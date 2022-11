Schwere Verluste für Russland: Ukrainische Armee trifft 180 Stellungen

News-Ticker zum Krieg

Im Süden startet die Ukraine 180 Angriffe auf russische Stellungen. Russland erleidet im Krieg schwere Verluste. Der News-Ticker.

Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Kiew – Während der blutigen Kämpfe im Krieg gegen die Ukraine muss Russland nach wie vor schwere Verluste hinnehmen. Eigenen Angaben zufolge haben die ukrainischen Streitkräfte am Montag (31. Oktober) 180 „feindliche“ Stellungen in der Südukraine getroffen. Die Situation im Süden sei „schwierig, wird aber von den Verteidigungskräften souverän kontrolliert“, teilte das Operative Kommando „Süd“ auf Facebook mit.

„Das Hauptaugenmerk des Feindes liegt auf dem Halten besetzter Linien“, hieß es in dem Bericht. Das russische Militär setze insbesondere auf Artillerie- und Mörserangriffe sowie Attacken aus der Luft. „Der Feind legt weiterhin Minen auf den Routen einer möglichen Offensive unserer Truppen und zerstört wichtige Infrastrukturen. Er baut Verteidigungslinien am linken Ufer des Dnipro auf“, so das Kommando.

Der ukrainische Generalstab hat währenddessen die aktuellen Zahlen bezüglich der Verluste der Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin veröffentlicht. Demnach hätten die ukrainischen Streitkräfte am vergangenen Tag zwölf Panzer und zahlreiche weitere Fahrzeuge zerstört. Zudem sollen 650 weitere russische Soldaten im Ukraine-Krieg getötet worden sein. Die größten Verluste soll Russland den Angaben zufolge in den Regionen Awdijiwka und Bachmut erlitten haben. (tvd mit dpa/AFP)

