„Ukraine strebt nach Atombombe“: Putin eskaliert weiter – und sieht USA am Steuer

Neuer Vorwurf

Russlands Präsident Putin behauptet, die Ukraine strebe nach einer Atombombe. Nicht die ukrainische Regierung, sondern die USA würden das Land leiten.

„Schmutzige Bombe“ : Russland wirft der Ukraine die Vorbereitung einer radioaktiven Bombe vor.

: Russland wirft der Ukraine die Vorbereitung einer radioaktiven Bombe vor. Dieser News-Ticker zu den diplomatischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

München/Moskau — Inmitten des Ukraine-Krieges eskaliert Kreml-Chef Wladimir Putin seine Rhetorik weiter. Er unterstellte der Ukraine ein Streben nach einer Atombombe – in der Welt in der internationalen Politik ein drastischer Vorwurf. Zugleich stellte er die Souveränität des Landes in Frage.

Diese habe das Land „faktisch“ verloren und die Steuerung den USA überlassen. Die USA nutzten die Ukraine nun als „Rammbock“ gegen Russland und den postsowjetischen Raum, sagte der russische Präsident am Mittwoch (26. Oktober) bei einer Sitzung von Vertretern der staatlichen Sicherheitsorgane der Länder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).

Zu den GUS-Mitgliedern gehören unter anderem die früheren Sowjetrepubliken Belarus und Armenien, die zentralasiatischen Staaten Kasachstan und Kirgistan. Putin forderte die Geheimdienste der Länder auf, wachsam zu sein. Washington rüste die Ukraine immer mehr mit schweren Waffen aus und ignoriere dabei, dass das Land nach einer Atombombe strebe. „Es ist auch bekannt, dass es Pläne gibt für eine Provokation, eine so sogenannte schmutzige Bombe einzusetzen“, behauptete der 70-Jährige erneut.

„Schmutzige Bombe“ — Russland wirft Ukraine Vorbereitung radioaktiver Attacke vor

Die russische Führung behauptet seit Tagen immer wieder, dass die Ukraine den Einsatz einer solchen radioaktiv verseuchten Bombe plane, ohne dafür Beweise vorzulegen. Gegenüber IPPEN.MEDIA bezeichnete der Militärexperte Gustav Gressel diesen Vorwurf als „absurd“. Die Ukraine weist die Anschuldigungen als „Unsinn“ und Desinformationskampagne Putins zurück. Auch der Westen sieht keine Hinweise darauf. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu telefonierte ungeachtet dessen weiter mit seinen Kollegen etwa in China und Indien, um auf die „Gefahr“ hinzuweisen.

Der Kreml teilte mit, Moskau sei dazu auch im Gespräch mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Die Ukraine hatte IAEA-Experten eingeladen, sich selbst im Land von der Haltlosigkeit der russischen Anschuldigungen zu überzeugen. Eine „schmutzige Bombe“ besteht aus radioaktivem Material, das mit konventionellem Sprengstoff freigesetzt wird. Im Unterschied zu einer Atombombe kommt es zu keiner nuklearen Kettenreaktion. Russland hatte die Vorwürfe am Sonntag publik gemacht, die Ukraine sowie die USA, Frankreich und Großbritannien wiesen diese zurück.

Ukraine-Krieg: Russischer Vorwurf einer „schmutzigen Bombe“ — Taktik aus Syrien?

Vielmehr sieht sich Russland dem Verdacht ausgesetzt, selbst den Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ in der Ukraine vorzubereiten. Darauf lassen unter anderem Erfahrungen aus dem Syrien-Krieg schließen. Dort warnte das russische Verteidigungsministerium mehrmals vor einer „Provokation“ der Rebellen mit chemischen Waffen. Kurz darauf erfolgten in den von Moskau erwähnten Gebiete tatsächlich Angriffe mit Chlorgas. Die Rechercheure des Verbundes Bellingcat sahen Indizien für eine Beteiligung der mit Russland verbündeten syrischen Regierungstruppen.

Russland und das verbündete syrische Regime wiesen die Vorwürfe zurück und beschuldigten stattdessen die Rebellen. Das Ziel der Assad-Gegner laut Moskau: Mit einer „False-Flag-Operation“ die Regierungskräfte von Damaskus diskreditieren. Die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) lieferte allerdings entgegen aller Behauptungen aus Moskau Belege für den Einsatz der Waffen durch Russland sowie das Regime, wie zum Beispiel beim Angriff auf Khan Sheikhun im Süden der Rebellenhochburg Idlib. (bb/dpa)

Rubriklistenbild: © Mikhail Klimentyev/AFP