich um Versorgungswege auf dem russisch besetzten Territorium der Ukraine.

Eine solche strategische Initiative sei notwendig, um den Ukraine-Krieg beenden zu können, betonte Resnikow. Er rief die Partner auf, bei dem Ausbau der Raketenabwehr zu helfen. Dazu bitte die Ukraine um die Luftverteidigungssysteme Patriot und SAMP/T sowie neue IRIS-T und NASAM . Resnikow erinnerte auch an den Bedarf weiterer Panzerfahrzeuge und bedankte sich bei den europäischen Partnern für den Beschluss, sie an die Ukraine zu liefern.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Kiew will EU-Beitritt

Erstmeldung vom Mittwoch, 1. Februar, 08.31 Uhr: Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will inmitten der nun seit fast einem Jahr andauernden russischen Invasion den geplanten EU-Beitritt seines Landes weiter vorantreiben. Von einem EU-Ukraine-Gipfel Ende dieser Woche erwarte Kiew sich „Neuigkeiten“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag (31. Januar 2023).

„Wir erwarten Entscheidungen unserer Partner in der Europäischen Union, die (...) unserem Fortschritt entsprechen. Fortschritt, der offensichtlich da ist - und das sogar trotz des großflächigen Kriegs“, sagte Selenskyj. Er bekräftigte außerdem, dass in Kiew an Reformen gearbeitet werde.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Wunsch nach baldiger Aufnahme in die EU ist groß

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am 24. Februar 2022 den Einmarsch ins Nachbarland angeordnet. Der Ukraine-Krieg hat bei vielen Ukrainern den Wunsch nach einer baldigen Aufnahme in die EU noch einmal verstärkt. Seit Juni ist das Land EU-Beitrittskandidat. Verbunden damit sind allerdings Auflagen unter anderem bei der Korruptionsbekämpfung.

Unterdessen hatten am späten Dienstagabend mehrere Explosionen die russisch besetzte Stadt Mariupol erschüttert. Das berichtete der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Petro Andriushchenko, über den Nachrichtendienst Telegram. Laut Andriushchenkos Bericht ertönte über der Stadt Luftalarm und mindestens „sieben laute Explosionen“ seien zu hören gewesen.

Auch in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine habe es Angriffe russischer Truppen gegeben. Nach Angaben der Militärverwaltung des Gebiets Sumy am Dienstag (31. Januar) seien bei Angriffen auf mehrere Gemeinden Menschen verletzt worden. (Redaktion mit Agenturen)

Rubriklistenbild: © Oleksandr Gimanov/AFP