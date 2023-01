Putin erhält seinen eigenen Raketenwerfer – Hohe Verluste für Russland im Ukraine-Krieg

News-Ticker zur militärischen Lage

Laut einer Schätzung sind bislang 180.000 russische Soldaten gefallen. Wagner-Chef Prigoschin steht wegen Bachmut in der Kritik. News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg.

Update vom 23. Januar, 9.53 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin hat jetzt seinen persönlichen Raketenwerfer. Das meldet das russische unabhängige Medienunternehmen Proekt. Verifizieren ließen sich diese Information zunächst nicht. Das „Pantsir“-System sei etwa zehn Kilometer entfernt von Putins Residenz in Nowo-Ogarjowo nahe Moskau installiert worden, und solle dazu dienen, diese zu schützen.

Das Luftabwehrsystem Pantsir-S1 soll gegen eine Vielzahl von Waffen schützen, darunter Flugzeuge, ballistische Raketen und Marschflugkörper. Kremlsprecher Dmitri Peskow verwies noch am Freitag (20. Januar) auf das Verteidigungsministerium, als er gefragt wurde, ob Russland besorgt sei, dass Moskau das Ziel eines Angriffs sein könne.

+ Aufnahme vom 18. Januar: Putin bei einer Rede in Sankt Petersburg © UPI Photo/Kremlin Pool/Imago

Beschuss in Donezk: Zahl der getöteten Zivilisten steigt

Update vom 23. Januar, 9.43 Uhr: Die russischen Angriffe fordern weitere zivile Todesopfer in Donezk. Laut einem Telegram-Eintrag von Regionalgouverneur Pawlo Kyrylenko wurden in den Städten Bachmut und Awdijiwka an einem Tag vier Menschen getötet und drei weitere verletzt. Die Angaben des Kyiv Independent ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Neue Zahlen im Ukraine-Krieg: Hohe Verluste für Russland

Update vom 23. Januar, 8.50 Uhr: Bei dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind nach norwegischen Schätzungen bisher fast 180.000 russische Soldaten getötet oder verletzt worden. Die ukrainischen Verluste beliefen sich vermutlich auf mehr als 100.000 tote und verletzte Soldaten, sagte Generalstabschef Eirik Kristoffersen am Sonntag in einem Interview mit dem norwegischen Sender TV2. Zudem seien bislang 30.000 ukrainische Zivilisten getötet worden. Wie die Zahlen zustande kamen, erklärte der General nicht.

Trotz schwerer Verluste sei Russland in der Lage, diesen Krieg „ziemlich lange fortzusetzen“, so Kristoffersen mit Verweis auf Moskaus Mobilisierungs- und Waffenproduktionskapazitäten. Der norwegische General forderte auch die rasche Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine, bei der bislang vor allem Deutschland bremst.

Chef der Wagner-Gruppe: Prigoschin bei Putin in Ungnade gefallen?

Update vom 23. Januar, 6.40 Uhr: Jewgeni Prigoschin scheint nach einer Einschätzung des Institute for the Study of War (ISW) das Vertrauen von Wladimir Putin verloren zu haben. Denn der Chef der „Wagner“-Söldnertruppe habe sein Versprechen nicht einlösen können, das hart umkämpfte Bachmut mit seinen eigenen Streitkräften zu erobern.

Weil der regulären russischen Armee die Einnahme Bachmut nicht gelang, soll sich der russische Präsident an Prigoschin und dessen Verbündeten, den Armeegeneral Sergej Surovikin, gewandt haben. Laut dem US-Thinktank soll er ihnen die Chance gegeben haben, mit mobilisierten, ehemaligen Gefängnisinsassen und Luftangriffen die Donezk-Stadt zu erobern. Doch die Bemühungen der „Wagner“-Söldner seien fehlgeschlagen und die Luftangriffe bewirkten kaum mehr, als der ukrainischen Zivilbevölkerung Leid zuzufügen und die Bestände russischer Präzisionsraketen aufzubrauchen.

+ Der Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin (rechts) scheint das Vertrauen des russischen Präsidenten Wladimir Putin verloren haben. (Archivbild) © Alexey Druzhinin/AFP

In der Zwischenzeit hat das russische Verteidigungsministerium seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, russische Reservisten und Wehrpflichtige zu mobilisieren und Bedingungen für die reguläre Armee zu verbessern. Putin scheint nach Ansicht des ISW nun beschlossen zu haben, sich nicht mehr auf Prigoschin und seine irregulären Streitkräfte zu verlassen und stattdessen wieder auf den Verteidigungsminister Sergej Schoigu und das konventionelle russische Militär zu setzen.

Ukraine-Krieg: Russland führt Luftangriffe in der Region Saporischschja durch

Update vom 22. Januar, 22.17 Uhr: Dem ukrainischen staatlichen Nachrichtenportal Ukrinform zufolge führte Russland „im Laufe des Tages fünf Luftangriffe auf Stellungen der ukrainischen Verteidigungskräfte und einen Raketenangriff auf kritische Infrastrukturen in der Region Saporischschja“ durch. Mehr als 20 Angriffe seien von mehreren Raketenwerfern abgefeuert worden, berichtete das Portal unter Berufung auf den ukrainischen Generalstab.

Die Gefahr von Luft- und Raketenangriffen durch Russland auf zivile Objekte bleibe in der gesamten Ukraine hoch. Die Hauptanstrengungen Russlands sollen sich auf die Durchführung einer Offensive in Richtung Bachmut konzentrieren. Offensivaktionen in den Gebieten Saporischschja, Awdijiwka und Lyman sollen erfolglos

geblieben sein. Auch die Ortschaften Kupyansky, Novopavlivskyi und Khersonskyi werden demnach angegriffen.

Ukraine-Krieg: Amerikanische Delegation reist in die Ostukraine

Update vom 22. Januar, 19.39 Uhr: Eine unabhängige amerikanische Delegation ist in die ostukrainische Stadt Isjum gereist, um sich ein Bild der Lage in der Region zu machen, wie der amerikanische Fernsehsender CNN berichtete. Unter den Mitgliedern der Delegation befand sich der Lieutenant General a.D. Keith Kellogg, der vom ukrainischen Offiziellen Oleh Syniehubov in Empfang genommen wurde. Via Telegram berichtete Syniehubov: „Unsere amerikanischen Verbündeten haben persönlich das Ausmaß der Zerstörung durch russische Raketenangriffe gesehen.“ Trotz der enormen Zerstörung, mitunter auch von kritischer Infrastruktur, gehe das normale Leben in Isjum jedoch langsam wieder weiter, meinte Syniehubov.

Ukraine-Krieg: Rückeroberung von Gebieten im Osten nach eigenen Angaben „schwierig“

Update vom 22. Januar, 16.50 Uhr: Nach ukrainischen Angaben gestaltet sich die Zurückeroberung der von Russland besetzten Gebiete im Osten des Landes schwierig. „Sehr schwere Zusammenstöße in Luhansk dauern an“, erklärte der Militärgouverneur der Region, Serhij Hajdai, laut dem US-Sender CNN. Trotz der „schwierigen“ Lage sei das ukrainische Militär in Kontrolle. Er unterstrich: „Dort voranzukommen ist sehr schwierig, da die Besatzer sehr große Reserven mitgebracht haben.“ Dennoch befreie die ukrainische Armee das Gebiet: „Schritt für Schritt, Meter für Meter.“

Ukraine-Krieg: London warnt vor „lokalen russischen Vorstößen“ in Bachmut

Erstmeldung vom 22. Januar: London - Im russischen Überfall auf die Ukraine herrscht derzeit ein militärisches Patt, schätzt der britische Geheimdienst. Trotz dieser „Sackgasse“ des militärischen Geschehens bestehe jedoch „eine realistische Möglichkeit lokaler russischer Vorstöße um Bachmut“, teilte das Verteidigungsministerium in London am Samstag mit. Die Stadt im Gebiet Donezk steht seit Monaten im Mittelpunkt der Gefechte.

Personal und Ausrüstung: Geheimdienst prognostiziert Russland Probleme

Die angekündigte deutliche Aufstockung seines Militärs wird Moskau unter Kremlchef Wladimir Putin nur schwer umsetzen können. „Russland wird höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten haben, Personal und Ausrüstung für die geplante Erweiterung aufzutreiben“, teilte London nun in seinem Geheimdienst-Briefing vom Sonntag (22. Januar) mit.

+ Aufnahme vom 17. Januar: Russische Rekruten in Wolgograd © Dmitry Rogulin/Imago

Schoigu will russische Armee aufstocken: auf 1,5 Millionen Soldaten

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte vor kurzem unter anderem angekündigt, die Truppenstärke von 1,15 auf 1,5 Millionen Soldaten erhöhen zu wollen. „Schoigus Pläne signalisieren, dass die russische Führung höchstwahrscheinlich davon ausgeht, dass eine verstärkte konventionelle militärische Bedrohung noch viele Jahre über den aktuellen Ukraine-Krieg hinaus bestehen wird“, hieß es in London. (dpa/frs)

Rubriklistenbild: © UPI Photo/Kremlin Pool/Imago