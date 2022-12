Anschlag in Russland: Militärkommissariat schwer beschädigt

News-Ticker

Mitten im Ukraine-Krieg kommt es in Russland zu einem Zwischenfall in einem Militärobjekt. SPD-Politiker Schmid fordert Abschreckung statt Dialog mit Moskau. Der News-Ticker.

Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 12.25 Uhr: In Russland hat es mitten im Ukraine-Krieg offenbar erneut einen Anschlag auf ein Militärobjekt gegeben. In der Region Saratow ist durch einen mutmaßlichen Brandanschlag einem Kreiswehrersatzamt ein Feuer ausgebrochen. Offiziell gab es keine Angaben zur Brandursache. Medien berichteten allerdings, dass dort eine Flasche mit Benzinrückständen gefunden worden sei. Die Rede war von einem Anschlag, nachdem es im Ukraine-Krieg bereits eine Vielzahl solcher Zwischenfälle in Einberufungsstellen gegeben hatte.

+ Nur einen Tag nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals das Wort „Krieg“ in den Mund genommen hatte, kam es in Russland erneut zu einem Anschlag auf ein Militärobjekt. © dpa/(Archivbild)

Auf Bildern war zu sehen, dass die Räumlichkeiten des Militärkommissariats schwer beschädigt wurden. Aus Sicherheitskreisen verlautete, dass das Kreiswehrersatzamt unbenutzt war. Es soll aber während der von Russlands Präsident Wladimir Putin ausgerufenen Teilmobilmachung im Herbst als Sammelpunkt genutzt worden sein.

News zum Ukraine-Krieg: SPD-Politiker fordert Abschreckung statt Dialog mit Russland

+++ 11.50 Uhr: Nach der Festnahme eines Mitarbeiters des Bundesnachrichtendienstes wegen des Verdachts auf Landesverrat am Mittwoch (21. Dezember) hat der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid ein entschlossenes Vorgehen gegen Russland gefordert. Moskau sehe sich seit Jahren in einem Konflikt mit dem Westen und meine, dass alle Mittel zulässig seien wie etwa die Ermordung von Oppositionellen auf deutschem Boden oder eben auch Spionage, sagte Schmid im Deutschlandfunk. „Und da müssen wir sehr wachsam und entschieden vorgehen.“ Es sei notwendig, „sehr viel aufmerksamer“ der hybriden Kriegsführung von Russland entgegenzuwirken. Nachdem man 30 Jahre lang auf Dialog mit Russland gesetzt habe, sei nun ein Politikwechsel hin zur Abschreckung gefragt.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj wieder in Kiew

+++ 11.25 Uhr: Nach seiner USA-Reise ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wieder in seinem Amtssitz in der Hauptstadt Kiew angekommen. Per Video meldete sich der 44-Jährige am Freitagmorgen in olivgrüner Jacke und T-Shirt von seinem Schreibtisch mit einem Lächeln und geballter Faust: „Wir arbeiten für den Sieg. Allen einen guten Tag!“ Selenskyj freute sich über das Klingeln des Telefons und wünschte allen Gesundheit.

+++ 10.45 Uhr: Im russischen Staats-TV hat sich abermals eine Panne ereignet: „Putins Stimme“ Wladimir Solowjow wütete und schimpfte während der Berichterstattung über die Reise des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in die USA live im Fernsehen

News zum Ukraine-Krieg: Russland reißt Theater in Mariupol ab

+++ 10.15 Uhr: Ein russischer Bombenangriff auf das Theater in Mariupol hatte Mitte März für internationales Entsetzen gesorgt. Bis zu 600 Menschen sind nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AP damals ums Leben gekommen. Nun machen sich die Besatzer offenbar daran, das zerbombte Gebäude endgültig zu zerstören. Sie hätten bereits „die Hälfte des Theaters abgerissen“, schrieb Petro Andriushchenko auf Telegram. Der Berater des ukrainischen Bürgermeisters sprach davon, dass die Gebäudeteile „direkte Beweise für das Kriegsverbrechen der russischen Armee“ darstellten. „In zwei Tagen wird es also nicht einmal mehr eine physische Erinnerung daran geben.“

+++ 9.00 Uhr: Auf einer Pressekonferenz nimmt Wladimir Putin erstmals das Wort „Krieg“ in den Mund, als er über den Ukraine-Konflikt spricht. Ein Oppositionspolitiker aus St. Petersburg hat Putin deshalb wegen Diskreditierung der Armee angezeigt

News zum Ukraine-Krieg: Russische Division laut Bericht an Massaker in Butscha beteiligt

+++ 7.55 Uhr: Nach einer monatelangen Recherche zum Massaker in der Kiewer Vorstadt Butscha erhebt die New York Times schwere Vorwürfe gegen eine Einheit der russischen Armee. Die US-Zeitung veröffentlichte ein Video mit Hintergründen und den Ergebnissen ihrer Nachforschungen, wonach Fallschirmjäger der 234. Luftlandedivision Schuld am Tod Dutzender Zivilisten in der Jablunska-Straße in Butscha sein sollen. In Butscha waren im April nach dem Abzug des russischen Militärs laut ukrainischen Angaben mehr als 460 Leichen gefunden worden. Russland streitet eine Verantwortung für die Taten ab und behauptet, Aufnahmen von Toten seien fingiert gewesen.

News zum Ukraine-Krieg: Melnyk fordert deutsche Panzer-Lieferung

Update vom Freitag, 23. Dezember, 6.20 Uhr: Der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk hat von der Bundesregierung erneut die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern für den Abwehrkampf gegen Russland gefordert. Er wünsche sich von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), „dass er endlich die Zurückhaltung zum Beispiel beim Kampfpanzer Leopard und beim Schützenpanzer Marder überdenk“, sagte der frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Wenn die Bundesregierung keinen Alleingang bei der Lieferung will, dann könnte Deutschland dabei eine Führungsrolle auf dem Kontinent verfolgen, eine europäische Panzerallianz schmieden.“

Derweil erwägt das US-Verteidigungsministerium einem Medienbericht zufolge die Ausbildung von ukrainischen Soldaten am Patriot-Flugabwehrsystem auf einer Militärbasis in den USA. Das berichtete Politico unter Berufung auf zwei Beamte des Pentagon. Bislang wurden ukrainische Soldaten nur innerhalb Europas an verschiedenen Waffensystemen ausgebildet, unter anderem auch in Deutschland. Die Patriot-Ausbildung in Europa durchzuführen sei zwar möglich, es gäbe aber mehr logistische Schwierigkeiten, sagte einer der Mitarbeiter demnach.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj zeigt sich erfreut über „gute Ergebnisse“

Update vom Freitag, 23. Dezember, 6.00 Uhr: Anlässlich des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington am Mittwoch (21. Dezember) kündigten die USA ein weiteres Militärhilfe-Paket in Höhe von 1,85 Milliarden US-Dollar an. Darin enthalten ist auch die Patriot-Batterie, deren effektive Nutzung eine längere Ausbildung voraussetzt. Das Luftverteidigungssystem soll russische Raketen- und Drohnenangriffe auf die zivile Infrastruktur des angegriffenen Landes erschweren.

US-Regierung: Zehntausende Wagner-Söldner in der Ukraine stationiert

+++ 21.25 Uhr: In der Ukraine sind nach Angaben der US-Regierung Zehntausende Söldner der russischen Wagner-Gruppe stationiert. Man schätze, dass derzeit 50.000 Söldner in der Ukraine im Einsatz seien, darunter 40.000 Strafgefangene, sagte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby, in Washington.

Allein in den vergangenen Wochen seien etwa 1000 Wagner-Söldner bei Kämpfen getötet worden. Rund 90 Prozent von ihnen seien Sträflinge gewesen, sagte Kirby. Die Gefangenen stammten aus russischen Gefängnissen.

BND-Mitarbeiter wegen Verdachts auf Russland-Spionage festgenommen

+++ 19.40 Uhr: Der Generalbundesanwalt hat einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) wegen des Verdachts auf Landesverrat festnehmen lassen. Er soll in diesem Jahr Informationen an einen russischen Nachrichtendienst übermittelt haben, wie die Behörde am Donnerstag (22. Dezember) in Karlsruhe mitteilte. Bei dem Inhalt handele es sich um ein Staatsgeheimnis. Der Deutsche sei am Vortag (21. Dezember) in Berlin festgenommen worden.

Russische Wagner-Gruppe soll nordkoreanische Waffen für Ukraine-Krieg gekauft haben

+++ 18.42 Uhr: Die Wagner-Gruppe, die russische Söldnergruppe, die Wladimir Putin untersteht, hat nach Angaben der USA eine Waffenlieferung aus Nordkorea entgegengenommen, um die Moskauer Streitkräfte in der Ukraine zu unterstützen. „Wir können bestätigen, dass Nordkorea eine erste Waffenlieferung an die Wagner-Gruppe abgeschlossen hat, die für die Ausrüstung bezahlt hat. Vergangenen Monat lieferte Nordkorea Raketen nach Russland, die von Wagner verwendet werden sollen“, sagte ein anonymer US-Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Ukraine-Krieg: G7-Staaten sagen der Ukraine 32 Milliarden Dollar zu

+++ 17.50 Uhr: Die G7-Staaten sagen der Ukraine 32 Milliarden Dollar an finanzieller Unterstützung zu. In einer von der Bundesregierung veröffentlichten Erklärung wurde bekannt gegeben, dass die G7-Staaten bis zu 32 Milliarden Dollar für die Unterstützung der Ukraine im Jahr 2023 bereitstellen und weitere Anstrengungen unternehmen werden, um diese zu unterstützen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj trifft Duda auf dem Weg zurück nach Kiew

+++ 17.05 Uhr: Auf dem Rückweg aus den USA hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Polen besucht. Dort traf er sich mit Amtskollegen Andrzej Duda. Selenskyj teilte auf seinem Telegram-Kanal ein Video, dass ihn beim Treffen mit Duda zeigte. Die beiden Staatschefs berieten über „strategische Pläne für die Zukunft, bilaterale Beziehungen und Zusammenarbeit auf internationaler Ebene im Jahr 2023“, so Selenskyj. Duda bezeichnete er als „einen Freund der Ukraine“ und dankte ihm für dessen „beständige und kraftvolle Unterstützung“

+++ 16.28 Uhr: Laut dem russischen Generalstabschef hat sich die Lage an der Front in der Ukraine stabilisiert. Die Militärführung in Moskau sieht die eigenen Stellungen in den besetzten Gebieten in der Ukraine als gefestigt an. „Unter Berücksichtigung der durchgeführten Maßnahmen zur Stärkung der Kampfkraft der Truppen hat sich die Lage entlang der Frontlinie stabilisiert“, sagte Generalstabschef Waleri Gerassimow am Donnerstag.

Russland lege nun den Fokus auf die „Befreiung“ des Gebiets Donezk. Dort gibt es auch aktuell die härtesten Kämpfe, besonders in Vororten der Stadt Donezk selbst und in der Industriestadt Bachmut kommt es immer wieder zu heftigen Gefechten. Dabei erlitten die Ukrainer hohe Verluste, erklärte Gerassimow. Die ukrainische Luftabwehr sei hilflos gegen die russischen Überschallraketen vom Typ „Kinschal“ – trotz der Waffenlieferungen aus dem Westen, die er auf einen Wert von 100 Milliarden Dollar bezifferte.

Russland steht kurz vor nächstem Raketenangriff auf Ukraine

+++ 16.10 Uhr: Russland wird wahrscheinlich am 22. oder 23. Dezember einen großangelegten Raketenangriff auf die Ukraine starten. Das berichtet das Nachrichtenportal Ukrajinska Prawda mit Bezug auf Informanten aus dem Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine. Russland werde „alle verfügbaren Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 km oder mehr einsetzen“, heißt es im Bericht. Man rechne mit mindestens 67 Marschflugkörpern und möglicherweise unbemannte Drohnen, die Ziele in der Ukraine angreifen werden. Beim letzten großen Angriff auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine feuerte Russland 74 Raketen ab. Die Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

Ukraine-Krieg: Russland beschließt lebenslange Haftstrafen für „Saboteure“

+++ 15.45 Uhr: Das russische Unterhaus hat härtere Strafen für „Saboteure“ beschlossen. Am Mittwoch sei von den Abgeordneten ein entsprechendes Gesetz verabschiedet worden, wie die Duma am Mittwoch mitteilte. Laut dem Gesetz können gegen einheimische und ausländische „Saboteure“ bis zu lebenslange Haftstrafen verhängt werden.

So soll „unser Land und unsere Bürger vor Terror- und Sabotagegefahren geschützt“ werden, erklärte die Duma. Ihr Vorsitzender Wjatscheslaw Wolodin verwies zudem auf die anhaltende „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine. Für Saboteure sollen die Strafen „so hart wie möglich sein.“ Damit das Gesetz in Kraft tritt, muss es noch vom Oberhaus beschlossen und vom Präsidenten Wladimir Putin unterschrieben werden.

Russisches Militär „wieder auf dem Vormarsch“: Truppenbewegung in Mariupol

Erstmeldung von Donnerstag, 22. Dezember, 10.30 Uhr: Kiew – In Mariupol werden russische Truppenbewegungen gemeldet. Bei den Truppen handele es sich „eindeutig um Verstärkung“, berichtet Petro Andriushchenko, ein Berater des Bürgermeisters der Hafenstadt, auf Telegram. „Das [russische] Militär ist wieder auf dem Vormarsch. Die vorrangige Bewegungsrichtung ist Mariupol-Manhush-Berdiansk. Es gibt immer noch eine große Mannstärke, mindestens 15 Panzer auf Panzertransportern, die im Laufe von zwei Tagen entdeckt wurden, und andere militärische Ausrüstung aller Art“, so Andriushchenko. Er postete zudem Bilder der gesichteten Ausrüstung.

Während Russland Truppen verschiebt, befindet sich der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, auf Kurzbesuch in den USA. Dort dankte er bei einer Rede vor dem US-Kongress den Vereinigten Staaten für ihre Unterstützung gegen Russland. „Trotz aller Widrigkeiten und Untergangsszenarien ist die Ukraine nicht gefallen. Die Ukraine ist gesund und munter“, sagte Selenskyj am Mittwochabend vor den beiden Kammern des Parlaments. Es ist seine erste offizielle Auslandsreise seit dem Angriff Russlands auf die Ukrainem. Am Donnerstag sollte er nach dem halbtägigen Besuch wieder in Kiew ankommen.

Wolodymyr Selenskyj forderte schwere Waffen, die sein Land für einen Sieg gegen Russland brauche. Die USA haben zwar weitere Lieferungen in Form des Patriot-Flugabwehrsystems zugesagt, das reiche aber noch nicht, so Selenskyj. Stattdessen forderte er amerikanische Panzer und Flugzeuge. Bisher hat die US-Regierung unter Joe Biden Kiew Militärhilfe in Höhe von knapp 22 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. (Redaktion mit Agenturen)

