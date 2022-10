BND-Chef Kahl: Putins Handeln ist „Kriegserklärung an die gesamte Welt“

News-Ticker zur Diplomatie

Mykhailo Podolyak greift nach den Drohnenangriffen am Montag den Iran wegen möglicher Waffenlieferungen an. Sanktionen seien nicht genug. Der News-Ticker.

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht : Russische Drohung mit Atomwaffen-Einsatz sollen nicht als Bluff abgetan werden.

: Russische Drohung mit Atomwaffen-Einsatz sollen nicht als Bluff abgetan werden. Millionen Kinder in Armut getrieben: Sie bekommen die Auswirkungen des Krieges stark zu spüren.

in getrieben: Sie bekommen die Auswirkungen des Krieges stark zu spüren. Dieser News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 17. Oktober, 21.30 Uhr: Im Rahmen eines Gefangenenaustauschs sind 108 Ukrainerinnen von Russland freigelassen worden. Der ukrainische Präsidentenberater Andrij Jermak teilte am Montag auf Online-Plattformen mit, es handele sich um einen „rein weiblichen Austausch“ mit Moskau. Die Frauen seien überwiegend Armeeangehörige.

Update vom 17. Oktober, 16.50 Uhr: Der Chef der deutschen Nachrichtendienste BND Bruno Kahl hat die russischen Aggressionen in der Ukraine deutlich verurteilt und klar Worte gefunden. Das Handeln des russischen Präsidenten bezeichnete er auf einer öffentlichen Sitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums am Montag als „eine Kriegserklärung an die gesamte freiheitliche demokratische Welt.“

Darauf, dass Putin - wie schon in Tschetschenien, Georgien, Syrien, auf der Krim und im Donbass - auch weiterhin Gewalt anwenden werde, um seine politischen Ziele durchzusetzen, habe der BND immer hingewiesen, so Kahl weiter. Die russische Aggression gegen die Ukraine sei für den Auslandsgeheimdienst daher nicht überraschend gekommen.

„Was für uns das Ergebnis professioneller nachrichtendienstlicher Arbeit ist, hat weite Teile der deutschen Bevölkerung aufgerüttelt, da es im öffentlichen Diskurs der letzten Jahrzehnte bedauerlicherweise üblich geworden war, reale Bedrohungen immer wieder zu ignorieren und zu verdrängen - und entsprechende Warnungen der Sicherheitsbehörden als Panikmache und Wichtigtuerei abzutun“, kritisierte Kahl.

Selenskyj-Berater poltert nach Drohnenangriff: Iran verantwortlich für „Massenmorde im Herzen von Europa“

Update vom 17. Oktober, 15.03 Uhr: Mit Blick auf die russischen Angriffe auf mehrere ukrainische Großstädte am Montag hat Mykhailo Podolyak schwere Vorwürfe gegen den Iran erhoben. Der enge Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf Twitter: „Der Iran ist verantwortlich für den Mord an Ukrainern. Ein Land, das seine eigene Bevölkerung unterdrückt, gibt nun den russischen Monstern Waffen für Massenmorde im Herzen von Europa.“ Sanktionen seien in diesem Fall nicht genug, schrieb Podolyak weiter.

Russland soll die Angriffe am Montag vor allem mit Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed 136 ausgeführt haben. Diese Waffen erhielt Russland Berichten zufolge von der iranischen Regierung. Moskau schweigt bisher jedoch zu dem Einsatz dieser Waffensysteme.

+ Mykhailo Podolyak, der enge Berater von Präsident Selenskyj, hat den Iran für die Drohnenangriffe auf Kiew mitverantwortlich gemacht. © Kyodo News/imago-images

Putin-Sprecher sieht Nato-Einmischung in Ukraine-Krieg — „Keine Auswirkungen auf Russlands Ziele“

Update vom 17. Oktober, 12.30 Uhr: Die Nato hat der Ukraine ihre Unterstützung versichert, solange diese gebraucht würde. Auch wenn das westliche Militärbündnis nicht aktiv als Kriegspartei agiert, unterstützten die Nationen Kiew im Kampf gegen die russischen Invasoren vor allem durch Waffenlieferungen oder militärische Ausbildung.

Ein Umstand, den Kreml-Sprecher Dmitri Peskow offenbar nicht als großes Problem einschätzt. „Tatsächlich hat sich die Nato in den Ukraine-Konflikt eingemischt. Aber dies hat in keiner Weise Auswirkungen auf die Ziele Russlands“, sagte Peskow dem russischen TV-Sender Rossiya-1. Das Potenzial der Nato bezeichnete der Kreml-Sprecher als „zusätzliche Belastung“. „Dennoch sind wir durch unser eigenes Potenzial in der Lage, die Spezialoperation fortzusetzen“, so Peskow weiter.

Lambrecht warnt vor „Lähmung“ durch Putins Atom-Drohungen — Nato übt Verteidigung mit Kernwaffen

Erstmeldung vom 17. Oktober:

Berlin/Kiew/Moskau — Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die jüngsten russischen Luftangriffe auf zivile Ziele in der Ukraine scharf verurteilt. „Was da mit der Bevölkerung geschieht, ist unfassbar. Es ist so belastend“, sagte sie am Montag im ZDF-Morgenmagazin.

Die Lieferung moderner Luftverteidigungssystemen sei daher momentan entscheidend. Allerdings werden nach Angaben der Ministerin die restlichen drei von insgesamt vier Luftabwehrsystemen des Typs Iris-T SLM aus Deutschland erst „im Laufe des nächsten Jahres“ erfolgen können. Schneller könnten diese von der Industrie nicht bereitgestellt werden, sagte sie.

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht: Russlands Atomwaffen-Drohung ernst nehmen

Lambrecht hat zudem davor gewarnt, Drohungen von Waldimir Putin mit einem Atomwaffen-Einsatz im Ukraine-Krieg als Bluff abzutun. Man müsse diese Drohungen ernst nehmen, „aber ernst nehmen bedeutet nicht, sich davon lähmen zu lassen, sondern genau zu beobachten“, sagte sie.

Einen wichtigen Beitrag dazu leisteten Übungen wie das am Montag beginnende Nato-Manöver „Steadfast Noon“ zur Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets mit Atomwaffen. An der Übung werden in den kommenden zwei Wochen bis zu 60 Flugzeuge beteiligt sein. Offen ließ Lambrecht die Frage, ob die Bundeswehr auch Szenarien eines Atomwaffenangriffs auf Deutschland durchspiele.

+ Ein Tornado-Kampfflugzeug der deutschen Luftwaffe bei der jährlichen Übung zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen (Archivfoto von 1. April 2020) © Thomas Frey/dpa/picture alliance

Ukraine-News: Noch kein Zugang zu Kriegsgefangenen — Rotes Kreuz weist Selenskyjs Kritik zurück

Das Rote Kreuz wehrt sich unterdessen gegen Kritik aus Kiew, dass es zahlreiche Kriegsgefangene noch nicht besucht habe. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) habe moralische Verpflichtungen, hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vergangene Woche gesagt und umgehende Besuche verlangt. „Es hilft weder den Kriegsgefangenen noch ihren Familien, wenn dem IKRK die Schuld dafür gegeben wird, dass ihm der uneingeschränkte und sofortige Zugang verweigert wird“, teilte das IKRK am Sonntagabend mit. Elf Mitarbeiter, darunter ein Arzt, stünden in der von Russland besetzten Region Donezk für solche Besuche bereit, hätten aber bislang keine Erlaubnis erhalten.

Diese müsse von den beteiligten Staaten kommen. Sie seien nach den Genfer Konventionen verpflichtet, dem IKRK Zugang zu gewähren. Das IKRK verlange seit fast acht Monaten vergeblich, sämtliche Orte, an denen Kriegsgefangene interniert seien, ungehindert und regelmäßig besuchen zu können.

Millionen Kinder in Armut getrieben — 2,8 Millionen in Russland

Vor allem die Jungen leiden dabei unter der russische Angriffskrieg und dem damit verbundenen wirtschaftlichen Abschwung. So soll der Krieg vier Millionen Kinder in Osteuropa und Zentralasien zusätzlich in die Armut getrieben haben. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Untersuchung des UN-Kinderhilfswerks Unicef hervor. Die Studie enthält Daten aus 22 Ländern der Region.

Die Auswirkungen des Kriegs sind besonders stark für Kinder in Russland und der Ukraine. In Russland leben der Studie zufolge zusätzlich 2,8 Millionen Kinder in Haushalten unterhalb der Armutsgrenze. In der Ukraine lebten eine halbe Million zusätzliche Kinder in Armut, dann folge Rumänien mit zusätzlichen 110.000 Kindern.

Rubriklistenbild: © Gavriil Grigorov/dpa