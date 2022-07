Ukraine-Krieg: US-Kampfjets offenbar für Nato-Mission nach Polen verlegt – Selenskyj ruft zur Flucht auf

News-Ticker

Am Sonntagmorgen kommt es zu russischen Angriffen auf Mykolajiw. Selenskyj ruft zum Verlassen von Donezk auf: der News-Ticker am Sonntag, 31. Juli.

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 07.00 Uhr: Bei dem Angriff auf das Lager mit ukrainischen Kriegsgefangenen in Oleniwka am Freitag (29. Juli) könnten offenbar thermobare Waffen, auch als Vakuumbomben bezeichnet, zum Einsatz gekommen sein. Das Nachrichtenportal Nexta berichtet, dass die Beschädigung des Gebäudes daraufhin deute. Beispielsweise fehle ein Krater, den ein mutmaßlicher Raketeneinschlag verursacht hätte. Die russische Regierung hatte im Nachgang behauptet, dass ein Mehrfachraketenwerfer des Typs „HIMARS“ dafür verantwortlich sei. Die USA hatten diese kürzlich an die Ukraine geliefert. Der Behauptung aus Moskau widersprach der Ex-Militär Thomas C. Theiner in einem Statement auf Twitter. „Hätte eine HIMAR eingeschlagen, läge das Gebäude in Trümmern. Das Mauerwerk ist allerdings größtenteils noch intakt“, so Theimer. Alle genannten Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 06.30 Uhr: US-Kampfflugzeuge sollen in Polen stationiert werden, um die Nato-Mission „Luftabschirmung“ zu unterstützen. Das berichtet das Nachrichtenportal Nexta.

+++ 06.00 Uhr: Auch in Charkiw wird am Sonntagmorgen russischer Beschuss gemeldet. Bürgermeister Ihor Terechow bestätigte gegen 04.40 Uhr, dass zahlreiche Gebäude beschädigt wurden. Dies betrifft offenbar den Bezirk Nemyschlianskyi, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet.

+++ 05.30 Uhr: In den frühen Morgenstunden kommt es auch in Mykolajiw im Süden der Ukraine zu Angriffen der russischen Armee. Der Bürgermeister forderte die Menschen auf, sich in Schutzräume zu begeben.

Erstmeldung vom Sonntag, 31. Juli, 05.00 Uhr: Donezk – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, die Stadt Donezk umgehend zu verlassen. Dies begründete er mit dem massiven Raketenbeschuss der russischen Armee auf den gesamten Donbass. Am Samstagabend (30. Juli) sagte er in einer Videoansprache, dass es nicht mehr sicher sei. „Im Donbass sind Hunderttausende Menschen, Zehntausende Kinder, viele lehnen es ab, zu gehen.“

Er appellierte eindringlich an die Menschen im Donbass, diese Entscheidung zu treffen. „Glauben Sie mir“, flehte er. „Je mehr Menschen aus dem Donezker Gebiet gehen, desto weniger Leute kann die russische Armee töten.“ Zuvor hatte die Regierung in Kiew bereits ein offizielle Evakuierung angeordnet, da sich die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig vor dem Winter in Sicherheit bringen müssten. Angesichts durch russische Raketen zerstörter Gasleitungen dürfte Heizen im Donbass nahezu unmöglich werden. Selenskyj betonte, dass alles organisiert für die Flucht der Menschen aus den von der Ukraine noch kontrollierten Gebieten der Region werde. „Brechen Sie auf, wir helfen.“ (tu mit dpa/AFP)

