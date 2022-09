Putins neue Haltung? Lawrow lässt mit Verhandlungs-Signalen aufhorchen - just in der Ukraine-Offensive

News zur Kriegs-Diplomatie

+ © IMAGO/Valery Sharifulin Sergej Lawrow Anfang September bei einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen (Archivbild). © IMAGO/Valery Sharifulin

Die Ukraine fährt eine erfolgreiche Gegenoffensive. Plötzlich spricht der Kreml wieder von Verhandlungen. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Kiew/Berlin – Die Ukraine macht laut Medienberichten große Fortschritte bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes. Nun hat sich Wladimir Putins Außenminister Sergej Lawrow zum Thema möglicher Verhandlungen geäußert. Nicht zuletzt angesichts der veränderten Kriegslage wirkten seine Äußerungen im russischen Staatsfernsehen Rossiya-1 durchaus bemerkenswert.

Lawrow lässt mit neuen Verhandlungs-Signalen aufhorchen – Außenminister beruft sich auf Putin

„Russland lehnt Verhandlungen mit der Ukraine nicht ab“, sagte Lawrow am Sonntag (11. September). Der oberste Kreml-Diplomat schien nun sogar auf schnelle Gespräche zu drängen. „Doch je länger der Prozess hinausgezögert wird, desto schwerer wird es, sich zu einigen“, fügte er hinzu. Diese Haltung habe Putin bei einem Treffen mit Politikern der Staats-Duma klar gemacht. Die Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine sind seit Monaten ausgesetzt.

Lawrow rechtfertigte im TV einmal mehr das russische Vorgehen. Er sprach von einer Auseinandersetzung mit dem ganzen Westen. Dieser versuche, unter allen Umständen seine Vormachtstellung zu bewahren. Doch die Menschheit bewege sich auf eine gerechtere Weltordnung mit multipolaren Machtzentren zu, prognostizierte Russlands Chefdiplomat.

Offiziell macht Moskau für den Verhandlungsstopp Kiew verantwortlich. Russland stellt für einen Frieden allerdings harte Bedingungen. So soll die Ukraine nicht nur auf einen Nato-Beitritt verzichten, sondern auch hohen Gebietsverlusten zustimmen. So hat Moskau die Abtretung der Gebiete Donezk und Luhansk gefordert. Weitere offizielle Forderungen des Kremls bestehen in einer „Entmilitarisierung“ und einer „Entnazifizierung“ der Ukraine.

Ukraine-Krieg: Deutschland sollte laut Strack-Zimmermann Leopard 2 liefern

Unterdessen fordern führende Politiker der Parteien der Ampel-Koalition im Bundestag mehr Unterstützung für die Gegenoffensive der Ukraine gegen Russland. Das angegriffene Land meldete zuletzt Geländegewinne.

„Deutschland muss umgehend seinen Teil zu den Erfolgen der Ukraine beitragen und geschützte Fahrzeuge, den Schützenpanzer Marder und den Kampfpanzer Leopard 2 liefern“, sagte zum Beispiel die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie forderte auch, keine Zeit zu verlieren. „Und schon gar nicht ist dies die Zeit des Zauderns und Zögerns“, so Strack-Zimmermann.

Erfolge der Ukraine gegen Russland: SPD-Außenpolitiker sieht „neue Phase des Krieges“

Nach den militärischen Erfolgen der Ukraine sprach sich auch der SPD-Außenpolitiker Michael Roth dafür aus, das Land schnell mit neuen Waffen zu unterstützen. „In dieser neuen Phase des Krieges braucht die Ukraine Waffen, die sie befähigen, von Russland besetzte Gebiete zu befreien und dauerhaft unter Kontrolle zu halten“, sagte Roth den Funke-Zeitungen.

Auch die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger sprach sich dafür aus, Waffenlieferungen zu verstärken. Gerade in den Bereichen Luftverteidigung, geschützter Transport, Artillerie und Schutzausrüstung “sollten wir alles nur Mögliche tun“, sagte sie der Funke-Mediengruppe. „Alle Optionen müssen noch einmal ohne Denkverbote auf den Prüfstand.“

Ähnlich äußerte sich für die Opposition der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. „Damit die Gegenoffensive langfristig erfolgreich ist und die Ukraine ihr Staatsterritorium hält, braucht es jetzt alle militärische Unterstützung, die möglich ist“, sagte er den Funke-Zeitungen. Kiesewetter forderte Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) auf, ihren zurückhaltenden Kurs bei der Belieferung der Ukraine mit Panzern westlicher Produktion aufzugeben. (dpa/frs/fn)