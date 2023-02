Ukraine warnt vor russischem „Plan B“: Trennung nach koreanischem Vorbild angestrebt?

Ticker zum Militärgeschehen

In der Ukraine toben vielerorts weiterhin heftige Gefechte. Nun warnt Kiew, dass Russland das Land aufteilen könnte. Der News-Ticker.

Update vom 16. Februar, 15.25 Uhr: Oleksij Danilow, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, warnte im BBC-Interview vor einem „Plan B“ des Kremls im Zuge der gescheiterten Eroberung der gesamten Ukraine. Der pro-russische Politiker und Putin-Vertrauter Wiktor Medwedtschuk habe den Plan vorgeschlagen. Russland wolle nun zu einer weiteren Option übergehen und die Ukraine nach dem Vorbild von Nord- und Südkorea aufteilen, so Danilow.

+ Ukrainischer Sekretär für Sicherheit warnt vor „Plan B“ des Kremls. © Ukrinform/dpa

Ukraine-News: Moskau hat Lage der Front wohl „falsch eingeschätzt“

Update vom 16. Februar, 13.57 Uhr: Bis zu 80 Prozent einiger russischer Angriffseinheiten sollen im Ukraine-Krieg bereits gefallen sein. Die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar sagte laut der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine weiter, die Evakuierung der Getöteten und Verwundeten liefe „nur begrenzt oder gar nicht“. Moskaus Streitkräfte würden in der Ostukraine täglich schwere Verluste erleiden.

„Immer mehr russische Kämpfer realisieren, dass ihre Befehlshaber die Lage an der Front falsch einschätzen. Der Beweis dafür sind die zahlreichen sogenannten ‚Suicide Squads‘, also schlecht ausgebildete und ausgerüstete Einheiten, die besonders hohe Verluste verzeichnen“, zitierte Interfax-Ukraine Maljar.

Ukraine-News: Russland fährt nächtliche Angriffswelle

Update vom 16. Februar, 11.15 Uhr: Putins Militär hat in der Nacht 36 Raketen und Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert. „Leider gibt es Treffer im Norden, Westen und in den Gebieten Dnipropetrowsk und Kirowohrad“, teilte der Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, auf Telegram mit.

Das russische Militär habe dabei seine Taktik geändert und setze auch Attrappen zur Irreführung der Flugabwehr ein. Die ukrainische Armeeführung informierte über 16 abgefangene Raketen.

Der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates, Olexij Danilow, erklärte zudem, dass Kiew für Donnerstag oder Freitag in der kommenden Woche einen massiven Raketenschlag erwarte. Am Donnerstag begeht Russland den so genannten „Tag des Vaterlandsverteidigers“. Freitag jährt sich der Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine.

Update vom 16. Februar, 9.09 Uhr: Russland kann sich bei seinem Überfall auf die Ukraine weiterhin kaum auf seine Luftwaffe verlassen, schätzen britische Geheimdienste. Zwar hätten russische Kampfflugzeuge zuletzt wieder mehr Angriffe geflogen, teilte das Verteidigungsministerium in London nun mit. Allerdings könnten sie ihre eigentliche Schlüsselrolle nicht ausüben, da sie fast ausschließlich über russisch kontrolliertem Gebiet eingesetzt würden, hieß es.

Grund sei einerseits die funktionierende ukrainische Flugabwehr, außerdem seien die Kampfjets wegen der Gefahr ukrainischer Angriffe auf russische Flugplätze über mehrere Basen verstreut worden.

Mit schätzungsweise 1500 Militärflugzeugen sei die russische Luftwaffe trotz des Verlusts von etwa 130 Maschinen seit Kriegsbeginn weitgehend intakt. Allerdings sei eine Ausdehnung des Luftkriegs unter den aktuellen Umständen unwahrscheinlich, hieß es aus London weiter. Dies würde zu „untragbaren Flugzeugverlusten“ führen. „Insgesamt schneidet die russische Luftwaffe im Krieg weiterhin schlecht ab“, hieß es.

Ukraine-News: Selenskyj sieht sein Land in entscheidender Kampf-Phase

Update vom 16. Februar, 08:46 Uhr: Mit Blick auf die erwartete neue Waffenhilfe sieht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sein Land in einer entscheidenden Phase. „Wir müssen den Frühling so gestalten, dass wirklich spürbar ist, dass die Ukraine sich auf den Sieg zubewegt“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Mittwoch.

Selenskyj verwies auf Russlands massive Verluste an der Ostukraine. Die ukrainische Armee müsse diese Phase für militärische Erfolge nutzen, erklärte er: „Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es dort (in Russland) immer weniger das Bestreben gibt, ukrainische Gebiete besetzt zu halten.“

Ukraine-News: Sechs mutmaßliche Spionage-Ballons über Kiew

Update vom 15. Februar, 17.00 Uhr: Nach Angaben der Ukraine sind sechs mutmaßlich russische Ballons über Kiew gesichtet worden. Die meisten davon habe die Luftwaffe abgeschossen, teilte die Militärverwaltung in Kiew auf Telegram mit. Die Ballons könnten Radar-Reflektoren oder Spionagegeräte transportiert haben.

„Nach Informationen, die jetzt geklärt werden, waren es Ballons, die sich unter dem Antrieb des Windes in der Luft bewegen“, hieß es weiter. „Der Zweck des Starts der Ballons bestand möglicherweise darin, unsere Luftverteidigung zu erkennen und zu erschöpfen.“

Update vom 15. Februar, 16.45 Uhr: Die russischen Militärkommissariate drängen zusammen mit der Leitung von Bildungseinrichtungen die Studenten dazu, ihre Zustimmung zur vorzeitigen Einberufung für die russische Armee zu unterschreiben. Statt im Sommer, nach Abschluss ihres Studiums, sollen die Studenten bereits im April eingezogen werden, berichtet pravda.com. Studenten können vorzeitig Prüfungen ablegen, wenn sie diese Erklärungen unterschreiben, heißt es.

Ukraine-News: Russland rekrutiert nach Wagner auch Häftlinge

Update vom 15. Februar, 15:05 Uhr: Wegen des Kriegs in der Ukraine sind in einem Jahr Hunderte Kinder ums Leben gekommen. Zwischen Februar 2022 und Januar 2023 seien mindestens 438 Kinder durch Kriegshandlungen getötet und 842 verletzt worden, teilte das Kinderhilfswerks Unicef jetzt mit. Verstreute Blindgänger und Landminen brächten Kinder zusätzlich in Gefahr.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kinder und jungen Menschen in der Ukraine zu einer verlorenen Generation werden“, sagte Unicef-Vorsitzender Georg Graf Waldersee laut Mitteilung. Die Organisation habe ihre Hilfe in der Ukraine seit Beginn des Krieges ausgeweitet.

Update vom 15. Februar, 11.40 Uhr: US-Militärexperten halten es für möglich, dass Russlands Verteidigungsministerium nun auch Häftlinge rekrutiert, um sie als „Kanonenfutter“ im Ukraine-Krieg einzusetzen. Die Rekrutierung von Gefängnis-Insassen sei ein Anzeichen, dass der Kreml sogenannte „menschliche Wellen“ planen könnte, schreibt das „Institute for the Study on War“.

Gemeint ist damit eine Taktik, bei der eine große Zahl von Soldaten - häufig mit geringer Ausbildung - für einen Angriff eingesetzt wird, wobei hohe Verluste hingenommen werden. Sowohl der ukrainische Geheimdienst als auch der US-Sender CNN hatten zuvor über eine Rekrutierung von russischen Häftlingen berichtet, ähnlich wie es die private Söldnerarmee Wagner wohl praktiziert.

Ukraine-News: Ukraine verteidigt weiter Bachmut - Ist es die richtige Taktik?

Update vom 15. Februar, 10.57 Uhr: Trotz der schwierigen Lage in Bachmut sei die Strategie der Ukraine richtig, die seit Monaten umkämpfte Stadt in der Ostukraine weiter zu verteidigen. Das schreibt das „Institute for the Study on War“ (ISW) in einer aktuellen Analyse. „Die ukrainische Verteidigung von Bachmut hat den Kreml gezwungen, einen Großteil der Wagner-Gruppe als Truppe zu erschöpfen“, argumentiert die US-Denkfabrik. Zudem müsse Russland hochwertige Luftstreitkräfte aufwenden, um Fortschritte zu machen. Russland sei dadurch geschwächt - und das begünstige die Bedingungen für eine ukrainische Gegenoffensive, so das ISW. Die weitere Verteidigung von Bachmut und die Vorbereitung einer Gegenoffensive schlössen sich daher nicht gegenseitig aus.

Westliche Beobachter hatten zuvor einen Taktik-Wechsel in Sachen Bachmut gefordert. Aus US-Regierungskreisen hieß es, es könne sinnvoller sein, sich für das Frühjahr auf eine Gegenoffensive zu konzentrieren. Eine russische Eroberung Bachmuts werde „keine bedeutende strategische Wende auf dem Schlachtfeld“ herbeiführen, zitierte die Washington Post einen hochrangigen Regierungsvertreter.

Ukraine-News: Geheimdienst-Insider warnen vor Putins neuer Kampfjet-Taktik

Update vom 15. Februar, 8.32 Uhr: An der Grenze zur Ukraine zieht Russland nun wohl Kampfjets zusammen. Das berichtet die Financial Times und beruft sich dabei auf zwei nicht namentliche genannte Insider mit Informationen von westlichen Geheimdiensten. Bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe betonte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin demnach am Dienstag (14. Februar) die Gefahr, die von Russlands Luftflotte ausgehe.

„Er machte ziemlich deutlich, dass wir nur ein kleines Zeitfenster haben, um der Ukraine gegen eine mögliche Offensive zu helfen“, zitierte der Bericht einen der Insider. Die westlichen Unterstützer versuchten nun, Luftabwehrsysteme und Artilleriemunition an die Ukraine zu liefern, hieß es weiter. „Die russischen Streitkräfte zu Lande sind ziemlich aufgebraucht, deshalb ist das hier ein starkes Indiz, dass Russland nun einen Luftkampf will.“

Erbitterte Kämpfe um Bachmut: „Große Abnutzungsschlacht mit sehr hohen Verlusten“

Update vom 15. Februar, 6.22 Uhr: US-Generalstabschef Mark Milley bezeichnete den Kampf um die Region Bachmut im Osten des Landes als Abnutzungskrieg. Es gebe viel Gewalt und viele Gefechte, aber die Frontlinie sei ziemlich stabil, so Milley am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel auf eine Frage nach dem aktuellen Kriegsgeschehen. „Ich würde es als eine sehr große Abnutzungsschlacht mit sehr hohen Verlusten beschreiben, insbesondere auf russischer Seite.“

Auch Selenskyj sprach von einer „äußerst schwierigen“ Lage im Osten seines Landes. „Das sind buchstäblich Kämpfe um jeden Meter ukrainischen Landes“ (siehe vorheriges Update).

Nach Angaben Milleys halten die Ukrainer derzeit die Stellung, während auf russischer Seite insbesondere die Wagner-Gruppe angreift. „Es gibt hier keine ausgefeilten Manöver. Es handelt sich um Frontalangriffe, Angriffswellen, viel Artillerie mit extrem hohen Verlusten in diesem Gebiet“, sagte er. Wie lange das so gehen werde, sei schwierig zu sagen. Es gehe nun schon seit Wochen so.

Selenskyj: Lage an Front „extrem schwierig“

Update vom 14. Februar, 23.09 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Situation an der Front als „extrem schwierig“ beschrieben. Insbesondere in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk gebe es „buchstäblich einen Kampf für jeden Meter ukrainischen Landes“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Dienstag.

Update vom 14. Februar, 19.10 Uhr: Russische Streitkräfte führen im Ukraine-Krieg in der Ostukraine Luft- und Bodenangriffe in der Nähe von Bachmut, Schachtarsk und anderen Städten der Region Donezk durch. Das teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Dienstag mit. „Der Feind konzentriert seine Hauptanstrengungen weiterhin auf Angriffe in den Richtungen Kupjansk, Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Schachtarsk“, so das Militär in einem seiner regelmäßigen Updates. „Feindliche Flugzeuge sind aktiv im Einsatz.“

Russland führe laut dem ukrainischen Generalstab Luftangriffe in der Nähe von Awdijiwka und Wuhledar durch. Die Besatzer hätten unter anderem K-51-Aerosolgranaten auf ukrainische Stellungen abgeworfen. Außerdem hätten zwei russische Raketen zivile Infrastruktur in der Region getroffen, mehrere Zivilisten seien verletzt worden. „Der Kulturpalast, der als humanitäres Hilfszentrum fungiert, wurde beschädigt. Auch eine medizinische Einrichtung wurde beschädigt“, heißt es in dem Bericht.

News zum Ukraine-Krieg: Kreml bestätigt neue Eroberung

Erstmeldung vom 13. Februar: Das russische Verteidigungsministerium hat die Einnahme von Krasna Hora bestätigt. Das Dorf befindet sich wenige Kilometer südlich von der im Ukraine-Krieg zuletzt hart umkämpften Stadt Bachmut. Zuvor hatte die Söldner-Gruppe Wagner die Einnahme des Dorfes bereits verkündet.

Ursprünglich war wieder einmal spekuliert worden, dass die Amtszeit des 63-Jährigen vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine ein weiteres Mal verlängert werden könnte. (dpa/AFP)

Rubriklistenbild: © Ukrinform/dpa