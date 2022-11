Russland beteiligt sich wieder am Getreideabkommen mit Ukraine

„Ausreichend Garantien erhalten“

Russland will sich nun doch noch weiterhin am Getreideabkommen mit der Ukraine beteiligen. Dies meldete das Verteidigungsministerium in Moskau.

München — Russland hatte die Beteiligung am Getreideabkommen mit der Ukraine vor wenigen Tagen ausgesetzt. Nun gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, Moskau wolle die Beteiligung doch noch fortsetzten. Man habe „ausreichend Garantien erhalten“, hieß es vom Ministerium in Moskau laut russischen Staatsmedien.

Details folgen in Kürze...