Geheimdienst sieht Putins Militär in „tiefer Besorgnis“ - Ukraine meldet neue Zahlen zu Russlands Verlusten

Im Ukraine-Krieg erleiden beide Seiten hohe Verluste – doch der britische Geheimdienst sieht die russischen Angreifer nun in „großer Besorgnis“. Der News-Ticker.

Analyse von Geheimdiensten: Russland mit Wladimir Putin baut gewaltige Abwehranlagen

von Russland mit Wladimir Putin baut gewaltige Abwehranlagen Schwere Verluste für Russland : Militär von Wolodymyr Selenskyj meldet neue Zahlen

für Militär von Wolodymyr Selenskyj meldet neue Zahlen Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 1. Mai, 11.45 Uhr: Im russischen Brjansk nahe der Grenze zur Ukraine ist nach Behördenangaben ein Güterzug nach einer Schienensprengung entgleist. Verletzte gebe es keine. Der Verkehr auf der Strecke sie vorläufig stillgelegt. Medienberichten zufolge hatte der Zug Öl- und Holzprodukte geladen.

Erst am Wochenende war ein Treibstofflager in Sewastopol auf der von Russland annektierten Krim durch eine Drohnenattacke in Brand geraten. Die Angriffe auf die Nachschublinien der Russen dienen Beobachtern zufolge als Vorbereitung auf eine baldige Gegenoffensive.

Erstmeldung vom 1. Mai: Kiew – Das regelmäßige Ukraine-Krieg-Update aus Großbritannien findet weltweit Beachtung. Seit Beginn der Gefechte veröffentlicht das Verteidigungsministerium in London Informationen zum Kriegsverlauf – unter Berufung auf seine Geheimdienste.

Ukraine-News: Russland baut gewaltige Abwehranlagen – auch im eigenen Land

Im Ukraine-Krieg hat Russland nach Angaben britischer Geheimdienste starke Verteidigungsanlagen an der Front, aber auch in besetzten ukrainischen Gebieten und teils tief im eigenen Land errichtet. „Bilder zeigen, dass Russland besondere Anstrengungen unternommen hat, um die nördliche Grenze der besetzten (ukrainischen Halbinsel) Krim zu befestigen“, teilte das britische Verteidigungsministerium nun mit.

Zudem seien Hunderte Kilometer Schützengräben auf international anerkanntem russischen Territorium ausgehoben worden, darunter in den Gebieten Belgorod und Kursk, die an die Ukraine grenzen.

In London wurden zwei mögliche Begründungen für die Defensivanlagen genannt. „Die Abwehranlagen unterstreichen die tiefe Besorgnis der russischen Führung, dass die Ukraine einen großen Durchbruch erzielen könnte“, hieß es. „Einige Arbeiten wurden aber wahrscheinlich von lokalen Kommandeuren und Politikern in Auftrag gegeben, um die offizielle Linie zu unterstützen, dass Russland von der Ukraine und der Nato „bedroht“ wird.“

+ Aufnahme vom 29. April: Ein ukrainischer Soldat auf seinem Panzer an der Frontlinie in Bachmut. © Dimitar Dilkoff/AFP

Ukraine-News: Kiew meldet neue Zahlen zu Russlands Verlusten

Unterdessen hat der ukrainische Generalstab neuen Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben hier. Im Folgenden eine Auswahl aus dem entsprechenden Facebook-Post:

Soldaten: bislang insgesamt etwa 190.960 (+450)

bislang insgesamt etwa 190.960 (+450) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7192 (+3)

7192 (+3) Panzer: 3700 (+1)

3700 (+1) Artilleriesysteme: 2921 (+7)

2921 (+7) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 2476 (+1)

2476 (+1) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5845 (+3)

5845 (+3) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 1. Mai. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

(frs mit Material der dpa)

