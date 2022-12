Geheimdienst: Putins Armee kann Minen-Bollwerk in der Ukraine gar nicht verteidigen

News-Ticker zum Militärgeschehen

+ © dpa/Ukrinform Ein Mann trägt eine Landmine auf dem Gelände einer Ziegelei, in der nach der russischen Besetzung noch viel Munition und andere explosive Gegenstände liegen. (Archiv) © dpa/Ukrinform

Russland hat die Ukraine über Weihnachten heftig bombardiert. Doch die eigenen Minenfelder kann Putins Armee wohl nicht gut verteidigen. Der News-Ticker zur militärischen Lage.

Update vom 26. Dezember, 10.32 Uhr: Nach Einschätzung britischer Geheimdienste fehlt es Russland an geeignetem Personal zur Verteidigung seiner im Ukraine-Krieg gelegten Minenfelder. Die russischen Streitkräfte hätten sich in den vergangenen Monaten auf vielen Abschnitten entlang der Frontlinie auf den Ausbau ihrer Verteidigungsstellungen mit Panzerabwehrminen und Antipersonenminen konzentriert, hieß es am Montag im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums.

Die Briten weisen jedoch darauf hin, dass solche Minenfelder für professionelle Truppen nur dann eine Hürde seien, wenn sie durch entsprechende Überwachung und Beschuss geschützt sind. Da es den Russen jedoch an ausgebildetem Personal und geeigneten Mitteln mangele, liege darin mutmaßlich eine große Herausforderung für Moskau, vermutet man in London.

Ukraine-News: Russland berichtet von ukrainischer Drohnenattacke auf Militärbasis in Russland

Update vom 26. Dezember, 8.16 Uhr: Bei einer Drohnenattacke auf den Militärflugplatz Engels in Südrussland Hunderte Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt sind nach russischen Angaben drei Soldaten ums Leben gekommen. „Am 26. Dezember um 1:35 Uhr Moskauer Zeit hat die russische Flugabwehr eine ukrainische Drohne in geringer Höhe beim Anflug auf den Militärflugplatz Engels im Gebiet Saratow abgeschossen“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag mit. Durch die herabfallenden Splitter seien drei Soldaten getötet worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Medienberichten zufolge wurden zudem vier Personen verletzt. „Die Flugzeugtechnik wurde nicht beschädigt“, betonte die Militärführung. In Engels sind strategische Bomber stationiert, mit deren Raketen Russland die Energie-Infrastruktur der Ukraine zerstört. Die Stadt an der Wolga liegt mehr als 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Kämpfe um Cherson: Ukrainische Truppen setzten wohl Kommandostelle außer Gefecht

Update vom 25. Dezember, 20.30 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigener Darstellung bei einem Angriff in der Region Cherson im Süden des Landes eine russische Kommandostelle außer Gefecht gesetzt. Der Stab in der Ortschaft Sabaryne sei während einer Offiziersbesprechung angegriffen worden, teilte der Generalstab der ukrainischen Armee am Sonntag in Kiew mit. Dabei seien mindestens 70 Soldaten verwundet worden, die Zahl der Toten stehe zunächst nicht fest. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Im Verlauf des Kriegs haben die ukrainischen Verteidiger wiederholt russische Kommandozentralen und Befehlsstellen angegriffen. Diese waren entweder durch Überwachung des Funkverkehrs oder auch des Mobilfunknetzes lokalisiert worden. Dabei wurden bereits mehrere ranghohe russische Offiziere getötet.

Ukraine-Krieg: Putins Vize-Premier will Trainingszentren für russisches Militär eröffnen

Update vom 25. Dezember, 19.30 Uhr: Russland will im Ukraine-Krieg offenbar die Soldaten-Ausbildung beschleunigen. Es sollen Trainingszentren nach dem Vorbild der Universität für Spezialeinheiten im tschetschenischen Gudermes errichtet werden, teilte Vize-Premierminister Yuri Trutnew laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit. Gemeinsam mit Sergej Krijenko, dem stellvertretenden Chef der Präsidialadministration von Russland, habe man sich bereits an Kreml-Chef Wladimir Putin gewandt, sagte Trutnew außerdem.

„Die Aufgabe dieser Zentren ist sehr klar: Sie sollen unser Land stärken und und und so schnell wie möglich zum Sieg führen“, erklärte der russische Vize-Premierminister. Bei der Schaffung der Trainingseinrichtungen wolle man sich die Erfahrung der tschetschenischen Universität zunutze machen, unterstrich er daneben.

Ukraine-Krieg: Militärexperte sieht neue Russland-Offensive auf verlorenem Posten

Update vom 25. Dezember, 18.10 Uhr: Die politische und militärische Führung der Ukraine befürchtet zu Beginn des neuen Jahres eine neue Offensive der russischen Streitkräfte. Dem ukrainischen Militärexperten Alexander Kowalenko zufolge sind die Erfolgsaussichten einer etwaigen Offensive allerdings sehr gering. Aktuell gebe es keine Richtung, in der die russischen Truppen Erfolg haben könnten, sagte er im Interview mit dem ukrainischen Sender Kanal24 laut der Nachrichtenagentur Unian.

Selbst in Bachmut, wo es eine gewaltige Kraft konzentriere, habe das russische Militär kein Erfolg und müsse sogar Gegenoffensiven der ukrainischen Seite einstecken. Zudem habe Russland nicht die nötige Kraft, um sich auf eine Offensive vorzubereiten. Nur in Donezk im Osten der Ukraine könnten russische Truppen eine Offensive wagen, sagte Kowalenko laut Unian. Allerdings würde dies nur der Erhöhung des Drucks auf das ukrainische Militär dienen. Die Eroberung und das Halten von großen Landstücken hingegen scheint dem Militärexperten zufolge auch dort nicht möglich.

Ukraine sieht schwere Verluste für Russland – „jedes Mal ein ganzes Bataillon“

Update vom 25. Dezember, 17.00 Uhr: Das ukrainische Militär fügt russischen Truppen im Osten der Ukraine eigenen Angaben zufolge schwere Verluste zu. In der Ostukraine würden weiterhin die schwersten Kämpfe stattfinden, erklärte Oberst Serhij Tscherewatji, Sprecher der östlichen Kampfgruppe, laut dem offiziellen militärischen Informationsportal ArmyInform. Die russische Armee konzentriere sowohl Personal als auch Ausrüstung wie Artillerie, Panzer und Flugzeuge in dem Gebiet, sagte er demnach.

„Die russischen Besatzer versuchen in Bachmut, Awdjiwka und jetzt auch noch in Lyman vorzustoßen“, erklärte er dem Portal zufolge. Die ukrainischen Streitkräfte würden dies aber verhindern und russische Angriffe zurückschlagen. Allein am Sonntagmorgen seien in dem Gebiet 620 russische Soldaten getötet worden, behauptete er unter Berufung auf den ukrainischen Generalstab. Tscherewatji zufolge verliert Russland „jedes Mal ein ganzes Bataillon“. Diese Angaben lassen sich jedoch nicht unabhängig verifizieren.

Ukraine-Krieg: „Putins Koch“ erhöht wohl den Druck auf den Kreml-Chef

Update vom 25. Dezember, 11.41 Uhr: Laut einer ISW-Analyse erhöht „Putins Koch“ nun den Druck auf den Kreml-Chef: Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldner-Gruppe Wagner, schlage vor, Moskau solle Unterkünfte und Luxusgüter von Oligarchen beschlagnahmen, die die russische Invasion in die Ukraine bislang nicht unterstützten. Die Details zur kolportierten Geldnot im Kreml.

Putins U-Boot-Mann plötzlich tot: „Zu früh und tragisch“ gestorben

Update vom 25. Dezember, 11.07 Uhr: Die Admiralitätswerft ist eine größten russischen Marinewerften. Ihr Generaldirektor Alexander Buzakov ist laut der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass nun im Alter von 66 Jahren gestorben. In der englischsprachigen Wikipedia fand sein Tod direkt Eingang in den Artikel „Mysteriöses Sterben von russischen Geschäftsmännern im Jahr 2022“. Tatsächlich beschäftigen unterwartete Todesfälle in Russlands Elite seit Kriegsbeginn die Öffentlichkeit. Die Meldung zu Buzakvos Tod hier.

+ Alexander Buzakov (Aufnahme vom Januar 2022) © Alexander Demianchuk/Imago

„Widerliche Provokation“: Putin-Gouverneur will Ukraine Cherson-Attacke in die Schuhe schieben

Update vom 25. Dezember, 10.39 Uhr: Schwerer Beschuss auch an Weihnachten - und dabei gezählte Tote von inzwischen 16: Das melden ukrainische Behörden aktuell aus der umkämpften Region Cherson. Wladimir Saldo, von Russland eingesetzter Gouverneur des Gebiets, wies die Anschuldigungen nun zurück. Ukrainische Truppen hätten selbst auf „terroristische Weise“ die Stadt beschossen.

„Das ist eine widerliche Provokation mit dem offensichtlichen Ziel, den russischen Streitkräften die Schuld daran zu geben“, zitierte ihn die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Die Führung in Kiew sei hiermit für „eine weitere Bluttat“ gegen Zivilisten verantwortlich, so Saldo. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Kämpfe in Bachmut: Putin-Militär zu „taktischer“ Pause gezwungen?

Update vom 25. Dezember, 9.46 Uhr: Russische Offensive in Bachmut: Putins Militär kommt offenbar in der Region nicht so voran wie geplant - und könnte deshalb eine „taktische Pause“ einlegen. Das schreibt das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) in seiner jüngsten Lageanalyse. Das Vormarschtempo habe sich in den vergangenen Tagen verlangsamt. Für ein abschließendes Urteil sei es jedoch noch zu früh. Zuletzt konzentrierten sich die russischen Angriffe auf den Osten des Landes, insbesondere die Stadt Bachmut.

Luftalarm in gesamter Ukraine: Sirenengeheul in den Städten

Update vom 25. Dezember, 9.09 Uhr: Wie der Spiegel nun berichtet, gilt in der Ukraine landesweit aktuell Luftalarm. Sirenen heulen in den Städten. Außerdem gebe es ukrainische Berichte, dass der Anlass dafür sein könnte, dass russische Jets in Belarus gestartet seien. Unabhängig prüfen ließen sich diese Angaben aber zunächst nicht, betont das Nachrichtenmagazin.

Selenskyj-Klartext zu Weihnachten: „Bekämpfen das absolute Böse“

Erstmeldung vom 25. Dezember: Kiew - Trotz Krieg und Leid und andauerndem Beschuss: Auch in der Ukraine feiern viele Menschen den 1. Weihnachtstag. Ihr Präsident Wolodymyr Selenskyj stand in seinem jüngsten Video vom Heiligabend auf der Straße - in spärlichem Licht und mit einem Weihnachtsbaum im Hintergrund.

Weihnachtsansprache von Selenskyj: „Lasst uns diesen Winter überstehen“

„Wir haben Angriffe, Drohungen, atomare Erpressung, Terror und Raketenschläge ausgehalten. Lasst uns diesen Winter überstehen, weil wir wissen, wofür wir kämpfen“, rief Selenskyj seine Landsleute zum Durchhalten auf. Am selben Tag lösten neue russische Angriffe auf die Stadt Cherson aus breites Entsetzen aus.

Angriffe auf Cherson: Ukraine meldet mindestens 10 Tote und 55 Verletzte

Bei den Angriffen auf die Stadt in der Südukraine wurden 10 Menschen getötet und 55 weitere verletzt, teilte Militärgouverneur Jaroslaw Januschewitsch im ukrainischen Fernsehen mitteilte. 18 Menschen seien schwer verletzt worden. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht. Der Großteil des Gebiets Cherson wird weiterhin von russischen Truppen kontrolliert.

Selenskyj verurteilte den Angriff als weiteres Verbrechen des „Terrorstaates“ Russland direkt vor Weihnachten. Die Fotos der Toten würden von sozialen Netzwerken sicher markiert, wegen des Inhalts. „Aber das ist kein sensibler Inhalt, das ist das reale Leben der Ukraine und der Ukrainer“, sagte er. „Die Welt muss sehen und verstehen, welches absolute Böse wir bekämpfen.“

Bündnispartner Putin und Lukaschenko: Kiew fürchtet Offensive aus Belarus

Zudem halten sich wegen einer russischen Truppenkonzentration in Belarus in Kiew Ängste vor einer neuen russischen Offensive von dort aus. Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) schätzt, dass ein solcher Angriff unwahrscheinlich, aber möglich sei. Als Indiz sahen die Militärexperten die Einrichtung eines Lazaretts. „Feldhospitäler sind nicht notwendig für Übungen und können ein Hinweis auf die Vorbereitung von Kampfhandlungen sein.“.

In Belarus hat der Kremlchef Wladimir Putin politisch und finanziell abhängige Machthaber Alexander Lukaschenko seine Militärbasen für Angriffe auf die Ukraine zur Verfügung gestellt. (dpa/frs)