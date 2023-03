Rückzug aus Bachmut? Streit zwischen Prigoschin und Putin spitzt sich anscheinend zu

News-Ticker

Laut einem Telegram-Post will Wagner-Chef Prigoschin seine Söldner aus der Schlacht um Bachmut zurückziehen. News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 6. März, 11.09 Uhr: Moskau ersetzt im Ukraine-Krieg zerstörte Panzer durch alte Modelle. Diese Erkenntnis teilte nun der britische Geheimdiens tmit. Zuletzt seien sogar Transportpanzer des sowjetischen Typs BTR-50 in der Ukraine eingesetzt worden – sie werden seit 1954 hergestellt.

Bereits seit Monaten würden zerstörte Panzer schon durch alte Modelle des Typs T-62 ersetzt, hieß es im jüngsten öffentlichen Update des Verteidigungsministeriums in London weiter. Selbst die 1. Gardepanzerarmee, eine der prestigeträchtigsten Einheiten, habe solche Panzer erhalten, um ihre Verluste an modernen Panzern auszugleichen. Trotz Nachrüstung hätten die Fahrzeuge viele Schwachstellen. So fehle etwa eine moderne Reaktivpanzerung.

Erstmeldung vom 6. März: Bachmut – Bachmut, das einst 74.000 Einwohner zählte, ist inzwischen weitgehend zerstört. Nach Schätzungen der Behörden leben noch rund 5000 Zivilisten in der Stadt. Nach ukrainischen Angaben wird es inzwischen immer schwieriger, Bachmut zu halten.

Schlacht um Bachmut: Jewgeni Prigoschin droht Wladimir Putin

Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin hat der Regierung des Kremlchefs Wladimir Putin nun gedroht, seine Söldner aus Bachmut zurückzuziehen. Anlass seien Munitionsmangel. Das berichtete unter anderem das ZDF unter Berufung auf einen entsprechenden Telegram-Eintrag vom ersten März-Wochenende (der allerdings kein offizieller Kanal Prigoschins war).

„Die Situation wird für alle militärischen Formationen, die russische Interessen schützen, nicht schön sein“, hieß es darin demnach, sowie: „Wenn Wagner sich jetzt aus Bachmut zurückzieht, wird die gesamte Front zusammenbrechen.“

Prigoschin an Ukraine-Präsidenten: Wolodymyr Selenskyj soll Bachmut aufgeben

Die von Prigoschin gegründete Wagner-Gruppe hat im Kampf um Bachmut eine zentrale Rolle eingenommen. Die Kämpfe dauerten am ersten Märzwochenende an. Noch am Freitag (3. März) hatte Prigoschin gesagt, seine Einheiten hätten Bachmut „praktisch umzingelt“. Es sei „nur eine Straße“ zu erobern. Prigoschin appellierte an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die Stadt aufzugeben.

Nato-Beitritt von Finnland: Armee-Chef äußert sich im Ukraine-Krieg

Mit Blick auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine sieht unterdessen Finnlands Armee-Chef Timo Kivinen einen Beitritt seines neutralen Landes zur Nato als notwendig. „Wir wollen niemanden bedrohen“, sagte der General dem ZDF-„heute journal“ (5. März), aber mit der Nato gebe es mehr Abschreckungspotenzial. „Russland versteht offensichtlich nur harte Macht.“

Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Finnland will - ebenso wie Schweden - wegen des Ukraine-Krieges nach jahrzehntelanger Ablehnung auch Mitglied der Nato werden. Die endgültige Entscheidung über eine Aufnahme steht noch aus.(AFP/dpa/frs)

