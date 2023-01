Gemeinsamer Beschluss: Russland und China wollen stärker zusammenarbeiten

News-Ticker zu Verhandlungen

Die Türkei sieht sich in der Rolle eines Vermittlers. Hinweis der Redaktion: Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 4. Januar, 16.05 Uhr: China und Russland haben einen gemeinsamen Beschluss gefasst, ihre Zusammenarbeit im neuen Jahr zu verstärken. Der chinesische Präsident Xi Jinping sprach Ende vergangenen Monats mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Während Xi die „objektive und gerechte“ Haltung Chinas zu Russlands Krieg in der Ukraine betonte – einen Krieg, den Peking weder verurteilt noch unterstützt –, bekräftigten beide Führer ihren Wunsch, die Beziehungen bis 2023 weiter auszubauen. Putin seinerseits lud Xi auch zu einem Besuch nach Moskau im Frühjahr ein.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums erklärte am Dienstag (2. Januar) gegenüber Reportern auf die Frage, ob solche Pläne bereits in die Wege geleitet worden seien, dass „China und Russland als strategische Partner verpflichtet sind, eine neue Art von Beziehungen aufzubauen, die sich durch gegenseitigen Respekt und eine Zusammenarbeit auszeichnen, von der beide Seiten profitieren“.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Erdoğan spricht mit Putin und Selenskyj

Erstmeldung vom Mittwoch, 4. Januar: Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will am Mittwoch (4. Januar) mit seinen ukrainischen und russischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin telefonieren. Dies kündigte Ibrahim Kalin, ein Berater des türkischen Präsidenten, am Dienstag (3. Januar) im türkischen Fernsehen an.

Kalin machte keine weiteren Angaben dazu, worüber Erdoğan sprechen will. Russische Medien hatten bereits über die Pläne für das Telefongespräch zwischen den Präsidenten der Türkei und Russlands berichtet. Erdoğan hatte zuletzt am 11. Dezember mit Selenskyj gesprochen, als sie über die humanitäre Hilfe der Türkei für die Ukraine, die Situation im Kernkraftwerk Saporischschja und einen Frieden diskutierten.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Die Türkei sieht sich in der Rolle eines Vermittlers

Die Türkei hat sich seit Beginn der Invasion geweigert, Sanktionen gegen die Russische Föderation zu verhängen, und erklärt, ihre Rolle sei die eines Vermittlers zwischen den beiden Konfliktparteien. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu sagte Anfang Dezember, Ankara erwarte bis zum Frühjahr 2023 ein „klareres Bild“ über einen möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg oder eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. (cas)

