Russisches Militär „wieder auf dem Vormarsch“: Truppenbewegung in Mariupol

News-Ticker

Russland bewegt überraschend Panzer in Mariupol. Selenskyj macht seine erste Auslandsreise seit Kriegsbeginn. Der News-Ticker.

Staatsbesuch: Selenskyj hält historische Rede vor dem US-Kongress

Selenskyj hält historische Rede vor dem US-Kongress Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – In Mariupol werden russische Truppenbewegungen gemeldet. Bei den Truppen handele es sich „eindeutig um Verstärkung“, berichtet Petro Andriushchenko, Bürgermeister der Hafenstadt, auf Telegram. „Das [russische] Militär ist wieder auf dem Vormarsch. Die vorrangige Bewegungsrichtung ist Mariupol-Manhush-Berdiansk. Es gibt immer noch eine große Mannstärke, mindestens 15 Panzer auf Panzertransportern, die im Laufe von zwei Tagen entdeckt wurden, und andere militärische Ausrüstung aller Art“, so Andriushchenko. Der Bürgermeister postete zudem Bilder der gesichteten Ausrüstung.

Weiter berichtet der Andriushchenko von Truppenbewegungen im Aswoschen Meer. Der Hafen von Mariupol sollen Reperaturen in der nähe der Anlegeplätze festgestellt worden sein. „Unseren Quellen zufolge wird versucht, zivile und militärische Liegeplätze zu teilen bzw. zu trennen. Es gibt Informationen über die Absicht, Boote der russischen Marine und militärische Hilfsschiffe im Hafen von Mariupol einzusetzen“, so Andriushchenko.

+ In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol wurden russische Truppentransporte beobachtet. © Screenshot Telegram

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj besucht USA und bittet um schwere Waffen

Während Russland Truppen verschiebt, befindet sich der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, auf Kurzbesuch in den USA. Dort dankte er bei einer Rede vor dem US-Kongress den Vereinigten Staaten für ihre Unterstützung gegen Russland. „Trotz aller Widrigkeiten und Untergangsszenarien ist die Ukraine nicht gefallen. Die Ukraine ist gesund und munter“, sagte Selenskyj am Mittwochabend vor den beiden Kammern des Parlaments. Es ist seine erste offizielle Auslandsreise seit dem Angriff Russlands auf die Ukrainem. Am Donnerstag sollte er nach dem halbtägigen Besuch wieder in Kiew ankommen.

Wolodymyr Selenskyj forderte schwere Waffen, die sein Land für einen Sieg gegen Russland brauche. Die USA haben zwar weitere Lieferungen in Form des Patriot-Flugabwehrsystems zugesagt, das reiche aber noch nicht, so Selenskyj. Stattdessen forderte er amerikanische Panzer und Flugzeuge. Bisher hat die US-Regierung unter Joe Biden Kiew Militärhilfe in Höhe von knapp 22 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. (spr)

Rubriklistenbild: © Screenshot Telegram