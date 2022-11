„Putins Koch“ bereitet Moskau Sorgen – US-Experten berichten von neuem Kreml-Plan

News-Ticker zur militärischen Lage

+ © Mikhail Metzel/Imago Der Kreml-Vertraute und Chef der „Wagner-Gruppe“ Jewgeni Prigoschin (Archivbild aus dem Jahr 2016) © Mikhail Metzel/Imago

Der Einfluss von Jewgeni Prigoschin, Erfinder der „Wagner“-Söldner, bereitet dem Kreml offenbar Kopfzerbrechen. News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg.

Update vom 27. November, 12.02 Uhr: Die Lage in Cherson ist offenbar weiterhin sehr kritisch: Die russische Armee hat das Gebiet seit Samstag (26. November) mehr als 50 Mal beschossen. Das berichtete der regionale Militärgouverneur Jaroslaw Januschewitsch und warf Russland nun Terror und gezielte Angriffe auf Zivilisten vor. Auf Telegram berichtete er von einem Toten und zwei Verletzten. Granaten hätten auch Wohnhäuser getroffen. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar.

Ukraine-News: US-Experten berichten von neuem Kreml-Plan

Erstmeldung vom 27. November: Kiew/Washington – Jewgeni Prigoschin beschäftigt nicht nur das EU-Parlament, sondern auch den Kreml weiter. Der russische Oligarch, der wegen seiner zwischenzeitlichen Belieferung der Kremlküchen auch „Putins Koch“ genannt wird, hatte im September bekannt, die paramilitärische „Wagner-Gruppe“ gegründet zu haben.

„Putins Koch“ bereitet Moskau Sorgen: Russlands Militär soll weiteres Paramilitär planen

„Wagner“-Söldner sind seit Jahren in vielen Konfliktregionen im Einsatz, vor allem in Syrien und in afrikanischen Ländern. Lange agierte die Gruppe im Geheimen. Im Oktober eröffnete sie in St. Petersburg ein offizielles Hauptquartier. Kritiker bezeichnen die Gruppe als „Schattenarmee“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin für Auslandseinsätze – der Kreml bestreitet jegliche Verbindungen.

„Wagner“-Söldner im Ukraine-Krieg: Geheimdienst berichtet von russischer Gegenoffensive

Russlands Militär will Prigoschins Truppe nun aber wohl weitere Paramilitärs entgegensetzen. Ziel sei es, Prigoschins Einfluss zu schwächen. So schätzte es das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) in seiner Kriegslage-Analyse vom Sonntag (27. November) ein. Der russische Militärgeheimdienst GRU habe am Vortag berichtet, dass Armen Sarkissjan zum neuen Verwalter der Gefängnisse in von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine ernannt wurde.

Janukowitsch-Freund als Konter für Prigoschin? „Private militärische Firma“ geplant

Der russisch-armenische Geschäftsmann Sarkissjan gelte als Kreml-nah und wolle sein neues Amt dazu nutzen, eine „private militärische Firma“ zu gründen, hieß es weiter. Außerdem soll er Verbindungen zu Viktor Janukowitsch, dem ehemaligen russlandfreundlichen, ukrainischen Präsidenten, haben. Janukowitsch regierte einst autoritär. (frs)