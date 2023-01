Russland bombardiert Osten der Ukraine – Luftalarm in großen Teilen des Landes

News-Ticker zum Ukraine-Krieg

Der Ukraine-Krieg tobt seit zehn Monaten. Russland konzentriert sich zu Beginn des Jahres auf Angriffe im Osten des Landes. Der News-Ticker.

Russische Kriegsverbrechen: Mehr als 3000 Ukrainer in Gefangenschaft und rund 15.000 Menschen vermisst.

Mehr als 3000 Ukrainer in Gefangenschaft und rund 15.000 Menschen vermisst. Erneute Drohnenangriffe: Die russische Armee beschädigt gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur.

Die russische Armee beschädigt gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 16.22 Uhr: Wie der unabhängige Nachrichtendienst Nexta auf Twitter mitteilte, wurde der ukrainische Luftalarm großflächig ausgeweitet. Nach ersten Sirenen in vereinzelten Regionen im Osten und Süden des Landes seien der gesamte Osten, Süden sowie Teile des Zentrums vor Luftangriffen gewarnt. Insgesamt herrscht aktuell in zehn ukrainischen Regionen Luftalarm.

News zum Ukraine-Krieg: Russland bombardiert Osten – Luftalarm in mehreren Regionen

+++ 15.15 Uhr: Am 3. Januar konzentrieren sich die russischen Angriffe vor allem auf den Osten der Ukraine. Wie mehrere ukrainische Medien übereinstimmend berichteten, wurden dort in mehreren Regionen schwere Raketenangriffe durchgeführt. Besonders hart getroffen worden, sei die Stadt Kurachowe in der Oblast Donezk, wo mittels Artillerie ein Wohngebiet getroffen worden sei. Darüber informierte der Leiter der ukrainischen Militärverwaltung der Oblast Donezk, Pavlo Kyrylenko via Telegram.

+ Ein russischer Grad-Mehrfachraketenwerfer feuert seine Raketen ab. (Archivfoto) © ITAR-TASS/Imago Images

In der unweit entfernten Stadt Kramatorsk wurden am Dienstagnachmittag alle Bürgerinnen und Bürger durch die Stadtverwaltung aufgefordert, in ihren Notunterkünften zu verbleiben. Der Meldung ging ein russischer Raketenangriff voraus, bei dem mehrere Stadtbewohner:innen verletzt und eine Person getötet worden waren. In mehreren Regionen im Osten und Süden der Ukraine wurde heute zudem der Luftalarm ausgelöst. Betroffen sind unter anderem Mykolajiw und Cherson.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Folterkammer in Privathaus entdeckt

+++ 14.15 Uhr: Im Süden der Ukraine wurde eine weitere russische Folterkammer entdeckt. Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilt, haben ukrainische Staatsanwälte im Dorf Oleksandrivka in der Oblast Mykolajiw eine von russischen Besatzungstruppen eingerichtete Folterkammer in einem beschlagnahmten Privathaus entdeckt.

Dort sollen Anwohner von russischen Spezialkräften festgenommen und gefoltert worden sein, die sich laut Staatsanwaltschaft weigerten, zu kooperieren. Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent mit Bezug auf den ukrainischen Sicherheitsdienst berichtet, sollen russische Streitkräfte die Opfer mit Plastiktüten erstickt, sie mit schweren Gegenständen geschlagen und Elektroschocks gegen sie eingesetzt haben.

News im Ukraine-Krieg: Russland hält mehr als 3000 Ukrainer in Gefangenschaft

+++ 12.40 Uhr: Aktuell befinden sich mindestens 3392 ukrainische Soldaten und Zivilisten in russischer Gefangenschaft. Das berichtet die Selenskyj-Beraterin Alona Verbytska. Die Zahlen seien demnach offiziell aus Moskau bestätigt worden. Aus einem Interview des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mit der Beauftragten für den Schutz der Rechte von Verteidigern geht außerdem hervor, dass in der Ukraine derzeit rund 15.000 Menschen als vermisst gelten. Es sei nicht klar, was mit den Vermissten passiert sei.

Im Jahr 2022 hat die Ukraine fast 1600 Kriegsgefangene zurückgeholt, berichtet Kyiv Independent mit Bezug auf das Ministerium für die Wiedereingliederung vorübergehend besetzter Gebiete. Beim jüngsten Gefangenenaustausch am 31. Dezember wurden 140 Ukrainer aus russischer Gefangenschaft befreit, so der Leiter des Präsidialamtes, Andriy Yermak.

News im Ukraine-Krieg: Selenskyj warnt vor Zermürbung der Verteidiger

+++ 10.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem Abnutzungskrieg gegen Russland gewarnt. Die russische Seite wolle die Menschen in der Ukraine und ihre Verteidiger offensichtlich auf Dauer zermürben. „Wir haben Informationen, dass Russland einen langfristigen Angriff von Schahed-Drohnen plant“, sagte Selenskyj mit Blick auf die massenhaft eingesetzten Flugroboter aus iranischer Produktion.

Das russische Militär setzen die Drohnen überwiegend dafür ein, durch Attacken auf städtische Infrastruktur Schäden im Energienetz anzurichten. Russland wolle damit Abnutzung erreichen, „die Erschöpfung unserer Leute, unserer Luftverteidigung, unserer Energie“, so Selenskyj in seiner Videoansprache.

News zum Ukraine-Krieg: Russland fliegt neue Drohnenangriffe

Erstmeldung vom Dienstag, 03. Januar: Moskau/Kiew – Die russische Armee hat erneut einen gezielten Angriff auf die Energieinfrastruktur der Ukraine ausgeübt. In der Nacht zum 2. Januar starteten russische Soldaten einen Angriff mit iranischen Shahed-131/136-Kamikaze-Drohnen. Das geht aus Berichten des Nachrichtenportals Kyiv Independent hervor.

Wie der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, auf Telegram berichtet, konnten 40 Drohnen über der ukrainischen Hauptstadt ausgemacht werden. Davon seien 22 über Kiew, drei in den umliegenden Regionen und 15 in benachbarten Provinzen abgeschossen worden.

News zum Ukraine-Krieg: Massive Stromausfälle nach russischen Angriffen

Der russische Angriff habe in Kiew jedoch dennoch zu Unterbrechungen der Stromversorgung geführt. Auch in anderen Teilen der Ukraine sei der Strom erneut ausgefallen. Nach Angaben des staatlichen Netzbetreibers Ukrenergo wurden Notstromausfälle eingeführt, während die Wiederherstellungsbemühungen fortgesetzt werden.

Russische Truppen haben seit Anfang Oktober wiederholt die Energieinfrastruktur in der gesamten Ukraine angegriffen. Zahlreiche Menschen sind dabei ums Leben gekommen, es gab Strom-, Wasser- und Heizungsausfälle.

Erst in der Silvesternacht hatte Russland die Ukraine massiv mit Raketen angegriffen. Die Angriffe hatten in Kiew mehrere zivile Todesopfer zur Folge. Experten zufolge sollen Russlands Präsident Wladimir Putin jedoch langsam die Waffen ausgehen. (hg/dpa)

Rubriklistenbild: © ITAR-TASS/Imago Images