Deal mit „Putins Bluthund“: Prigoschin will Bachmut aufgeben und Wagner-Gruppe abziehen

Nach zahlreichen Beschwerden behauptet Wagner-Chef Prigoschin, seine Truppen aus Bachmut abzuziehen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

: Prigoschin will Truppen in Bachmut austauschen Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew/Moskau/Bachmut – Erst vor wenigen Tagen kündigte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin an, dass er seine Truppen aus der seit Monaten umkämpften Kleinstadt Bachmut abziehen werde. Nun erklärte der Oligarch, die bislang eroberten Stellungen seiner Söldner an die Truppen des Tschetschenen-Führers Ramsan Kadyrow übergeben zu wollen. Dies berichtet die Ukrainska Pravda unter Berufung auf Prigoschins Pressedienst.

„Ich bin Ramsan Achmatowitsch dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, unsere Position in Bachmut einzunehmen, und dass er höchstwahrscheinlich in der Lage ist, alles zu bekommen, was er dazu braucht“, hieß es in einem Statement. Weiter behauptete der Finanzier der Wagner-Gruppe, dass er bereits in Kontakt mit Kadyrows Vertretern stehe. Kadyrow herrscht seit 2007 über die russische Teilrepublik Tschetschenien, gilt als enger Vertrauter des russischen Präsidenten und wird daher auch „Putins Bluthund“ genannt.

+ Im Ukraine-Krieg werden auch Kämpfer aus Tschetschenien an die Front geschickt. Auf den Flaggen prangen die Gesichter von Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow und dessen Vater. (Archivfoto) © Viktor Antonyuk/Imago

Prigoschin klagte in der Vergangenheit immer wieder über Munitionsmangel und attackierte die russische Militärführung – insbesondere Verteidigungsminister Sergei Schoigu sowie Waleri Gerassimow, Generalstabs der russischen Streitkräfte, sind für den 61-Jährigen ein beliebtes Angriffsziel.

Angeblich sollen die Wagner-Truppen am 10. Mai, dem kommenden Mittwoch, abgezogen werden. Dann sollen Kadyrows Kämpfer übernehmen. Ob dahinter tatsächlich die Wahrheit oder bloß russisches Kalkül steigt, wird die kommende Woche zeigen. (nak)

