News-Ticker zum Ukraine-Krieg

Russland und Belarus üben Luftangriffe an der belarussischen Grenze. Steigt Lukaschenko doch noch an Putins Seite in den Ukraine-Krieg ein? News-Ticker.

Belarus und Russland proben Luftangriffe : Befürchtungen zu Kriegseintritt steigen

und Russland proben : Befürchtungen zu Kriegseintritt steigen Dieser News-Ticker zum militärischen Geschehen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 2. Februar, 10.45 Uhr: In der Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine sind bei einem russischen Raketenangriff mindestens drei Menschen getötet und etwa 20 weitere Menschen verletzt worden. Es sei ein Wohngebäude getroffen worden, teilte die ukrainische Polizei am Mittwochabend (1. Februar) mit. Befürchtet werde, dass sich noch weitere Opfer unter den Trümmern des Hauses befinden.

+ In Kramatorsk traf eine russische Rakete in der Nacht auf Donnerstag (2. Februar) ein Wohnhaus, mindestens drei Menschen starben. © Yasuyoshi Chiba/AFP

„Friedliche Menschen wurden getötet und unter Trümmern begraben“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu dem Angriff. „Das ist die tägliche Lebenswirklichkeit in unserem Land.“ Reporter der Nachrichtenagentur AFP sahen zwei aus den Trümmern geborgene Leichen. Rettungskräfte suchten in der Nacht in den Trümmern nach Überlebenden und möglichen weiteren Todesopfern.

Kramatorsk befindet sich in der Region Donezk. Diese ist seit Monaten heftig umkämpft, ihre komplette Einnahme ist eines der wesentlichen Kriegsziele Russlands im Ukraine-Krieg.

Belarus und Russland proben Luftangriffe an der Grenze – Befürchtungen im Ukraine-Krieg steigen

Moskau/Minsk - Schließt sich Belarus bald dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine an? Aktuelle Militärübungen entlang der belarussischen Grenzen befeuern diese Befürchtungen.

Laut Angaben von Belarus haben Einheiten einer gemeinsamen belarussisch-russischen Truppe Übungen durchgeführt, die „den Konflikt mit einer feindlichen Streitmacht imitieren“. Dies erklärte Alexander Wolfowitch, Staatssekretär des belarussischen Sicherheitsrates, am Dienstag (31. Januar) in einer Videobotschaft, die das belarussische Militär veröffentlichte. Darüber berichtet die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass.

Die gemeinsame Einsatztruppe von Russland und Belarus war im Herbst 2022 gebildet worden. Rund 9000 russische Soldaten sind zu diesem Zweck in Belarus stationiert - offiziell zum Schutz der Außengrenzen der russisch-belarussischen Union.

+ Kampfflugzeuge an der belarussischen Grenze am 31. Januar 2023. Russland und Belarus haben gemeinsame Militärübungen gestartet. © Belarus Defense Ministry/Imago

Ukraine-News: Russland und Belarus proben Luftangriffe gegen simulierten Feind

Geprobt haben Russland und Belarus demnach Luftangriffe gegen simulierte feindliche Formationen an der Grenze. Offiziell heißt es, die Militärübungen dienten dazu, reagieren zu können, falls etwa eine „illegale bewaffnete Gruppe“ die Staatsgrenze zu Belarus übertrete, oder offensive Stützpunkte nahe der Grenze errichten würden. Die Übungen seien „defensiver Natur“, wurde betont.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich außerdem auch für den Aufbau von gemeinsamen Zentren für die Militärausbildung mit Belarus ausgesprochen. Putin beauftragte am Dienstag (31. Januar) die Verteidigungs- und Außenminister, Gespräche dazu aufzunehmen und ein Abkommen zu unterzeichnen.

Ukraine-News: Befürchtungen steigen - Schließt sich Lukaschenko dem Krieg an?

Angesichts dieser Entwicklungen nehmen die Befürchtungen zu, dass der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko in den Ukraine-Krieg eintreten und an Moskaus Seite kämpfen könnte. Belarus hat Russland bereits erlaubt, belarussisches Staatsgebiet als Ausgangspunkt für die Ukraine-Offensive im vergangenen Jahr zu nutzen.

Trotz verstärkter Militärkooperation mit der russischen Regierung bestand Lukaschenko aber bisher immer darauf, dass er seine Soldaten nicht in die Ukraine schicken werde. (smu/dpa)

Rubriklistenbild: © Belarus Defense Ministry/Imago