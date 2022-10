Ukraine meldet Angriff durch 42 Drohnen – Moskau gibt Ende der Teilmobilmachung bekannt

News-Ticker

Bei vermeintlichen Drohnen-Angriffen auf ukrainische Städte kam es zu mehreren Explosionen. Russland schweigt zum Einsatz. Der News-Ticker zum militärischen Geschehen.

Update vom 17. Oktober, 20.16 Uhr: Die russische Hauptstadt Moskau hat nach Behördenangaben die Ziele der von Präsident Wladimir Putin angeordneten Teilmobilmachung erreicht und die Einberufungen beendet. Das teilte der Militärkommissar der Stadt, Maxim Loktjew, russischen Agenturen mit. Er machte keine Angaben darüber, wie viele Männer in Moskau seit dem 21. September eingezogen worden seien. Freiwillige könnten sich weiter zum Dienst in der Armee melden.

Auch Bürgermeister Sergej Sobjanin sagte, Moskau habe seine Aufgabe in der Mobilisierung erfüllt. Den Einberufungsbescheiden, die nun noch an Wohnort oder Arbeitsstelle einträfen, müsse nicht mehr gefolgt werden. Das Verwaltungsgebiet Moskau rund um die Hauptstadt meldete ebenfalls das Ende der Mobilisierungsmaßnahmen.

Update vom 17. Oktober, 19.30 Uhr: In Südrussland nahe der ukrainischen Grenze ist ein russischer Militärflieger abgestürzt. Das bestätigte der Kreml. Ein Wohnhaus, in das der Flieger wohl rauschte, steht derzeit in Flammen.

Update vom 17. Oktober, 14.15 Uhr: Die Regierung in Kiew hat mittlerweile weitere Informationen zu den Angriffen durch offenbar iranische Drohnen auf ukrainische Städte veröffentlicht. Anton Gerashchenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, schrieb auf Twitter, dass insgesamt 42 Drohnen Angriffe auf ukrainische Städte geflogen hätten. 36 dieser Drohnen konnten bereits im Anflug abgeschossen werden, berichtet der Ukrainer weiter. Alleine 30 Drohnen hätten Kiew als Ziel angeflogen. 25 konnten von der ukrainischen Luftverteidigung abgeschossen werden.

Ein von Gerashchenko veröffentlichtes Video zeigt auch, wie ukrainische Polizisten in Kiew eine Drohne mit Sturmgewehren aus der Luft holten. „Wir brauchen Luftverteidigung“, schrieb er zu dem Ausschnitt. Bei den eingesetzten Drohnen, soll es sich demnach um sogenannte Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed 136 handeln, die Russland aus dem Iran erhalten haben soll.

National Police officers shooting down an Iranian drone.



WE NEED AIR DEFENSE! pic.twitter.com/AvdviH6RhE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 17, 2022

Moskau hat mittlerweile die Angriffe auf die ukrainischen Städte offiziell bestätigt. Zum Einsatz von Drohnen hielt sich Russland jedoch bedeckt und verwies auf Angriffe mit Raketen. Mit vom Meer und aus der Luft abgeschossenen Geschossen seien Schläge gegen die Energie-Infrastruktur und militärische Objekte des Nachbarlandes ausgeführt worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag in Moskau mit. „Alle anvisierten Objekte wurden getroffen“, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow.

Nach Drohnenangriff auf ukrainische Infrastruktur: Hunderte Siedlungen ohne Strom

Update vom 17. Oktober, 12.05 Uhr: Moskau hat am Montagvormittag offenbar Angriffe auf wichtige Infrastruktur in zumindest drei ukrainischen Region ausgeführt. Als Folge der mit Raketen und Drohnen ausgeführten Angriffe seien aktuell hunderte Städte und Dörfer in den entsprechenden Regionen ohne Strom. Das bestätigte der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal über Telegram. Neben den Angriffen auf Kiew sei auch die Infrastruktur in Dnipro und Sumy getroffen worden.

Aktuell würden die entsprechenden Krisen-Teams daran arbeiten, die Stromversorgung wieder sicherzustellen. Auch deswegen rief Schmyhal die gesamte ukrainische Bevölkerung dazu auf, den Stromverbrauch bewusst zu beschränken. Wie Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Vormittag vermeldet hatte, konnte nach den Angriffen auf Kiew eine Frau nur noch tot aus den Trümmern eines Hauses geborgen werden. Genauere Zahlen zu Verletzten und weiteren Todesopfern sind aktuell noch nicht bekannt.

Selenskyj nach Drohnenangriffen auf Kiew kämpferisch – „wird uns nicht brechen“

Update vom 17. Oktober, 10.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die neuen russischen Angriffe mit Raketen und Drohnen als Terror gegen die Zivilbevölkerung verurteilt. In der Nacht und den ganzen Morgen sei das Land angegriffen worden, teilte der Staatschef am Montag mit. In der Hauptstadt sei ein bewohntes Gebäude getroffen worden. „Der Feind kann unsere Städte angreifen, aber er wird uns nicht brechen“, schrieb Selenskyj im Nachrichtenkanal Telegram.

Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko werden zum aktuellen Zeitpunkt noch zwei Personen unter den Trümmern eines Wohnhauses in Kiew vermisst. Das verkündete der Politiker auf Telegram. 18 Personen seien durch die Rettungskräfte bereits aus den Trümmern geborgen worden. Unklar ist weiterhin, ob es bei den Angriffen am Montagmorgen Todesopfer gegeben hat.

Russische Angriffe dauern an: Explosionen am Montagmorgen in Kiew

Erstmeldung vom 17. Oktober:

Kiew – Auch eine Woche nach den schweren Luftschlägen gegen diverse ukrainische Großstädte setzt Moskau seine Angriffe fort. So berichten offizielle Stellen von mehreren Explosionen, die sich am Montagmorgen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ereignet haben. Am Himmel sei ein Feuerball zu sehen gewesen, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur aus dem Zentrum. Womöglich war die ukrainische Luftabwehr aktiv gegen neue russische Raketenangriffe. Bestätigt wurde dies nicht.

Explosionen in Kiew – Medien berichten von Angriffen durch iranische Kampfdrohnen

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete indes von einer Explosion in dem Innenstadtbezirk Schewtschenkiwskyj. Er forderte die Einwohner von Kiew dazu auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Unklar ist aktuell noch, welche Schäden die Explosionen verursacht haben.

Ukrainische Medien, wie das Portal Euromaidan Press, teilten mit, dass die Angriffe auf die Hauptstadt vor allem auch durch iranische Shahed-Drohnen ausgeführt worden seien. Auf Twitter veröffentlichten ukrainische Quellen diverse Videos, die den Abschuss einer Drohne durch die ukrainische Luftverteidigung zeigen sollen. Die Authentizität der Aufnahmen lässt sich aktuell jedoch nicht unabhängig überprüfen. Auch Bürgermeister Klitschko sprach von einem Angriff durch Drohnen.

+ Nach einem vermeintlichen Drohnenangriff steigt in der Innenstadt von Kiew eine Rauchsäule auf. © SERGEI SUPINSKY/AFP

Rache für Explosion der Krim-Brücke – Moskau bombardiert ukrainische Metropolen

Am Montag vergangener Woche (10. Oktober) hatte die russische Armee Kiew und zahlreiche weitere Städte der Ukraine angegriffen. Dabei wurden mindestens 19 Menschen getötet und 105 weitere verletzt. Nach russischer Darstellung waren die massiven Angriffe, die vor allem auf Infrastruktur zur Energieversorgung abzielten, die Antwort auf die Explosion auf der Krim-Brücke, für die Russland den ukrainischen Geheimdienst verantwortlich macht. (fd mit dpa)

Rubriklistenbild: © Screeenshot/twitter.com/Gerashchenko