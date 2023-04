Ukraine-Krieg: Kiew erhält „Tausende Schuss“ uranhaltige Munition

News-Ticker

Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew/Moskau – Das britische Verteidigungsministerium hat Munition für die bereitgestellten Challenger-2-Panzer an die Ukraine geliefert. Darunter befindet sich auch panzerbrechende Geschosse mit angereichertem Uran. Das antwortete der Tory-Abgeordnete James Heappey am Dienstag (25. April) auf eine schriftliche Anfrage im britischen Parlament. „Wir haben Tausende von Schuss Challenger 2-Munition in die Ukraine geschickt“, erklärte der Abgeordnete. Genaue Zahlen nannte Heappey mit Verweis auf Gründe der Betriebssicherheit nicht.

Eine Reaktion der russischen Regierung ließ derweil nicht lange auf sich warten. „Das Vereinigte Königreich wird sich der Verantwortung für die Folgen des Einsatzes von Geschossen mit abgereichertem Uran in der Ukraine, die an die ukrainischen Streitkräfte übergeben wurden, nicht entziehen können“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass aus einer Stellungnahme der russischen Botschaft in Großbritannien.

Die Lieferung von uranhaltigen Geschossen an die Ukraine hatte bereits vor einigen Wochen für Aufsehen gesorgt. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Ende März Konsequenzen für die Bereitstellung der panzerbrechenden Munition angekündigt. „Ich möchte anmerken, dass Russland gezwungen sein wird, entsprechend zu reagieren, wenn all dies passiert“, sagte der Kreml-Chef. Putin behauptete weiter, es handle sich bei den Geschossen um „Waffen mit einer nuklearen Komponente.“

Uranhaltige Munition im Ukraine-Krieg: „Hat nichts zu tun mit nuklearen Waffen“

Der US-Thintank „Institute for the Study of War“ (ISW), sah in den Aussagen des Präsidenten eine bewusste Falschinformation. Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums erklärte im März, die britische Armee verwende seit Jahrzehnten abgereichertes Uran in seinen panzerbrechenden Geschossen. „Das ist eine Standardkomponente und hat nichts zu tun mit nuklearen Waffen oder Fähigkeiten“, sagte der Sprecher weiter. (fd)

