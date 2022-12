News-Ticker

Der Kampf um die Städte Bachmut und Kreminna im Donbass wird heftiger. Indes forderte der Ukraine-Krieg der UN zufolge 17.831 zivile Opfer. Der News-Ticker.

Grenze zu Belarus: Die Ukraine will im Falle einer Eskalation schnell reagieren.

Die Ukraine will im Falle einer Eskalation schnell reagieren. Schlacht um Kreminna: Ukrainische Truppen rücken auf die Stadt in der Region Luhansk vor

Ukrainische Truppen rücken auf die Stadt in der Region Luhansk vor Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 7.15 Uhr: Das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR) hat bis zum 26. Dezember 17.831 zivile Opfer in der Ukraine gezählt, darunter 6.884 Tote und 10.947 Verletzte seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Dies teilte das OHCHR in einem am Dienstag (27. Dezember) veröffentlichten Bericht über die Zahl der zivilen Opfer mit. Die meisten Opfer unter der Zivilbevölkerung wurden durch den Einsatz von explosiven Waffen mit großflächiger Wirkung verursacht, darunter Beschuss durch schwere Artillerie, Mehrfachraketen, Raketen und Luftangriffe.

Ukraine-Krieg: Putin verbietet Ölverkauf an Länder mit Preisdeckel

+++ 6.44 Uhr: In einem am Dienstag veröffentlichten Dokument heißt es zum Exportverbot von Öl: „Die Lieferungen von russischem Öl und Ölprodukten an ausländische Firmen und Personen sind verboten, wenn in diesen Verträgen direkt oder indirekt der Mechanismus zur Fixierung einer Preisobergrenze eingebaut ist.“ Das Verbot für Öltransporte tritt am 1. Februar in Kraft. Bei Ölprodukten wie Benzin und Diesel soll die russische Regierung das genaue Datum festlegen, wobei es nicht vor dem 1. Februar liegen dürfe, heißt es in dem Dekret. Zunächst gilt das Dekret bis zum 1. Juli 2023.

Der Preisdeckel für russisches Öl wurde Anfang Dezember von der EU beschlossen und liegt derzeit bei 60 US-Dollar (57 Euro) pro Barrel (159 Liter). Die G7-Staaten, Australien und Norwegen haben sich der Maßnahme angeschlossen. Der Preisdeckel ist eine der Sanktionen, mit denen der Westen auf den von Putin begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert.

Präsident Selenskyj erwartet Befreiung der Ukraine von Russland im nächsten Jahr

Update vom Mittwoch, 28. Dezember, 6.25 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner täglichen Videoansprache am gestrigen Dienstagabend (27. Dezember) erklärt, die Ukraine bereite ihre Verteidigungs- und Sicherheitskräfte auf das kommende Jahr vor, das ein entscheidendes Jahr werden dürfte. „Wir wissen um die Risiken im Winter, wir wissen, was wir im Frühjahr zu tun haben, und deshalb wissen wir, welche Ergebnisse der gesamte Verteidigungs- und Sicherheitssektor vorweisen muss“, Selenskyj.

Als Hauptziele nannte der Präsident die Befreiung der Ukraine von Russland sowie den Wiederaufbau, die Rückführung der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, die weitere Annäherung des Staates an die wichtigsten Partner und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für die Ukraine in der Welt. Er sagte zudem, dass er sein Konzept für die Umsetzung dieser Aufgaben bald im ukrainischen Parlament vorstellen werde.

Ukraine-Krieg: Auch Grenze zu Belarus bleibt weiter im Fokus

+++ 22.55 Uhr: Nach den jüngsten Treffen zwischen Wladimir Putin und dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko beobachtet die Ukraine besonders genau, was an der Grenze zu Belarus im Norden des Landes vor sich geht. So will die Ukraine im Fall einer weiteren möglichen Eskalation schnell reagieren können. Das sagte laut einem Bericht der Zeitung Kyiv Indepentent Andriy Demchenko, Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes, am Dienstag. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass an der Grenze keine akuten Bedrohungen durch Offensivkräfte absehbar seien.

Dass man sich dennoch auf eine mögliche Eskalation vorbereite, wird von ukrainischen Offiziellen jedoch nicht erst seit den Treffen der beiden Staatschefs immer wieder deutlich gemacht, denn auch wenn belarussische Truppen nicht an den aktuellen Kriegshandlungen beteiligt sind, bietet das Land im Norden der Ukraine den russischen Truppen immer wieder Gelände für Übungs- und Flugplätze sowie Stützpunkte von militärischer Ausrüstung und Personal. Kyrylo Budanov, Nachrichtenchef des ukrainischen Verteidigungsministeriums, warf Russland kürzlich in einem Interview mit der New York Times vor, mithilfe von angedeuteten Truppenaufmärschen an der belarussischen Grenze erreichen zu wollen, dass die Ukraine Personal von anderen Fronten abzieht. Auch er sieht bislang jedoch keine Anzeichen für eine baldige konkrete Bedrohung aus Belarus.

Russischer Angriff auf Geburtsstation in Cherson – Ukraine plant Gegenoffensive

+++ 21.50 Uhr: Zum wiederholten Mal hat Russland im Ukraine-Krieg am Dienstag einen Bombenangriff auf ein ziviles Krankenhaus durchgeführt, in dem noch am selben Tag zwei Babys entbunden worden waren. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent unter Berufung auf Angaben des ukrainischen Präsidentschaftsamts. „Wie durch ein Wunder“ sei bei dem Angriff auf das Krankenhaus in Cherson niemand verletzt worden. In der Geburtsstation waren offiziellen Angaben zufolge zum Zeitpunkt des Angriffs fünf Frauen und ihre erst kürzlich geborenen Kinder. Einen Kaiserschnitt hatten die Beschäftigten des Krankenhauses nur kurz vor dem Angriff abgeschlossen.

+++ 19.55 Uhr: An der südlichen Front des Ukraine-Kriegs rechnen ukrainische Truppen mit baldigen militärischen Erfolgen am linken, derzeit großteils von russischen Truppen besetzten, Ufer des Flusses Dnipro. Das berichtet das Online-Nachrichtenportal Ukrainska Pravda, das dazu die Sprecherin der Einheiten im Süden der Ukraine, Nataliya Humenyuk, zitierte. Humenyuk zufolge gäbe es an den Fronten des befreiten rechten Flussufers bereits Vorbereitungen auf umfangreiche Offensiven mit dem Ziel, zeitnah auch links des Flusses Gebiete zu befreien.

Dass die russischen Besatzer nervös auf ukrainische Gegenschläge warte, zeige sich laut Humenyuk nicht nur in entsprechenden Truppenbewegungen, sondern vor allem auch in den „Terrorattacken“ auf das befreite Gebiet rechts des Flusses, mit denen Druck auf die Zivilbevölkerung ausgeübt werden solle.

Landesweiter Luftalarm im Ukraine-Krieg: Explosionen in Odessa

+++ 16.50 Uhr: Im gesamten Staatsgebiet der Ukraine warnten am Dienstagnachmittag Luftalarmsirenen vor drohenden Angriffen. In der Stadt Odessa, die unweit der Front am Ufer des Schwarzen Meeres liegt, kam es zu Explosionen. Das berichtet das Online-Nachrichtenportal Ukrainska Pravda.

Ein möglicher Auslöser des Luftalarms seien Berichte von Militärfachleuten des unabhängigen Portals Belaruski Hajun, die besagten, dass mehrere russische Militärflugzeuge Flugplätze in Belarus verlassen hätten. Entwarnung gab es erst nach über einer Stunde landesweitem Alarm gegen 16.30 Uhr Ortszeit. Zu den Explosionsgeräuschen in Odessa berichtet Ukrainska Pravda, dass es sich möglicherweise um die Geräusche eines ukrainischen Luftabwehrsystems beim Abschuss feindlicher Drohnen gehandelt habe.

Ukraine-Krieg: Patriot-System soll bald einsatzbereit sein – Heftige Kämpfe um Bachmut

+++ Update vom Dienstag, 27. Dezember, 6.25 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba gegenüber Associated Press werden die Patriot-Luftabwehrsysteme in der Ukraine voraussichtlich in etwa sechs Monaten einsatzbereit sein, sobald alle erforderlichen Vorbereitungen abgeschlossen seien. Kuleba zufolge habe die US-Regierung einen Aktionsplan ausgearbeitet, um die Patriot-Raketenbatterie in weniger als sechs Monaten einsatzbereit zu machen. Normalerweise dauere die Ausbildung bis zu einem Jahr.

Ex-Präsident Medwedew über Atomwaffen: „Das Einzige, was unsere Feinde heute aufhält“

Update vom Montag, 26. Dezember, 6.56 Uhr: Der frühere russische Präsident, Dmitri Medwedew, hat sich in einem Artikel im Amtsblatt Rossijskaja zur Rolle „des Westens“ im Ukraine-Krieg geäußert. „Das Einzige, was unsere Feinde heute aufhält, ist die Einsicht, dass Russland sich von den Grundsätzen der staatlichen Politik ... der nuklearen Abschreckung leiten lassen wird. Und im Falle einer realen Bedrohung wird es danach handeln“, wird Medwedew von SZ.de unter Verweis auf den Artikel zitiert.

Der Westen stünde dabei im Zwiespalt zwischen dem „brennenden Wunsch, Russland so weit wie möglich zu demütigen, zu beleidigen, zu zerstückeln und zu vernichten, und dem Wunsch, eine nukleare Apokalypse zu vermeiden“. Das Arsenal an Atomwaffen, über das Russland verfügt, wird von Experten auf rund 6000 Sprengköpfe geschätzt.

Russland baut Truppen in Belarus aus

Erstmeldung: Minsk – In einer Ölraffinerie in Belarus ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der „Naftan Ölraffinerie“ nahe der Stadt Wizebsk im Nordwesten des Landes sei am Sonntagmorgen (25.12.2022) festgestellt worden. Das meldete das belarussische Notfallministerium.. Darüber berichtet hatte das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda aus der Ukraine.

Das Feuer konnte demnach kurz nach Ausbruch wieder gelöscht werden. Es sollen keine Menschen bei dem Unglück verletzt worden sein. Eine Ursache für den Brand wurde bislang nicht bekannt gegeben. Eine eingesetzte Kommission kümmere sich nun um die Ermittlungen.

Ukraine News: Wird Belarus doch noch Kriegspartei?

Belarus war aufgrund des andauernden Ukraine-Kriegs zuletzt wieder in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Das Land nördlich der Ukraine gilt als enger Verbündeter Russlands. Dessen Präsident Wladimir Putin hatte Machthaber Alexander Lukaschenko unlängst in der belarussischen Hauptstadt Minsk besucht.

Mittlerweile verstärkt Russland im Ukraine-Krieg seine in Belarus stationierten Truppen. Das melden übereinstimmend das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) und das ukrainische Militär. Moskau verlege demnach weitere Bataillone in die ukrainische Grenze zu Belarus. Während das ISW einen Angriff Russlands auf die Ukraine von belarussischem Boden aus weiterhin für unwahrscheinlich hält, müsse die Gefahr aber ernst genommen werden. Als Indiz für eine geplante Offensive wird die Errichtung eines Feldlazaretts gesehen. Russland hatte solche Lazarette auch kurz vorm Beginn der Kampfhandlungen im Ukraine-Konflikt im Februar 2022 grenznah errichtet. „Feldhospitäler sind nicht notwendig für Übungen und können ein Hinweis auf die Vorbereitung von Kampfhandlungen sein“, teilte das ISW mit. Lukaschenko hatte seine Militärbasen im Februar den Kreml-Truppen für ihren Angriff auf die Ukraine zur Verfügung gestellt.

Ukraine News: Lukaschenko trifft Putin in Moskau

Der Machthaber in Minsk wiederum traf am Samstag in Moskau zum Staatsbesuch ein. Dort betonte Lukaschenko erneut, dass sich sein Land nicht an einem Krieg gegen die Ukraine beteiligen würde. Aufgrund der zahlreichen Kooperationen mit Moskau sieht man in Kiew Belarus aber ebenso als Kriegspartei wie man in Moskau die Rolle des Westens einschätzt.

Der Staatsbesuch Lukaschenkos findet im Rahmen eines informellen Gipfels der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GuS) statt. Der Staatenverbund früherer Sowjetrepubliken ist aus dem Zusammenbruch der UdSSR vor gut 30 Jahren hervorgegangen. Ende des Monats jährt sich auch der 100. Jahrestag der Gründung der Sowjetunion. (Redaktion/dpa)

