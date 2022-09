Erdogan berichtet Überraschendes aus Gespräch mit Putin: „Er will die Sache so schnell wie möglich beenden“

News zur Kriegsdiplomatie

+ © IMAGO/Alexandr Demyanchuk Voll des Lobes für Erdogan (li.) war Putin beim Treffen in Usbekistan. © IMAGO/Alexandr Demyanchuk

Erdogan gibt im US-TV überraschende Einblicke in ein Gespräch mit Putin - und in eine Krim-Forderung. News-Ticker zur Kriegsdiplomatie im Ukraine-Krieg.

Update vom 20. September, 11.29 Uhr: Streitpunkt deutsche Panzerlieferungen an Kiew: Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat vor Scholz‘ UN-Rede erneut eine Erklärung des Kanzlers gefordert. Die FDP-Außenpolitikerin sagte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa: „Er sollte dabei die Gelegenheit nutzen und unseren Verbündeten und den in Freundschaft verbundenen Partnerländern erklären, warum seine Berater ihm davon abraten, der Ukraine die dringend benötigten Panzer zu liefern.“

Ein Verschleppen dieser Entscheidung könne sich Deutschland nicht länger leisten, denn „in der Ukraine werden auch unsere Werte von Freiheit und Demokratie verteidigt“. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hätten die Ampel-Koalition deutlich darum gebeten, in Europa Führung zu übernehmen und an die Ukraine auch Panzer zu liefern. Bei der von Scholz erklärten Haltung, Deutschland werde keine Alleingänge unternehmen und handele im Gleichklang mit Verbündeten, sei „wohl mehr der Wunsch Vater des Gedankens als die Realität“, sagte Strack-Zimmermann.

Russische Besatzer in der Ukraine: Medwedew will mit Referenden Macht absichern

Update vom 20. September, 11.06 Uhr: Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat Beitrittsreferenden in den von Moskau besetzten Gebieten in der Ukraine gefordert, um diese unwiderruflich an Russland anzugliedern. Nach diesen nähme die „geopolitische Transformation in der Welt unumkehrbaren Charakter an“ und Russland könne „alle Mittel des Selbstschutzes“ anwenden, schrieb er auf Telegram.

Russland hat seinen Einmarsch unter anderem mit der „Befreiung“ der beiden Gebiete Donezk und Luhansk begründet. Die pro-russischen Separatisten dort hatten angesichts des jüngsten Gegenoffensive der Ukraine Eilreferenden gefordert. Doch eine Anerkennung im Ausland winkt Moskau auch diesmal nicht, zumal die russischen Truppen nicht einmal die völlige Kontrolle über die Gebiete haben. Allerdings hofft der Kreml, damit innenpolitisch die Bevölkerung mobilisieren zu können - eventuell sogar durch Ausrufung des Verteidigungsfalls.

Erdogan zu Ukraine-Verhandlungen: „Putin will Krieg so schnellstmöglich beenden“

Erstmeldung vom 20. September: New York - Recep Tayyip Erdogan hält mit Blick auf den russischen Überfall auf die Ukraine ein Einlenken von Wladimir Putin grundsätzlich für möglich - doch die Einstellung des Kremls sei bei möglichen Friedensverhandlungen „sehr, sehr wichtig“, sagte der türkische Präsident nun dem US-Sender PBS.

Erdogan befindet sich aktuell in New York. Mit Reden von ihm sowie von UN-Chef António Guterres beginnt am Dienstag (20. September) die 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Bezugnehmend auf sein kürzliches Treffen mit dem Kremlchef in Usbekistan sagte Erdogan PBS: „Präsident Putin will diese Sache so schnell wie möglich beenden. Das war mein Eindruck, vor allem, weil die Lage aktuell ziemlich problematisch ist; 200 Kriegsgefangene sollen zwischen beiden Seiten ausgetauscht werden.“ Erdogan bezeichnete das als „signifikanten Schritt nach vorne“.

Auf die PBS-Nachfrage, ob Russland seine in der Ukraine besetzte Gebiete nach Kriegsende behalten sollen dürfte, antwortete Erdogan: „Nein, absolut nicht.“ Bei den Russland-Ukraine-Verhandlungen müsse es um ein „gegenseitiges Einverständnis“ gehen. Dazu habe „Herr Putin bereits Schritte unternommen. Und wir haben ebenfalls Schritte unternommen“, sagte Erdogan.

Der Frage nach dem kürzlich entdeckten Massengrab im südukrainischen Isjum wich Erdogan aber aus: Die mutmaßlichen Gräueltaten sollte am besten die UN aufklären. „Wir dürfen uns da auf keine Seite schlagen.“ Erdogan und Putin hatten sich am Wochenende in Usbekistan getroffen.

Ukraine-News: Erdogan äußert sich zu Kurs von Putin und Selenskyj

Die Ukraine fährt im Krieg aktuell Erfolge mit einer Gegenoffensive ein. Ob Putin in dieser Hinsicht aktuell eine „Fehlkalkulation“ einräume, wollte PBS außerdem von Erdogan wissen. „Niemand wird im Nachhinein sagen, das war ein Fehler“, war seine knappe Antwort. Das Gleiche gelte für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, fügte das türkische Staatsoberhaupt hinzu. „Es ist für Leader bei jedem eingeschlagenen Weg schwierig, ihn wieder zurückzugehen.“

Scholz zum ersten Mal in New York - UN-Rede und Treffen mit Erdogan

Später am Tag will auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf der UN-Vollversammlung sprechen. Bei allen Reden dürfte das Kriegsgeschehen in der Ukraine die Hauptrolle spielen. Ein Treffen von Scholz und Erdogan ist dabei geplant. Hauptthema dürfte der geplante Nato-Beitritt von Finnland und Schweden sein, der von der Türkei noch ratifiziert werden muss. (frs mit Material von dpa und AFP)