Neue Drohnenangriffe im Süden und Osten der Ukraine. Lawrow droht mit Angriffen auf Versorgungswege. Der News-Ticker.

700 Objekte der kritischen Infrastruktur zerstört Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 22.30 Uhr: Russische Militärs haben nach ukrainischen Angaben am Mittwochabend eine neue Angriffswelle mit sogenannten Kamikaze-Drohnen gegen die Ukraine gestartet. Die Drohnen seien gegen verschiedene Ziele im Süden und Osten des Landes gerichtet, teilte die Befehlsstelle der ukrainischen Luftabwehr Süd auf Facebook mit. In der Region Dnipro seien fünf Drohnen abgeschossen worden.

Der Einflug von Drohnen in mehreren Gruppen wurde auch aus der Region Donezk, Saporischschja und Charkiw gemeldet. Beobachter berichteten zudem Flüge in Richtung Odessa. Nach Berichten der Agentur Unian wurden zahlreiche unbemannte Fluggeräte abgeschossen. Nähere Angaben liegen bisher nicht vor.

Selenskyj: „Niemand im Westen hat noch Angst vor Russland“

+++ 21.20 Uhr: Der ukrainische Widerstand gegen Russland hat nach Darstellung von Präsident Wolodymyr Selenskyj Auswirkungen auf die ganze Welt. Im Laufe von zehn Monaten „haben wir allen geholfen“, sagte er in einer Rede vor dem Parlament in Kiew laut der Nachrichtenagentur Reuters. Die Einigkeit der EU sei gestärkt worden.

„Wir haben dem Westen geholfen, wieder zu sich zu finden, in die globale Arena zurückzukehren und zu merken, wie sehr sich der Westen durchsetzt“, erklärte Selenskyj in einer jährlichen Rede, die er hinter verschlossenen Türen hält. „Niemand im Westen hat Angst vor Russland, noch werden sie Angst haben.“

Lawrow rechnet mit Unterbrechung der Nachschubwege

+++ 20.11 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow erwartet nach eigenem Bekunden eine baldige Unterbrechung der Nachschubwege für Waffen und Munition für die ukrainische Armee aus dem Ausland. „Wir beobachten, dass die Ukraine immer mehr und immer bessere westliche Waffen erhält“, sagte Lawrow während eines Interviews im russischen Fernsehen der Nachrichtenagentur dpa zufolge.

Daher gebe es unter Militärexperten Forderungen, diese Lieferwege zu unterbrechen. Dabei werde an „Eisenbahnstrecken, Brücken und Tunnel“ gedacht, sagte Lawrow. „Ich gehe davon aus, dass sie professionelle Entscheidungen darüber treffen, wie man diese Lieferungen erschwert oder im Idealfall ganz stoppt.“

+ Der russische Außenminister Sergej Lawrow droht mit Angriffen auf Versorgungswege © Evgenia Novozhenina/ dpa

Selenskyj: In Bachmut „sind nur noch ein paar Zivilisten geblieben“

+++ 18.15 Uhr: In der heftig umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine leben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kaum noch Zivilisten. „Im vergangenen Jahr lebten dort 70.000 Menschen. Jetzt sind nur noch ein paar Zivilisten geblieben“, erklärte Selenskyj am Mittwoch im Onlinedienst Facebook. Angaben zur Anzahl der noch verbliebenen Zivilisten in der Stadt machte er nicht.

Es gebe in der Stadt „keinen Ort“, der „nicht mit Blut bedeckt“ sei, schrieb Selenskyj und fügte mehrere Aufnahmen hinzu, die das Ausmaß der Zerstörung in der Stadt zeigten. Nach Angaben von AFP-Journalisten, die sich in den vergangenen Wochen mehrfach in Bachmut aufhielten, werden die ohnehin schwierigen Lebensbedingungen durch den fehlenden Zugang zu Wasser und Strom zusätzlich erschwert.

Ukraine-Krieg: Russische Geschosse treffen Geburtsklinik in Cherson

+++ 17.11 Uhr: Das befreite Cherson erlebt aktuell schweren Beschuss. Bei russischen Angriffen sind in der Ukraine mindestens acht Menschen verletzt worden. Drei von ihnen hätten im umkämpften Bachmut Verletzungen erlitten, sagte der Gouverneur der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko.

In der Region Cherson trafen russische Geschosse eine Geburtsklinik, kurz nachdem zwei Frauen dort Kinder zur Welt gebracht hatten. Nach Angaben von ukrainischer Seite wurde dabei niemand verletzt. In Cherson wurden bei dem Angriff Wohngebäude, ein Kindergarten und eine Bäckerei beschädigt, wie Gouverneur Jaroslaw Januschewitsch mitteilte. Das Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erklärte, beim Beschuss eines Dorfes in der Region seien drei Zivilisten verletzt worden, darunter ein 14-Jähriger.

News zum Ukraine-Krieg: Mann verrät Position der eigenen Truppen an den Feind

+++ 15:45 Uhr: Wie das Nachrichtenportal The Kyiv Independent berichtet, wurde ein Ukrainer wegen Weitergabe von Informationen an russische Truppen zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Demnach soll er den russischen Streitkräften die Standorte von Bombenkellern und die Positionen ukrainischer Truppen verraten haben, wie der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) mitteilte. Die von ihm gelieferten Informationen betrafen die Gebiete um Kramatorsk im Gebiet Donezk.

Dem SBU zufolge beabsichtigten die russischen Streitkräfte die erhaltenen Daten zur Vorbereitung und Durchführung von Raketenangriffen auf Kramatorsk zu nutzen.

+ Ukrainische Soldaten gehen während der Kämpfe mit russischen Truppen in der Region Donezk in Stellung. © Libkos/ dpa

News zum Ukraine-Krieg: Kiew entwickelt Drohnen für den Luftkampf

+++ 13.45 Uhr: Die Ukraine will Kampfdrohnen zur Abwehr russischer Luftangriffe entwickeln. Sein Land habe zunächst etwa 1400 Aufklärungsdrohnen gekauft, sagte der Minister für digitale Transformation, Mychailo Fedorow, im Interview der Nachrichtenagentur AP. Nun seien Kampfdrohnen an der Reihe. „Das sind sowohl Drohnen mit Sprengladungen als auch Drohnen, die drei bis zehn Kilometer hoch fliegen und Ziele treffen“, sagte er. „Ich kann bereits sagen, dass sich die Situation, was Drohnen betrifft, im Februar und März drastisch ändern wird“, sagte er.

+ Bisher hat die Ukraine von türkischen Kampfdrohnen des Typs Bayraktar TB2 profitiert. (Archivbild) © Volodymyr Tarasov / Ukrinform / IMAGO

News zum Ukraine-Krieg: Luftalarm im gesamten Land

+++ 11.30 Uhr: In der gesamten Ukraine ist den Behörden wieder Luftalarm ausgelöst worden. Auch in der Hauptstadt Kiew heulen die Sirenen. Der Alarm wurde nach Berichten in sozialen Medien ausgelöst, nachdem russische Kampfjets von Stützpunkten im benachbarten Belarus aufgestiegen waren.

Zuvor hatten die Städte Charkiw und Cherson bereits Angriffe gemeldet. So wurden aus der Industriestadt Charkiw am Morgen Raketeneinschläge gemeldet (s. Update v. 8.50 Uhr). Die kürzlich von der Ukraine zurückeroberte Stadt Cherson ist nach Angaben des Generalstabs von 33 Raketen und mit Artillerie beschossen worden. Zudem seien bewohnte Gebiete am rechten Ufer des Flusses Dnipro nahe Cherson mit Mörsern und Artillerie beschossen worden.

News zum Ukraine-Krieg: 700 Objekte der kritischen Infrastruktur im Krieg zerstört

+++ 11.00 Uhr: In der Ukraine sind nach Regierungsangaben seit Beginn des Ukraine-Kriegs mehr als 700 Objekte der kritischen Infrastruktur zerstört worden. „Es geht um Gas-Pipelines, Umspannwerke, Brücken und ähnliches“, sagte der stellvertretende ukrainische Innenminister Jewgeni Jenin im Fernsehen. Insgesamt seien mehr als 35.000 Objekte von den russischen Truppen kaputt geschossen worden, fügte er hinzu.

+++ 10.25 Uhr: Das ukrainische Militär nähert sich der New York Times zufolge der Befreiung der Stadt Kreminna im Oblast Luhansk. Die Befreiung der Stadt ermögliche es den ukrainischen Streitkräften, die Hauptstraßen nach Sievierodonetsk und Lysychansk, den Industriezentren des Donbass, zu kontrollieren. Wie die Zeitung berichtet, kam es auch am Dienstag (27. Dezember) zu Kämpfen um die Stadt. Das russische Militär versuche jedoch, die Stadt zu verteidigen und habe in der Nähe von Kreminna Verteidigungsanlagen verstärkt.

News zum Ukraine-Krieg: Russland startet Raketenangriff auf Charkiw

+++ 8.50 Uhr: Die russischen Truppen haben einen Raketenangriff auf die Stadt Charkiw gestartet. Der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Kyrylo Tymoshenko, schrieb dies auf Telegram. „Charkiw, ein Raketenangriff. Einheiten des Staatlichen Katastrophenschutzes sind vor Ort“, schrieb er. Zuvor habe das russische Militär ukrainischen Behörden zufolge am Vortag (27. Dezember) die Region Charkiw beschossen. Eine Frau sei dabei verletzt worden.

Ukraine-Krieg: Laut UN 6.884 getötete Zivilisten in der Ukraine

+++ 7.15 Uhr: Das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR) hat bis zum 26. Dezember 17.831 zivile Opfer in der Ukraine gezählt, darunter 6.884 Tote und 10.947 Verletzte seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Dies teilte das OHCHR in einem am Dienstag (27. Dezember) veröffentlichten Bericht über die Zahl der zivilen Opfer mit. Die meisten Opfer unter der Zivilbevölkerung wurden durch den Einsatz von explosiven Waffen mit großflächiger Wirkung verursacht, darunter Beschuss durch schwere Artillerie, Mehrfachraketen, Raketen und Luftangriffe.

Ukraine-Krieg: Putin verbietet Ölverkauf an Länder mit Preisdeckel

+++ 6.44 Uhr: In einem am Dienstag veröffentlichten Dokument heißt es zum Exportverbot von Öl: „Die Lieferungen von russischem Öl und Ölprodukten an ausländische Firmen und Personen sind verboten, wenn in diesen Verträgen direkt oder indirekt der Mechanismus zur Fixierung einer Preisobergrenze eingebaut ist.“ Das Verbot für Öltransporte tritt am 1. Februar in Kraft. Bei Ölprodukten wie Benzin und Diesel soll die russische Regierung das genaue Datum festlegen, wobei es nicht vor dem 1. Februar liegen dürfe, heißt es in dem Dekret. Zunächst gilt das Dekret bis zum 1. Juli 2023.

Der Preisdeckel für russisches Öl wurde Anfang Dezember von der EU beschlossen und liegt derzeit bei 60 US-Dollar (57 Euro) pro Barrel (159 Liter). Die G7-Staaten, Australien und Norwegen haben sich der Maßnahme angeschlossen. Der Preisdeckel ist eine der Sanktionen, mit denen der Westen auf den von Putin begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert.

Präsident Selenskyj erwartet Befreiung der Ukraine von Russland im nächsten Jahr

Update vom Mittwoch, 28. Dezember, 6.25 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner täglichen Videoansprache am gestrigen Dienstagabend (27. Dezember) erklärt, die Ukraine bereite ihre Verteidigungs- und Sicherheitskräfte auf das kommende Jahr vor, das ein entscheidendes Jahr werden dürfte. „Wir wissen um die Risiken im Winter, wir wissen, was wir im Frühjahr zu tun haben, und deshalb wissen wir, welche Ergebnisse der gesamte Verteidigungs- und Sicherheitssektor vorweisen muss“, Selenskyj.

Als Hauptziele nannte der Präsident die Befreiung der Ukraine von Russland sowie den Wiederaufbau, die Rückführung der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, die weitere Annäherung des Staates an die wichtigsten Partner und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für die Ukraine in der Welt. Er sagte zudem, dass er sein Konzept für die Umsetzung dieser Aufgaben bald im ukrainischen Parlament vorstellen werde.

Ukraine-Krieg: Auch Grenze zu Belarus bleibt weiter im Fokus

+++ 22.55 Uhr: Nach den jüngsten Treffen zwischen Wladimir Putin und dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko beobachtet die Ukraine besonders genau, was an der Grenze zu Belarus im Norden des Landes vor sich geht. So will die Ukraine im Fall einer weiteren möglichen Eskalation schnell reagieren können. Das sagte laut einem Bericht der Zeitung Kyiv Indepentent Andriy Demchenko, Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes, am Dienstag. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass an der Grenze keine akuten Bedrohungen durch Offensivkräfte absehbar seien.

Dass man sich dennoch auf eine mögliche Eskalation vorbereite, wird von ukrainischen Offiziellen jedoch nicht erst seit den Treffen der beiden Staatschefs immer wieder deutlich gemacht, denn auch wenn belarussische Truppen nicht an den aktuellen Kriegshandlungen beteiligt sind, bietet das Land im Norden der Ukraine den russischen Truppen immer wieder Gelände für Übungs- und Flugplätze sowie Stützpunkte von militärischer Ausrüstung und Personal. Kyrylo Budanov, Nachrichtenchef des ukrainischen Verteidigungsministeriums, warf Russland kürzlich in einem Interview mit der New York Times vor, mithilfe von angedeuteten Truppenaufmärschen an der belarussischen Grenze erreichen zu wollen, dass die Ukraine Personal von anderen Fronten abzieht. Auch er sieht bislang jedoch keine Anzeichen für eine baldige konkrete Bedrohung aus Belarus.

Russischer Angriff auf Geburtsstation in Cherson – Ukraine plant Gegenoffensive

+++ 21.50 Uhr: Zum wiederholten Mal hat Russland im Ukraine-Krieg am Dienstag einen Bombenangriff auf ein ziviles Krankenhaus durchgeführt, in dem noch am selben Tag zwei Babys entbunden worden waren. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent unter Berufung auf Angaben des ukrainischen Präsidentschaftsamts. „Wie durch ein Wunder“ sei bei dem Angriff auf das Krankenhaus in Cherson niemand verletzt worden. In der Geburtsstation waren offiziellen Angaben zufolge zum Zeitpunkt des Angriffs fünf Frauen und ihre erst kürzlich geborenen Kinder. Einen Kaiserschnitt hatten die Beschäftigten des Krankenhauses nur kurz vor dem Angriff abgeschlossen.

+++ 19.55 Uhr: An der südlichen Front des Ukraine-Kriegs rechnen ukrainische Truppen mit baldigen militärischen Erfolgen am linken, derzeit großteils von russischen Truppen besetzten, Ufer des Flusses Dnipro. Das berichtet das Online-Nachrichtenportal Ukrainska Pravda, das dazu die Sprecherin der Einheiten im Süden der Ukraine, Nataliya Humenyuk, zitierte. Humenyuk zufolge gäbe es an den Fronten des befreiten rechten Flussufers bereits Vorbereitungen auf umfangreiche Offensiven mit dem Ziel, zeitnah auch links des Flusses Gebiete zu befreien.

Dass die russischen Besatzer nervös auf ukrainische Gegenschläge warte, zeige sich laut Humenyuk nicht nur in entsprechenden Truppenbewegungen, sondern vor allem auch in den „Terrorattacken“ auf das befreite Gebiet rechts des Flusses, mit denen Druck auf die Zivilbevölkerung ausgeübt werden solle.

Landesweiter Luftalarm im Ukraine-Krieg: Explosionen in Odessa

+++ 16.50 Uhr: Im gesamten Staatsgebiet der Ukraine warnten am Dienstagnachmittag Luftalarmsirenen vor drohenden Angriffen. In der Stadt Odessa, die unweit der Front am Ufer des Schwarzen Meeres liegt, kam es zu Explosionen. Das berichtet das Online-Nachrichtenportal Ukrainska Pravda.

Ein möglicher Auslöser des Luftalarms seien Berichte von Militärfachleuten des unabhängigen Portals Belaruski Hajun, die besagten, dass mehrere russische Militärflugzeuge Flugplätze in Belarus verlassen hätten. Entwarnung gab es erst nach über einer Stunde landesweitem Alarm gegen 16.30 Uhr Ortszeit. Zu den Explosionsgeräuschen in Odessa berichtet Ukrainska Pravda, dass es sich möglicherweise um die Geräusche eines ukrainischen Luftabwehrsystems beim Abschuss feindlicher Drohnen gehandelt habe.

Ukraine-Krieg: Patriot-System soll bald einsatzbereit sein – Heftige Kämpfe um Bachmut

+++ Update vom Dienstag, 27. Dezember, 6.25 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba gegenüber Associated Press werden die Patriot-Luftabwehrsysteme in der Ukraine voraussichtlich in etwa sechs Monaten einsatzbereit sein, sobald alle erforderlichen Vorbereitungen abgeschlossen seien. Kuleba zufolge habe die US-Regierung einen Aktionsplan ausgearbeitet, um die Patriot-Raketenbatterie in weniger als sechs Monaten einsatzbereit zu machen. Normalerweise dauere die Ausbildung bis zu einem Jahr.

Russland baut Truppen in Belarus aus

Erstmeldung: Minsk – In einer Ölraffinerie in Belarus ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der „Naftan Ölraffinerie“ nahe der Stadt Wizebsk im Nordwesten des Landes sei am Sonntagmorgen (25.12.2022) festgestellt worden. Das meldete das belarussische Notfallministerium.. Darüber berichtet hatte das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda aus der Ukraine.

Das Feuer konnte demnach kurz nach Ausbruch wieder gelöscht werden. Es sollen keine Menschen bei dem Unglück verletzt worden sein. Eine Ursache für den Brand wurde bislang nicht bekannt gegeben. Eine eingesetzte Kommission kümmere sich nun um die Ermittlungen.

Ukraine News: Wird Belarus doch noch Kriegspartei?

Belarus war aufgrund des andauernden Ukraine-Kriegs zuletzt wieder in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Das Land nördlich der Ukraine gilt als enger Verbündeter Russlands. Dessen Präsident Wladimir Putin hatte Machthaber Alexander Lukaschenko unlängst in der belarussischen Hauptstadt Minsk besucht.

Mittlerweile verstärkt Russland im Ukraine-Krieg seine in Belarus stationierten Truppen. Das melden übereinstimmend das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) und das ukrainische Militär. Moskau verlege demnach weitere Bataillone in die ukrainische Grenze zu Belarus. Während das ISW einen Angriff Russlands auf die Ukraine von belarussischem Boden aus weiterhin für unwahrscheinlich hält, müsse die Gefahr aber ernst genommen werden. Als Indiz für eine geplante Offensive wird die Errichtung eines Feldlazaretts gesehen. Russland hatte solche Lazarette auch kurz vorm Beginn der Kampfhandlungen im Ukraine-Konflikt im Februar 2022 grenznah errichtet. „Feldhospitäler sind nicht notwendig für Übungen und können ein Hinweis auf die Vorbereitung von Kampfhandlungen sein“, teilte das ISW mit. Lukaschenko hatte seine Militärbasen im Februar den Kreml-Truppen für ihren Angriff auf die Ukraine zur Verfügung gestellt. (Redaktion/dpa)

