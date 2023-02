Ukraine-Krieg: Lage an der Front spitzt sich zu - Ukraine in einer „schwierigen Lage“

News-Ticker

Die Lage an der Front im Ukraine-Krieg wird nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj „schwieriger“. Der News-Ticker.

Kriegsgefangenschaft: Ukrainische Kriegsgefangene sind nach ihrer Rückkehr aus Russland in einem schlechten Zustand.

Ukrainische Kriegsgefangene sind nach ihrer Rückkehr aus Russland in einem schlechten Zustand. Ex-Präsident: Dmitri Medwedew droht im Falle eines Angriffs der Krim mit dem Einsatz von Nuklearwaffen.

Dmitri Medwedew droht im Falle eines Angriffs der Krim mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Sonntag, 5. Februar, 6.25 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht im Ukraine-Krieg von einer aktuell „schwierigen Lage“. „In den 346 Tagen dieses Krieges habe ich oft gesagt, dass die Lage an der Front schwierig ist und dass sie immer schwieriger wird“, sagte er am Samstag in seiner täglichen Videoansprache. „Jetzt sind wir wieder an einem solchen Punkt. Einem Punkt, an dem die Besatzer zunehmend ihre Kräfte mobilisieren, um unsere Verteidigung zu durchbrechen“. Die Lage in „Bachmut, Wuhledar, Lyman und anderen Regionen“ sei schwierig.

Laut der Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar konnte die Ukraine einen Angriff auf Bachmut erfolgreich abwehren: „In dieser Woche haben die russischen Besatzungstruppen alle Anstrengungen unternommen, um unsere Verteidigung zu durchbrechen und Bachmut einzukesseln.“ Aber dank der „Widerstandsfähigkeit unserer Soldaten“ sei ihnen dies nicht gelungen, fügte sie hinzu.

Zuvor hatte das ukrainische Verteidigungsministerium erklärt, Russland konzentriere „seine Hauptanstrengungen auf die Durchführung von Offensivoperationen in die Richtungen Kupjansk, Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Nowopawliwka“ in der Ostukraine. In der Provinz Saporischschja im Süden des Landes seien Granaten in 26 Orten auf „zivile Infrastruktur“ niedergegangen, hieß es weiter.

News im Ukraine-Krieg: Kriegsgefangene nach Rückkehr in die Ukraine in schlechtem Zustand

+++ 22.35 Uhr: Nach einem Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland, sollen sich alle der mehr als hundert freigelassenen ukrainischen Soldaten in Krankenhäusern befinden. Nach einem Bericht des ukrainischen Nachrichtenportals Ukrainska Pravda sei der Zustand der Freigelassenen „nicht zufriedenstellend“, wie das Medium den stellvertretenden Geheimdienstchef Dmytro Usov zitierte. Dieser betonte, dass die freigelassenen Soldaten nun Gelegenheit hätten, ihre Familien zu sehen und dann – womöglich auch im Ausland – Behandlungen und Rehabilitationsmaßnahmen erhielten.

Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache sagte, seien seit Kriegsbeginn 1762 ukrainische Militärangehörige aus Kriegsgefangenschaft befreit worden. Nach Informationen des kommissarischen Innenministers Ihor Klymenko sei unter den Befreiten auch ein Soldat der Nationalgarde, der lange Zeit als vermisst gegolten habe.

News im Ukraine-Krieg: Russland rekrutiert verurteilte Straftäterinnen

+++ 20.05 Uhr: In der von Russland besetzten Region Donezk soll das russische Militär aus mehreren Frauengefängnissen und Straflagern Soldatinnen rekrutiert haben. Das berichtete der ukrainische Generalstab in seinem abendlichen Facebook-Lagebericht. Demnach sei die Rekrutierungsaktion eine notwendige Maßnahme, um den großen Personalverlusten entgegenzuwirken. So sei etwa bekannt, dass im Laufe der Woche aus dem Straflager für verurteilte Frauen in Snizhne rund 50 Soldatinnen rekrutiert worden sind, die auf russischem Staatsgebiet für den Kriegseinsatz trainiert würden.

Ukraine-Krieg: Erneut heftige Angriffe auf Bachmut

+++ 19.20 Uhr: Um nach wochenlangen vergeblichen Vorstößen bei der Besetzung des Donbas voranzukommen, hat das russische Militär sich am Samstag an zahlreichen Kriegsfronten im Ukraine-Krieg neu gruppiert und seine Offensivaktionen ausgeweitet. Das berichtet der ukrainische Generalstab in seinem täglichen Lagebericht über die Social-Media-Plattform Facebook. Zudem berichtet die Nachrichtenseite Ukrainska Pravda von mehreren Angriffen, die einen landesweiten Luftalarm in der Ukraine zur Folge hatten. Russische Gebietsgewinne hätte es ukrainischen Militärquellen zufolge etwa in den Gebieten Kupjansk, Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Nowopawliwka.

Vor einer baldigen Besetzung von Bachmut stünden die russischen Truppen laut einem Telegram-Post der stellvertretenden Verteidigungsministerin Hanna Maliar jedoch wohl dennoch nicht. Ihrer Darstellung zufolge hätten die russischen Streitkräfte alle Kräfte darauf konzentriert, Bachmut zu umzingeln und den ukrainischen Widerstand zu brechen. Die Einnahme der Stadt hätten die ukrainischen Verteidigungskräfte jedoch abermals erfolgreich verhindert, so Maliar.

Medwedew droht mit Einsatz von Nuklearwaffen

+++ 12.15 Uhr: Der Leiter des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, hat im Falle eines Angriffs auf die Krim mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht. Es werde „keine Verhandlungen geben, nur Vergeltungsschläge“, wird er vom ukrainischen Nachrichtenportal Pravda zitiert. „Die gesamte Ukraine, die unter der Herrschaft von Kiew steht, wird brennen.“ Der ehemalige Präsident und Putin-Vertraute beruft sich bei der Drohung auf Gesetze, laut denen Russland im Falle eines Angriffs Atomwaffen benutzen dürfe.

Ukraine-Krieg: 30.000 russische Soldaten sollen sich in Mariupol aufhalten

+++ 8.28 Uhr: In der russischen Grenzregion Belgorod nahe der Ukraine auf unbegrenzte Zeit Terroralarm ausgerufen. Grund dafür sei der Beschuss einer Fabrik, die „von den ukrainischen Streitkräften attackiert“ worden sei, teilte der Gouverneur Gladkow am Samstag auf Telegram mit. Erst vor Kurzem hatte Wladimir Putin per Dekret den Gouverneuren die Möglichkeit zur Verhängung des Terrorarams auf unbegrenzte Zeit eingeräumt.

Die Folgen für die Bevölkerung sind unter anderem Ausgangssperren und Personenkontrollen. Vor Belgorod haben in dieser Woche bereits die Grenzregionen Kursk und Brjansk ein solches Anti-Terror-Regime verhängt.

Update vom Samstag, 4. Februar, 7.00 Uhr: Nach offiziellen Angaben sollen fast 30.000 russische Soldaten in und um Mariupol stationiert sein. Petro Andriuschtschenko, ein Berater des Bürgermeisters von Mariupol, berichtet, dass die Zahl der russischen Soldaten in der Umgebung der Stadt in der vergangenen Woche um 10.000-15.000 gestiegen ist.

„Insgesamt können wir von etwa 30.000 Besatzern sprechen, die sich auf Mariupol und die Region konzentrieren“, schrieb Andriuschtschenko am 3. Februar auf Telegramm.

News im Ukraine-Krieg: Russland setzt weiterhin gezielte Propaganda ein

Update vom Freitag, 03. Februar, 7.40 Uhr: Russland setzt im Ukraine-Krieg weiter auf nationale Propaganda, um weitere Teile der eigenen Bevölkerung als Unterstützer:innen für den langwierigen Krieg zu gewinnen. Laut des Instituts für Kriegsstudien (ISW) werden die Bemühungen Russlands, den Krieg in der Ukraine als existenzielle Bedrohung für die russische Bevölkerung darzustellen, weitergeführt. Die Manipulation von Informationen zählt demnach weiterhin als essenzielles Kriegsmittel des Kreml.

News zum Ukraine-Krieg: Putins Krieg kostete bereits 7000 Zivilisten in der Ukraine das Leben

Erstmeldung vom Donnerstag, 2. Februar, 05.23 Uhr: Moskau/Kiew – Nach einem schweren Raketeneinschlag in einem Wohnhaus in der Ukraine will Russlands Präsident Wladimir Putin an diesem Donnerstag (2. Februar) einen Sieg aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges feiern. Während die Ukraine um die Toten des Raketenterrors in Kramatorsk trauert, erinnert Putin an den 80. Jahrestag des Sieges der Roten Armee in der Schlacht von Stalingrad gegen die Wehrmacht. Dazu reist der 70-Jährige in die Stadt Wolgograd, die wegen des Jubiläums aktuell laut Ortsschildern kurzzeitig wieder Stalingrad heißt. In der Ukraine gingen indes die Bergungsarbeiten nach dem Raketeneinschlag in Kramatorsk weiter. Bis zum Donnerstagmorgen wurden drei Tote aus den Trümmern geborgen. Die Zahl der Verletzten stieg auf 21.

Russland überzieht die Ukraine in dem Krieg, der am 24. Februar begann, immer wieder mit Raketenangriffen, die zuletzt vor allem der Energie-Infrastruktur des Landes galten. Immer wieder werden auch einfache Wohnhäuser getroffen, weshalb viele Zivilisten durch Putins Krieg sterben. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind durch Putins Krieg bisher mehr als 7000 Menschen in der Ukraine getötet worden.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj berichtet vor Gipfel mit EU von Erfolgen

In seiner allabendlichen Videobotschaft informierte Wolodymyr Selenskyj vor einem EU-Ukraine-Gipfel an diesem Freitag über „Erfolge“ der Arbeit ukrainischer Strafverfolgungsbehörden. So flog etwa eine Polizeiabteilung auf, die einen Prostituiertenring gedeckt haben soll. Es habe Gewalt gegen Mädchen gegeben, sagte Selenskyj. Es gebe erste Festnahmen. Die Beamten sollen Behörden zufolge monatlich eine Million Euro „Schutzgeld“ kassiert haben.

Selenskyj hatte zuletzt angekündigt, gegen Korruption, Amtsmissbrauch und anderes kriminelles Verhalten im Staatsdienst durchzugreifen. Er sagte, dass führende Kräfte des Zolldienstes entlassen seien. Zudem hätten der Geheimdienst SBU, Ermittler und Staatsanwälte Dutzende Razzien in verschiedenen Regionen im Land durchgezogen, um Beweise für Strafverfahren zu sammeln. „Gerechtigkeit wird hergestellt.“

News zum Ukraine-Krieg: EU-Chefdiplomat schließt Kampfjet-Lieferungen an Ukraine nicht aus

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schließt es nicht aus, dass es trotz der derzeit zurückhaltenden Position von Ländern wie Deutschland und den USA zu einer Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine kommt. Auch die Lieferung von Panzern sei anfangs stark umstritten gewesen, sagte der Spanier im Vorfeld eines EU-Ukraine-Gipfels am Freitag (3. Februar) in Kiew. Schließlich sei es bei dem Thema aber doch zu einer Einigung gekommen und man habe diese „rote Linie“ überschritten. Warnungen vor Eskalationsrisiken habe es bislang bei allen Waffenlieferungen gegeben, sagte er. (Red mit Agenturen)

