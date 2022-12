Russland wohl kurz vor neuem Angriff auf Ukraine – „Ungewöhnlich hohe Zahl“ an Militärflugzeugen auf Satellitenbildern

News-Ticker

Die US-Botschafterin in Deutschland glaubt nicht an ein schnelles Ende des Ukraine-Krieges. Die Gefechte gehen ungehindert weiter. Der News-Ticker.

Gezielte Angriffe: Lawrow verteidigt russische Kriegsführung

Lawrow verteidigt russische Kriegsführung Angriffe auf Infrastruktur: Knapp sechs Millionen Menschen in der Ukraine ohne Strom

Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 23.30 Uhr: Der russische Militärflughafen Engels-2 bei Saratow bereitet Fachleuten Sorgen. Wie der Spiegel berichtet, zeigten aktuelle Satellitenbilder, „fast zwei Dutzend Langstreckenbomber der Typen Tu-95 und Tu-160 auf dem Rollfeld“. Diese „ungewöhnlich hohe Zahl“ sei ein Anzeichen für eine „Zunahme der Einsätze, wenn nicht gar für einen bevorstehenden Großangriff“, sagte der Militäranalyst Arda Mevlütoğlu dem Nachrichtenmagazin. Das russische Militär nutze immer wieder Marschflugkörper dieser Art bei Luftangriffen auf die Ukraine, hieß es in dem Bericht. Die Satellitenbilder stammten von den Unternehmen Maxar Technologies und Planet Labs vom 28. November.

+ Ein „Tu-95“-Bomber der russischen Luftwaffe, fotografiert im Jahr 2015. (Archivfoto) © Russian Defence Ministry Press Service / AP / dpa

+++ 22.45 Uhr: Seit mehr als neun Monaten Ukraine-Krieg hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben bis zu 13.000 Soldaten verloren. Damit berief sich Selenskyj-Berater Mychajlo Podoljak auf „offizielle Schätzungen des Generalstabs“, hieß es im ukrainischen Fernsehen. Die Schätzungen würden sich auf 10.000 bis 13.000 Tote belaufen. Ursula von der Leyen, Leiterin der Europäischen Kommission, hatte Ende November von 100.000 toten Soldaten auf ukrainischer Seite gesprochen. Später gab die EU-Kommission zu, dass sie sich geirrt habe, berichtete Ukrinform. Von der Leyen habe „zweifellos einen Fehler gemacht“, sagte Podoljak.

Verlässliche Zahlen zu den Opfern gibt es weder auf ukrainischer noch auf russischer Seite. Das ukrainische Verteidigungsministerium meldete am Donnerstagmorgen fast 90.000 russische, gefallene Soldaten. Unabhängig prüfen lässt sich das nicht. Der Kreml macht selbst nur wenige Angaben zu eigenen Verlusten.

News zum Ukraine-Krieg: „Ukraine wird gewinnen“

+++ 21.25 Uhr: Die Botschafterin der USA in der Ukraine hat keine Zweifel am Sieg der Ukraine gegen Russland. „Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass die Ukraine gewinnen wird. Ich habe keine Zweifel“, sagte Bridget Brink auf dem Sicherheitsforum in Kiew.Brink skizzierte die Grundprinzipien des Sieges im Ukraine-Krieg: territoriale Integrität, Strafverfolgung und Wiederaufbau. „Der Ukraine wurde viel Schaden zugefügt, viel Zerstörung. Die Vereinigten Staaten und die Welt setzen sich dafür ein, der Ukraine beim Wiederaufbau zu helfen“, zitierte Ukrinform die Botschafterin.

News zum Ukraine-Krieg: Deutschland liefert neue Waffen

+++ 20.20 Uhr: In der Ukraine ist neue militärische Ausrüstung aus Deutschland angekommen, darunter Überwasserdrohnen, Brückenpanzer und Grenzschutzfahrzeuge. Die Güter stammen aus Beständen der Rüstungsindustrie. Nach Angaben der Bundesregierung wurden folgende militärische Unterstützungsleistungen geliefert:

3 Brückenlegepanzer Biber

10 Überwasserdrohnen

65 Grenzschutzfahrzeuge

14.000 Schlafsäcke

Mi-24 Ersatzteile

30 Krankenkraftwagen

Darüber hinaus sei die Lieferung von sieben weiteren Gepard-Flugabwehrsystemen in die Ukraine sowie 100.000 Erste-Hilfe-Sets genehmigt worden, berichtete Ukrinform. Zuvor wurden drei Gepard-Systeme im August geliefert. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg danke Deutschland für die moderne Ausrüstung. Die Bundesrepublik sei einer der Hauptlieferanten von Militärhilfe für die Ukraine. Dabei gehe es aber nicht darum, die Liste der Waffen zu erweitern, sondern eine ununterbrochene und effektive Nutzung der bereits bereitgestellten Ausrüstung sicherzustellen, zitierte Ukrinform den Nato-Chef.

News zum Ukraine-Krieg: Weiterer Gefangenenaustausch

+++ 19.05 Uhr: Russland und die Ukraine haben nach neun Monaten Krieg insgesamt 100 weitere Gefangene ausgetauscht. 50 russische Soldaten sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zur medizinischen Behandlung in die russische Hauptstadt geflogen werden. Andrij Jermak, Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, bestätigte den Austausch. „Wir haben 50 Verteidiger der Ukraine befreit“, schrieb er bei Telegram.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Armee beschießt Häuser mit „schwerer Artillerie“

+++ 18.25 Uhr: Das russische Militär hat am Donnerstagnachmittag erneut die Stadt Nikopol in der Oblast Dnipropetrowsk im Süden des Landes angegriffen. Mehrere Wohnhäuser sowie Stromleitungen wurden beschädigt. Bislang gibt es eine verletzte Person.

Russland habe die Stadt mit „schwerer Artillerie getroffen. Eine Wohnung in einem Hochhaus hat Feuer gefangen“, teilte Valentyn Reznichenko, Gouverneur der Region, bei Telegram mit. Die Stadt, die am rechten Ufer des Dnipro liegt, wird regelmäßig vom linken Ufer aus, das von Russland kontrolliert wird, mit Raketen beschossen.

Ukraine-Krieg: Tribunal wird laut Kreml „keine Legitimität“ haben

+++ 17.10 Uhr: Die Einrichtung eines Tribunals zu Moskaus Vorgehen in der Ukraine, einschließlich möglicher Kriegsverbrechen, wird nach Ansicht des Kremls „keine Legitimität“ haben. „Was diese Versuche zur Einrichtung von Tribunalen betrifft, so werden sie keine Legitimität haben, wir werden sie nicht akzeptieren und wir werden sie verurteilen“, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskow, am Donnerstag vor Journalisten. Darüber berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

News zum Ukraine-Krieg: US-Botschaft in Madrid erhält Sendung

+++ 16.00 Uhr: Die möglicherweise mit dem Ukraine-Krieg in Zusammenhang stehende Briefbombenserie in Spanien hat auch die US-Botschaft in Madrid erreicht. Dort sei eine verdächtige Sendung von spanischen Sprengstoffexperten kontrolliert zur Explosion gebracht worden, berichteten Medien unter Berufung auf die spanische Nationalpolizei. Damit erhöhte sich die Zahl der in den vergangenen Tagen in Spanien eingegangenen Briefbomben auf sechs. Am Mittwoch war eine Sendung in der Botschaft der Ukraine in Madrid explodiert, ein Mitarbeiter war dabei leicht verletzt worden.

News zum Ukraine-Krieg: Ist Putin bereit, mit Kiew zu verhandeln?

+++ 15.00 Uhr: Die US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, sieht wenig Aussichten für ein schnelles Ende des Ukraine-Krieges. „Wir haben derzeit keinerlei Anzeichen dafür, dass Putin bereit wäre zu verhandeln“, sagte Gutmann der Sächsischen Zeitung. „Aber wenn er es ist, bin ich sicher, dass die Ukraine dazu auch bereit sein wird. Sie wird bestimmen, wann sie ihre volle staatliche Integrität und Souveränität zurückerhalten hat. Aber Putin steht dem im Wege.“

Die deutsche Reaktion auf den Krieg bezeichnete sie als „klar und mutig“. Ihr sei bewusst, dass mit der aktuellen Situation große Opfer für alle Verbündeten der USA in Europa verbunden seien, beispielsweise durch die hohen Energiepreise. „Aber wahr ist doch auch: Niemand bringt so große Opfer wie die Menschen in der Ukraine. Wir tun alles, um sie zu unterstützen, aber nichts, um diesen Krieg weiter eskalieren zu lassen“, sagte Gutmann. Das einzig akzeptable Ende dieses Krieges „ist für uns, dass die Ukraine gewinnt“.

+++ 14.00 Uhr: In der teilweise besetzten ukrainischen Region Donezk steht offenbar ein erneuter Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland bevor. Nach Angaben des von Russland im Gebiet eingesetzten Beamten Denis Pushilin wollen beide Seiten jeweils 50 Kriegsgefangene übergeben. In einem Beitrag auf seinem Telegram-Kanal sagte Pushilin, der Austausch werde noch heute stattfinden.

News zum Ukraine-Krieg: Lawrow verteidigt russische Kriegsführung

+++ 12.45 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat die Kriegsführung seines Landes und die gezielten Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur verteidigt. „Diese Infrastruktur stützt die Kampfkraft der ukrainischen Streitkräfte und der nationalistischen Bataillone“, sagte er am Donnerstag während seiner im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Gleichzeitig warf er der Nato und den USA eine ebensolche Kriegsführung in der Vergangenheit in Jugoslawien und im Irak vor.

Moskaus Vorgehen ziele auf eine möglichst geringe Anzahl ziviler Opfer, behauptete Lawrow. „Vergleicht die Hysterie, die jetzt in den westlichen Medien losgetreten wird, mit der Lage, als die USA den Irak bombardiert haben“. Auch im damaligen Jugoslawien habe die Nato das TV-Zentrum in Belgrad bombardiert, mit der Begründung, dass dies der jugoslawischen Kriegspropaganda diene.

+++ 12.10 Uhr: Die Ukraine hat am Donnerstag (1. Dezember) den stellvertretenden Chefingenieur des von Russland besetzten Kernkraftwerks Saporischschja entlassen und ihn der Kollaboration mit den Moskauer Streitkräften und des Verrats beschuldigt. Dies teilte das staatliche Kernenergieunternehmen Energoatom mit. Die Erklärung wurde veröffentlicht, nachdem Russland mitgeteilt hatte, dass es den Ingenieur Jurij Tschernitschuk zum Direktor des riesigen Kernkraftwerks im Südosten der Ukraine befördert habe.

News zum Ukraine-Krieg: Russland wechselt die Strategie

+++ 11.05 Uhr: Die massiven russischen Raketenangriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur sind nach britischer Einschätzung Teil eines neuen Pfeilers der russischen Militärdoktrin. Es handele sich vermutlich um das erste Mal, dass Russland sein Konzept eines strategischen Einsatzes zur Zerstörung kritischer Ziele umzusetzen versuche, teilte das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Dazu würden Langstreckenraketen gegen kritische Infrastruktur eingesetzt, um die Bevölkerung zu demoralisieren und die Staatsführung zur Kapitulation zu zwingen.

„Die russischen Angriffe verursachen weiterhin Stromausfälle, die zu wahllosem, weit verbreitetem humanitärem Leid in der gesamten Ukraine führen“, hieß es in London. Die Wirksamkeit habe allerdings bereits nachgelassen, da Russland schon einen großen Teil seiner geeigneten Raketen gegen taktische Ziele eingesetzt habe. Trotzdem sind derzeit fast sechs Millionen Menschen ohne Strom (s. Update v. 10.34 Uhr).

News zum Ukraine-Krieg: Knapp sechs Millionen Menschen ohne Strom

+++ 10.34 Uhr: Am ersten Tag des Dezembers sind fast sechs Millionen Menschen in der Ukraine ohne Strom. Dies teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwochabend mit.

Außerdem gab der staatliche ukrainische Notdienst bekannt, dass neun Menschen bei Bränden ums Leben gekommen sind. Sie hatten nach den russischen Angriffen auf Kraftwerke beim Versuch, ihre Häuser zu heizen, gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen.

„Allein in den letzten Tagen gab es 131 Brände in der Ukraine, 106 davon im Wohnbereich. Neun Menschen starben, acht wurden verletzt“, so die Mitteilung.

News zum Ukraine-Krieg: Spannungsabfall in den Stromnetzen von Cherson

+++ 8.55 Uhr: Die Spannung in den Stromnetzen der Stadt Cherson ist infolge von starkem Beschuss durch das russische Militär „verschwunden“. Dies teilte Yaroslav Yanushevych, Leiter der staatlichen Verwaltung des Oblast Cherson, auf Telegramm mit. „In Cherson ist die Spannung im Stromnetz verschwunden! Dies geschah aufgrund des starken Beschusses der Stadt durch die russischen Invasoren.“ Wie Yanushevych schrieb, arbeite der Energieversorger der Oblast Cherson indes an der Behebung des Problems.

Selenskyj erwartet Ende des Ukraine-Krieges in den nächsten Monaten

+++ 8.05 Uhr: Die russischen Bemühungen in der Nähe von Bachmut im ostukrainischen Oblast Donezk deuten darauf hin, dass Russland es „grundsätzlich versäumt hat, aus früheren Kampagnen mit hohen Verlusten zu lernen“, so das Insitute for the Study of War (ISW) in seinem jüngsten Update. Während die russischen Truppen seit Ende Mai weiterhin Kampfkraft für kleine Siedlungen in der Region aufwendeten, sei es ihnen nur gelungen, jeweils ein paar Kilometer zu sichern und dabei Personal und Ausrüstung zu verlieren, so das ISW.

Russlands fortgesetzte Offensiven in der Region zehren weiterhin an Russlands verfügbarer Kampfkraft und erleichtern ukrainische Gegenoffensiven an anderer Stelle, so die in Washington ansässige Denkfabrik.

News zum Ukraine-Krieg: Krieg könnte auf benachbarte Gebiete übergreifen

Update vom Donnerstag, 1. Dezember, 6.45 Uhr: Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj sagte am Mittwoch (30. September), der Ukraine-Krieg werde enden, wenn die Ukraine gewinnt oder Russland seine aggressiven Pläne aufgibt. „Wir gehen davon aus, dass dies in den kommenden Monaten der Fall sein wird“, sagte Selenskyj. Er betonte, dass der Krieg, wenn die Ukraine nicht durchhalte, auf andere benachbarte Gebiete „übergreifen“ werde.

Auf der Berliner Sicherheitskonferenz sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unterdessen am Mittwoch (30. September), Deutschland werde die Ukraine so lange unterstützen, bis der Krieg vorbei sei. Scholz sagte auch, Russland könne den Krieg in der Ukraine nicht mehr auf dem Schlachtfeld gewinnen. Zu Russlands nuklearen Drohungen und Angriffen auf die ukrainische Kernenergieinfrastruktur sagte Scholz, Deutschland nehme die russische Nuklearrhetorik ernst, werde sich aber nicht einschüchtern lassen.

News zum Ukraine-Krieg: Kämpfe in Bachmut, Saporischschja und Cherson

+++ 22.48 Uhr: Die russischen Angriffe am Mittwoch (30. November) haben sich laut Angaben des Generalstabs des ukrainischen Militärs hauptsächlich auf die umkämpften ostukrainischen Städte Bachmut und Saporischschja sowie die Mitte November befreite Stadt Cherson konzentriert. Den Angaben zufolge seien die russischen Truppen vielerorts vor allem dabei, sich gegen den Widerstand der ukrainischen Truppen zu verteidigen. Zudem sei das russische Militär damit beschäftigt, Truppen und Ausrüstung an Orte zu transferieren, wo es zuvor Verluste erlitten hätte.

Dennoch berichtet der Generalstab erneut von Angriffen auf zivile Ziele durch die russische Luftwaffe. In Komyschuwacha in der Region Saporischschja hätten zwei Raketen Zivilobjekte getroffen, 20 weitere Luftangriffe seien auf Militärstützpunkte in der Region gerichtet gewesen. Auch weitere Raketenangriffe auf die Energie-Infrastruktur im Land könnten laut der Militärführung nicht ausgeschlossen werden.

Ukraine-Krieg: Russland scheint weitere Angriffe und neue Strategien vorzubereiten

+++ 19.25 Uhr: Der ukrainische Geheimdienst wertet einen aktuellen Rückgang russischer Luftangriffe eher als Warnsignal denn als Zeichen für eine Beruhigung. Das berichtet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda unter Berufung auf eine Sendung im ukrainischen Fernsehen, in der Vadym Skibitskyi, ein hochrangiger Geheimdienst-Beamter, um eine Einschätzung zu den abnehmenden Angriffszahlen gebeten wurde. Nach Skibitskyis Einschätzung deute der Rückgang an Angriffen lediglich an, dass Russland weitere Angriffe mit teils neuen Strategien plane.

So sei eine längere Vorbereitungszeit für diese Art Angriffe nötig, weil aktuelle Informationen zu den Zielen eingeholt und die Raketen vorbereitet werden müssten. Einen Grund zur Hoffnung, dass Russland bereits die Munition ausgehe, halte Skibitskyi die neuen Entwicklungen dagegen nicht. Von den zuletzt verwendeten Geschossen seien viele erst in diesem Jahr produziert und direkt im Anschluss verwendet worden. Zwar seien die russischen Produktionskapazitäten seit Kriegsbeginn etwas zurückgegangen, dennoch gelinge es Russland trotz Sanktionen weiterhin Munitionsnachschub zu produzieren.

Russisches Militär meldet Gebietsgewinne in zwei ostukrainischen Dörfern

+++ 17.13 Uhr: Bei schweren Gefechten im Donbass in der Ostukraine haben russische Truppen nach Moskauer Angaben die ukrainischen Verteidiger an zwei Stellen zurückgedrängt. Zum einen sei das Dörfchen Andrijiwka etwa neun Kilometer südlich der Stadt Bachmut erobert worden, teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zum anderen gebe es Fortschritte bei der Großstadt Donezk.

Russische Kräfte versuchen seit Monaten, Bachmut zu erobern, das den Weg zu den Großstädten Kramatorsk und Slowjansk versperrt. Eingesetzt sind dort Separatisteneinheiten der Republik Donezk, die Söldnertruppe Wagner sowie reguläre russische Truppenteile. Russische Militärblogger berichteten indes, dass Andrijiwka noch unter ukrainischem Sperrfeuer liege. Das russische Militär meldete auch einen erfolgreichen Angriff auf Wodjane bei Donezk. Dies ist eins der von der ukrainischen Armee kontrollierten Frontdörfer zwischen den Städten Awdijiwka und Donezk.

News zum Ukraine-Krieg: Was plant Russland? Angst vor Kriegsschiffen im Schwarzen Meer

+++ 15.53 Uhr: Russland hat weiterhin mehrere feuerbereite Kriegsschiffe im Schwarzen Meer stationiert. „Mit Stand vom 30. November befinden sich neun feindliche Schiffe im Schwarzen Meer im Kampfeinsatz, darunter ein Schiff mit insgesamt acht Kalibr-Marschflugkörpern“, teilte die ukrainische Marine auf Facebook mit.

In der Ukraine gibt es seit Tagen die Sorge vor einer massiven Angriffswelle, die auch von den Kriegsschiffen gestartet werden könnte. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits am Sonntagabend (27. November) in einer Fernsehansprache gewarnt, dass Russland neue Luftangriffe vorbereite. Moskaus Streitkräfte würden ihr Programm der systematischen Angriffe so lange weiter betreiben, wie sie über Raketen verfügten, sagte Selenskyj.

News zum Ukraine-Krieg: Weitere Gepard-Panzer aus Deutschland

+++ 15.04 Uhr: Deutschland will der Ukraine weitere Flugabwehrkanonenpanzer Gepard zur Verteidigung gegen russische Angriffe zur Verfügung stellen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj deutlich gemacht, „dass wir nochmal eine Anzahl von Gepard-Panzern Richtung Ukraine auf die Reise schicken werden können“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin.

Details zu Waffenlieferungen würden erst bekannt gemacht, wenn die Übergabe erfolgt ist. „Da die Bundeswehr keinerlei Geparden seit dem Jahr 2012 hat, sind sie nicht von der Bundeswehr“, sagte Hebestreit.

News zum Ukraine-Krieg: EU schätzt 100.000 ukrainische Opfer

+++ 13.40 Uhr: Missverständnisse um die Rede von Ursula von der Leyen: Dort soll sie von 100.000 Opfern auf Seiten der Ukraine gesprochen haben. Dana Spinant, stellvertretende Hauptsprecherin und Direktorin für politische Kommunikation der Europäischen Kommission, stellte später auf Twitter klar, dass die Zahl 100.000 eine grobe Schätzung der gesamten ukrainischen Militärangehörigen sei, die tot oder verwundet seien.

Auf die Bitte der ukrainischen Pravda, die Zahl zu kommentieren, bekräftigte Bohdan Senyk, Leiter des Pressedienstes der ukrainischen Streitkräfte, die ukrainische Geheimhaltung der Opferzahlen. Das meldet das Portal The Kyiv Independent auf Twitter.

News zum Ukraine-Krieg: Russischer Beschuss im Donezk

+++ 11.28 Uhr: Der Gouverneur des Gebiets Donezk, Pavlo Kyrylenko, hat bekannt gegeben, dass durch russischen Beschuss ein Kindergarten und mindestens drei Privathäuser zerstört worden seien.

Auch in Ljman wurden nach Angaben von Kyrylenko im Laufe des vergangenen Tages eine Person getötet und drei verwundet. Der Gouverneur wiederholte seinen Aufruf an die Bewohner, die Region zu evakuieren, da die Lage weiterhin gefährlich sei.

News zum Ukraine-Krieg: Feuer im russischen Öllager nahe Grenze ausgebrochen

+++ 10.00 Uhr: In einem Öllager in der russischen Region Briansk an der Grenze zur Ukraine ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand betreffe ein Lager im Gebiet von Suraschski, gab Gouverneur Alexander Bogomas im Internet bekannt. Rettungskräfte und Feuerwehr seien vor Ort. Zur Ursache des Brandes machte er keine Angaben. Berichte über Opfer gebe es nicht.

Nach Angaben des Gouverneurs war ein Gebiet von 1800 Quadratmetern von dem Brand betroffen. Über 80 Menschen waren demnach an der Löschung des Feuers beteiligt. Später berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass, dass sich das Feuer inzwischen auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern ausgebreitet habe.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert Nürnberger Tribunal für Russen

Update vom Mittwoch, 30. November, 06.55 Uhr: Nach dem Willen der ukrainischen Regierung soll die höchste russische Staats- und Militärführung juristisch zur Verantwortung gezogen werden. Als Beispiel für seine Forderung nach einem Sondertribunal nannte Präsident Wolodymyr Selenskyj das Nürnberger Tribunal, bei dem die Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg für ihre Kriegsverbrechen verurteilt wurden. Zwar arbeite die Ukraine bereits mit vielen Ländern und Organisationen wie dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen, „damit jeder russische Mörder die verdiente Strafe erhält“, sagte er am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache. „Aber leider reichen die verfügbaren internationalen Rechtsinstrumente für Gerechtigkeit nicht aus.“

Derweil gehen die russischen Angriffe auf die Ukraine weiter. Russlands Militär beschoss am Dienstag (29. November) nach Angaben des ukrainischen Generalstabs zahlreiche Objekte der zivilen Infrastruktur. Insgesamt seien 26 Luftangriffe sowie ein Raketenangriff registriert worden.

Update vom Dienstag, 29. November, 12.45 Uhr: Medienberichten zufolge ertönt in der ganzen Ukraine der Luftalarm – darunter auch in der Hauptstadt Kiew. Es wird offenbar ein massiver Angriff auf das Staatsgebiet erwartet. Angeblich sind strategische russische Bomber in der Luft, diese Angaben ließen sich zunächst jedoch nicht verifizieren.

News zum Ukraine-Krieg: Russland bereitet Grabenkämpfe wie vor 100 Jahren vor

Erstmeldung vom Dienstag, 29. November: Kiew – Zu Beginn der Invasion am 24. Februar wollte Russland die Ukraine innerhalb weniger Wochen zu Fall bringen. Der russische Präsident Wladimir Putin spekulierte auf eine zeitnahe Entmachtung der Regierung in Kiew. Dieser Plan scheiterte auf ganzer Linie. Um wenigstens einen Teil der Kriegsziele zu erreichen, konzentrieren sich die Kreml-Truppen auf den Osten des Landes. Doch ein Durchbruch gelingt dort nicht – mehr und mehr verkommt der Ukraine-Krieg zu einem Stellungskampf in Gräben.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj warnt vor neuen Angriffen

Am Wochenende tauchten Bilder von ukrainischen Soldaten in überfluteten, schlammigen Schützengräben und Schlachtfeldern auf. Zu sehen auf den Aufnahmen: Baumstümpfe, die vom Artilleriefeuer getroffen wurden, übersähen die Landschaft.

In der Zwischenzeit warnt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj davor, dass die russischen Truppen neue Angriffe vorbereiten – „und solange sie Raketen haben, werden sie nicht aufhören“. Seit Wochen attackiert Russland die Ukraine massiv aus der Luft, um die Energie-Infrastruktur des Landes sprichwörtlich in Grund und Boden zu bomben. Das perfide Kalkül dahinter: Die ukrainische Zivilbevölkerung brechen. (tvd/na mit dpa/afp)

Rubriklistenbild: © Russian Defence Ministry Press Service / AP / dpa